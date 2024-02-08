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Новини
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Байден про провал законопроєкту щодо допомоги Україні: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"

байден

Президент США Джо Байден занепокоєний тим, що союзники відмовляються від підтримки України в критичний момент війни проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Байден у Нью-Йорку в середу заявив, що Путін "наступає на п'яти".

"А що ми робимо? Відступаємо?" - додав він.

Заява Байдена пролунала через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

Колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити угоду.

Читайте: Байден про провал голосування в Сенаті за пакет, що включав допомогу Україні: Республіканцям дзвонить Трамп і погрожує

Автор: 

Байден Джо (2888) путін володимир (23811) США (22799)


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Топ коментарі
+15
Якби хотіли.то вже би давно надали масово ATACMS,чи навіть ракети AGM 158 і авіацію.А не затягували.
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08.02.2024 09:26
+14
А хто буде мухлювати - того треба бити по нагліи рижіи морді
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08.02.2024 09:19
+13
Хай "подякує" Клінтону та Обамі як ми Кравчуку та Кучмі.
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08.02.2024 09:23
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А хто буде мухлювати - того треба бити по нагліи рижіи морді
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08.02.2024 09:19 Відповісти
По нахабній та брехливій із великим чубом що прикриває залисину!
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08.02.2024 09:30 Відповісти
заготовка для голівуду на драматичний фільми типу "Байден" готова
оскар забеспечено
Україна майже не постраждала
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08.02.2024 11:35 Відповісти
А можно побачити списки з прищвіщами голосуючих ЗА І ПРОТИ ?
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08.02.2024 09:20 Відповісти
Давно би хремль знищіли, як би Байден не грався у демократию .
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08.02.2024 09:22 Відповісти
Хай "подякує" Клінтону та Обамі як ми Кравчуку та Кучмі.
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08.02.2024 09:23 Відповісти
про Європейських "політиків ,теж саме можна сказати..."миротворців по договору" наприклад про фрау Меркель.
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08.02.2024 09:25 Відповісти
Ні..не так...)(уйло наступає--- а ви всираєтесь.
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08.02.2024 09:24 Відповісти
Щось не надто тхне з боку Вашингтона, а от з московських болот смердить безперервно!
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08.02.2024 09:32 Відповісти
Оце часи настали. Гітлер плаче в пеклі гіркими слізьми.
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08.02.2024 09:25 Відповісти
100 відсотково.. Я просто уявив ,як Гітлер каже,що його-- обманулі... а Ріббентроп в Лізі націй розповідає, що на Німеччину напали і вони змушені робити концентраційні табори.
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08.02.2024 09:29 Відповісти
Повинен зауважити що саме так відповідали німецьки генерали у Нюренбергу на питання чому вони напали на Польшу, а потім і інші країни - що їх "змусили", "бо інакше напали б на них". Тож у побрехеньках )(уйла (він же путін) та Лукашенко не має нічого нового, все це вже було у виконанні німецьких нацистів, а московські повторюють! Про "обман" теж було у виконанні Гітлера, чим він виправдовував мілітаризацію своєї країни і агресивну поведінку!
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08.02.2024 09:37 Відповісти
Ще до Другої світової війни,чув такі розповіді ,що Адольф хотів поділити Європу,так само на сфери впливу між Німеччиною та Великобританією..Також невідома була мета польоту у Британію Гесса,по одних чутках,це якісь домовленності з Гітлером, а по інших гарантії післявоєнної безпеки для Німеччини.
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08.02.2024 09:44 Відповісти
Думаю що до 2-ї світової війни Ви "Bob Fayn" нічого "чути" не могли, бо Вас тоді ще не було! А якщо ТЕ що ви ЗАРАЗ чули має якесь обгрунтування то дайте на це посилання! До того ж Кремль спочатку вустами Жириновського, а потім і інших московських посіпак озвучував ідеї про розподіл України, але принаймні на офіційному рівні жодна з країн на це не погодилась і забаганки Москви так і залишились ЛИШЕ ЇЇ забаганками. Тож і Гітлер теж міг щось подібне пропонувати, але ніхто ОКРІМ СРСР на це не погодився, бо пакт Молотова-Рибентропа і є договором про розподіл Європи чим Сталін й займався одночасно із Гітлером воюючи проти Фінляндії, ділячи із німцями Польшу, привласнюючи Литву, Латвію, Естонію та захоплюючи Бессарабію!!! Тож СРСР саме й був ДІЙСНИМ соратником гітлерівської Німеччини, а зовсім не Бандера!!!
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08.02.2024 09:53 Відповісти
А можливо і жив і можливо переродився-реєнкарнація. .. Посилання зараз не знайду...тому що це все ,було в 2007-2008 роках...якраз до війни рашки,проти Грузії.
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08.02.2024 10:02 Відповісти
Ви мабуть були великим шанувальником газети "Спід-Інфо" у 90-ті. Нагадую Вам про пораду професора Преображенського не читати деякі видання, особливо перед вечерею, бо вони псують не тільки апетит, а й центральну нервову систему!
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08.02.2024 10:23 Відповісти
Ви бачили текст цієї Мюнхенської угоди "Борух"?! Пам'ятаєте якої КРАЇНИ, а НЕ континенту це стосувалось?! Чехії, і цей крок був свідомо хибним та мав негативні наслідки через що людина що його підписала з боку Великої Британії та проголосила що "привезла мир" була вимушена покинути свою посаду котру зайняв Черчіль. Так, це була помилкова спроба "задовольнити" агресора, і пам'ятаючи про це, зробивши висновки, країни ЄС не повторюють подібного на вимоги нового агресора відносно України - Москви!!! Тож повторити "досягнення" Гітлера )(уйлу (він же путін) не вдастся, бо світ таки вчится на попередніх помилках. До того ж який "зиск" мала Велика Британія з розподілу Чехії? НІЯКОГО, але уклала угоду із Польшею на котру зазітхав вже тоді Гітлер і чесно, разом із Францією, після нападу Німеччини на Польшу об'явила Берліну війну відкривши ПЕРШИЙ ФРОНТ у 2-й світовій війні, а зовсім не "другий" як про це брехливо співали у СРСР, а зараз у еРеФії!!! А от саме СРСР дійсно ДІЛИВ Європу із Німеччиною, але йому було мало, бажав більшого, як і Німеччини, і учорашні союзники стали ворогами, бо не могли нажертися як і ******* Москва!!! Жадібність фраєра згубила!
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08.02.2024 12:00 Відповісти
Додам:

Йосип Сталін 19 серпня 1939 під час свого виступу на Політбюро ЦК ВКП(б) заявив наступне:
"Якщо ми приймемо пропозицію Німеччини щодо укладення з нею пакту про ненапад, вона, напевно, нападе на Польщу, і втручання Франції та Англії в цю війну стане неминучим. Західна Європа зазнає серйозних зворушень та безладу. В цих умовах у нас буде багато шансів залишитися обабіч конфлікту, і ми зможемо сподіватися на наш вигідний вступ у війну." Чи треба ЩЕ ЩОСЬ ДОДАВАТИ, чи цих Сталіна достатньо для розуміння що, як та заради чого відбувалось?!
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08.02.2024 12:08 Відповісти
Ну це слова для американського народу, вони ніяк не стосуються України. Це тиск на его США, як супер країни.
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08.02.2024 09:26 Відповісти
Якби хотіли.то вже би давно надали масово ATACMS,чи навіть ракети AGM 158 і авіацію.А не затягували.
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08.02.2024 09:26 Відповісти
На скільки відомо зараз розглядається вже так званий "чистий" законопроект, в котрому передбачена вже лише допомога Україні, Ізраїлю, країнам Індо-Тихоокеанського регіону без будь чого стосовно міграційної політики Штатів. Почекаємо результатів!!!
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08.02.2024 09:27 Відповісти
Трампісти заблокують...Це гра політична Трампа,а він хоче і далі грати на цьому полі.
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08.02.2024 09:31 Відповісти
Можливо так, а може..............?! Пропоную все ж почекати!
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08.02.2024 09:39 Відповісти
Суто теоретично (хоча і досить малоймовірно) є шанси в такого законопроекту "пройти". На сьогодні для Трампа є вкрай вигідним безлад на кордоні, тому він блокуватиме будь-які спроби вирішення проблеми. А от допомога Україні і Ко, йому навіть вигідна - зможе розказувати, що "Байден розтринькує наші гроші на корупційні країни".
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08.02.2024 10:18 Відповісти
А що це "суб'єкт міжнародного права" під назвою "Україна і Ко"?! Поясніть будь ласка свою думку "Рухомий у рухомому"!!!
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08.02.2024 10:27 Відповісти
А подумати? "Допомога Україні і ......" Ізраїлю, Тайваню,......, тобто "компанії"
Україні і компанії.
Звичне скорочення такого, на англ Ukraine and Co. В звичному для інтернету виді "Україна у Ко."
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08.02.2024 10:31 Відповісти
Не думаю що Ізраїль із Тайванем вважають себе однією компанією з Україною, щось із підтримкою з їх боку, хоча б із моральною на офіційному рівні, принаймні хоч якоюсь суттєвою, я не стикався та не бачив її. Тож будь ласка, не треба ТАКИХ скорочень, бо так Ви й мене запишете до власної компанії а я із цим не згоден (бо за Вашою логікою допомагаючи Україні допомагають і нам із Вами як її громадянам і тому ми "Ко")!
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08.02.2024 11:07 Відповісти
###$дец !!!!! Це каже през US оф вашу мати Америки ! Після таких слів треба міняти $ на форінти !!!! Альгеймер х¥ев !
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08.02.2024 09:28 Відповісти
Як я розумію з рілсів найбільша проблема в штатах це самовизначення. Дуже важливо звертатись до людини відповідно її статі- він, вона, воно, вони . Треба ще вгадати. дехто взагалі без статі.
Ще одна проблема яка переймає голови це вузькі проходи в літаках і недостатньо місткі крісла для повних людей. Само собою расизм. Темношкірі , як вони вважають, знаходяться у дуже принизливих умовах.
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08.02.2024 09:28 Відповісти
"Ksenia VB", Ви що в )(уйла (він же путін) вчитеся?! НЕЗАЛЕЖНО від Вашої гендерної орієнтації СТАТЬ НІКУДИ НЕ ЗНИКАЄ, бо ви або чоловік, або жінка незалежно від того проходять у вас статеві акти з такими як Ви, чи із протилежними за статтю особами. Навіть трансгендери це люди котрі змінили стать, але не на якусь ВОНО, а на протилежну. Тож не варто розповсюджувати несенітниці. Ви ще повторіть байки про "третій" туалет, ніби в гомосексуалів статеві органи якісь "не такі" і їм потрібні "особливі" туалети!
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08.02.2024 09:45 Відповісти
Я це знаю А от в американців вважається, що мати це не завжди жінка. Бо чоловік теж може народити.
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08.02.2024 09:55 Відповісти
Не треба ЗА НИХ вирішувати що вони там собі вважають знов таки стаючи подібними до московських пропагандистів котрі ВЛАСНІ думки та слова видають за "чужі"! Це по перше. А по друге - не треба плутати сімейні стосунки із статтю, бо навіть у тваринному світі зовсім не завжди зростанням, піклуванням за дитиною займаються саме самки, а дуже часто саме самці. Згадайте хто у левів займається мисливством та приносить до прайму харчі, а хто виховує молодь?! То хто там "тато" а хто "мама"?! Вважаю що не треба плутати між собою різні речі, бо для нас, людей не є новиною що у декреті може знаходитись не лише жінка, а й чоловік, як якій родині краще!!! Тож не пересмикуйте!
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08.02.2024 10:05 Відповісти
Ви спочатку подивіться що вони самі кажуть, а не мені доказуйте.
У них у школи запрошують драг квінс для співбесід з дітьми, навіть без дозволу батьків. Фактично почала легалізовуватись педофілія, бо чоловікам подобаються діти, вони такі вродились, це їхнє право.
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08.02.2024 10:13 Відповісти
Я не дивлюсь - я СЛУХАЮ та прислухаюсь до думки моїх співкурсників що живуть у США з 90-х та стали повноправними громадянами цієї країни, а не слухаю незрозуміло кого кто на власний розсуд приписує американцям будь які ВЛАСНІ фантазії, що і Вам раджу. І повторююсь - не плутайте соціальні питання із гендерними, секс із фізіологією!!! НЕ МАЄ У ШТАТАХ НІЯКИХ батьків "№1" та "№2" і ще багато чого що їм ПРИПИСУЄ довбана, брехлива московська пропаганда!!! Поїдьте та переконайтесь самі, а не слухайте фейкометників. Нагадаю і слова Кеннеді - Свобода кожного закінчується там де починається свобода іншого. Будь хто може робити будь що ПОКИ ЦЕ НЕ ЗАВАЖАЄ ЖИТТЮ ІНШИХ. Тому не треба пхати свого носа до інших бо це їх справа та ходити у ЧУЖИЙ монастир і ВЛАСНИМ уставом як це роблять рашисти повчаючи усіх як треба жити при тому що у їх власній хаті повний бардак та безлад і нічого окрім смерті, руйнувань та горя вони іншим народам не приносили, а тільки брали та привласнювали те до чого НЕ МАЮТЬ ВІДНОШЕННЯ починаючи з території і завершуючи історією, культурою та досягненнями ІНШИХ народів!!!
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08.02.2024 10:37 Відповісти
Це в тих "американців", які фігурують в кремлівських, або ультраправих ЗМІ.
В реальних США такого немає.
Будите обачнішими з джерелами інформації, дивіться на реальне життя Заходу, а не вигадане заради пропаганди.
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08.02.2024 10:21 Відповісти
ну да
це ж показували найвідоміші журналісти
не розказуйте
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08.02.2024 11:16 Відповісти
"Ksenia VB", надайте будь ласка перелік цих "найвідоміших журналістів" та посилання на ці їх висловлювання! Якщо не надасте, то пробачте, але будете виглядати брехухою, чи це не вигляд, а так воно і є?!
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08.02.2024 11:46 Відповісти
А пам'ятаєте як ми всі раділи Ленд-лізу, а потім нас почаоу годувати тим, що це лише спрощення процедури передачі зброї....
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08.02.2024 09:28 Відповісти
Це так саме як ти на тещу оформляєш своє майно !
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08.02.2024 09:33 Відповісти
Оо американці дожилися, лаптєногі вас нагинають. Скоро якась ''бананова республіка'' буде ноги об вас витирати. Браво...
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08.02.2024 09:31 Відповісти
Якщо бажаєш когось заставити діяти певним чином то іноді доводиться нагадати йому як буде не гідно виглядати його відмова це робити. Те саме сказав і Байден американцям - якщо бажаєте себе поважати то винні допомагати Україні, а якщо не будете допомагати то будете лузерами! Все вірно сказав!!!
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08.02.2024 09:58 Відповісти
Америка відступає... можна хоч цим пишатися, якщо більше нічим..., Америка та американці програли самозакоханому злочинцю. якому немає ніякого діла ні до самої Америки ні до долі світу..., він прагне все зламати тільки заради себе самого та своєї влади та безпеки..., точно як його кумир з 1/6 світу...
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08.02.2024 09:32 Відповісти
Американские маланцы-демократы не впервой продают союзников!
В 1973 году под предводительством Киссинджера предали Южный Вьетнам, потом ушли из Ирака, из Афганистана, предали Грузию и Украину на саммите НАТО, поджали стыдливо хвост в 2014 году перед Путиным - Нуланд печенек привезла как будущую компенсацию за Крым. Еврей Киссинджер перед смертью покаялся - сказал таки что он ошибался. Вот только цена его ошибки во Вьетнаме составляет примерно миллион расстрелянных после победы Вьетконга.
Уже сами Американцы говорят, что США потеряли свою роль защитника свободы и демократии в мире. И союзники США даже в Европе засомневались. А шо вы хотите от Индии, Бразилии, ЮАР?
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08.02.2024 10:34 Відповісти
РЕСПУБЛІКАНСЬКИ "зброд", якщо на те пішло, демократи тут НІ ДО ЧОГО - не плутайте!!! Той же Генрі Кіссінджер був РЕСПУБЛІКАНЦЕМ, тож брешеш ти "Valery Koulga" так що ах шуба загортається!
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08.02.2024 10:45 Відповісти
"Президент США Джо Байден занепокоєний тим".........., что проигрывает и скорее всего проиграет выборы. Это уже очевидно.
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08.02.2024 09:34 Відповісти
Трамп банкрут, спонсори його партії фінансують тільки 20% бюджету, тому карлсон негайно помчав по гроші до пу - тільки судових мит там на 400 млн.
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08.02.2024 09:35 Відповісти
Так пане Байден,ви відступаєте.Навіть не спробувавши наступати
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08.02.2024 09:37 Відповісти
На п'яти тобі можуть наступати в одному випадку - якщо ти драпаєш!!!
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08.02.2024 09:39 Відповісти
Складається враження що х..ло керує Америкою,ох і дограєтесь ви в демократію иа тлі подій у світі
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08.02.2024 09:42 Відповісти
Авантюрист Трамп і його гоп компанія на догоду путіну роблять свою чорну справу і справа навіть не південому кордоні, справа в тому що рудий не хоче допомагати Україні ,а республіканська партія перетворилась на стадо слухняних баранів ,як жаль що немає Макейна.
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08.02.2024 09:44 Відповісти
Чому зажав 4.5 млрд зброї, Байден? Вона ж вже профінансована та лежить у Пентагоні. Одні гнилі відмазки та брехня.
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08.02.2024 09:46 Відповісти
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08.02.2024 09:47 Відповісти
У Байдена був шанс посадити трампа одразу після виборів. Не зробив... Не на часі було... Ну, тепер вигрібай!
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08.02.2024 09:50 Відповісти
Байден!!! Ты это говоришь в стране, где единиц оружия больше чем всех животных включая людей вместе взятых?
Ты - лох, тряпка, трус, импотент, слабак, или все вместе?
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08.02.2024 09:50 Відповісти
Він підкоряється закону. Зброя йому не належить. У них не так як в нас. Американці не раби Байдена. І він не розпоряджається їхньою власністю.
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08.02.2024 09:56 Відповісти
Вы правы. Они уже давно рабы хйла, вместе с трампоном. Хйло приказало, и весь этот дерьмократический сброд заблокировал помощь Украине. И вы точно правы, их собственностью байден не распоряжается, ею распоряжется хйло.
И законам они подчиняются, законам российской федерации. И снова вы правы.
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08.02.2024 10:05 Відповісти
РЕСПУБЛІКАНСЬКИ "зброд", якщо на те пішло, демократи тут НІ ДО ЧОГО - не плутайте!!!
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08.02.2024 10:07 Відповісти
Правильно, только дерьмократический от слова "демократия", а не демократическая партия.
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08.02.2024 10:08 Відповісти
А що "не так" із демократією?! Пробачте, але швидкі та безапеляційні рішення приймаються виключно у тоталітарних, деспотичних режимах і найшвидше одноосібними диктатурами, тож хибно вважати що у демократичних країнах щось подібне може відбуватись швидко без пошуку консенсусу різних думок, інакше це вже точно не буде демократією! Це один з недоліків демократичного устрою, але він компенсується іншими перевагами. Тому не варто вимагати від буйвола їсти м'ясо, а від лева - травичку!
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08.02.2024 10:51 Відповісти
Ленд ліз спустити в урну то також по закону...
Поставляти стару техніку по ціні нової також по закону...
Заборонити поставки Атакамс щоб не провокувати рашу також по закону
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08.02.2024 10:28 Відповісти
Хто саме його туди "спустив", бо він ще не починав діяти?!
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08.02.2024 10:58 Відповісти
Говнюк он этот Байден, как и вся стая Обамы-димократа, Нобельовского мирного лауреата. Как и все киссинджеровские демократы с реал политик.
Этот старый говнюк решил прокинуть свой закон про иммиграцию за счет крови наших воинов и будет стоять на своем законе до последнего солдата Авдеевке и Купянске!
И не нужно говорить, что политики чьи-то рабы в зависимости от их отношения к Украине. Смотрите, что они хотят для себя личноЙ Например Байден хочет переизбраться, Шольца тоже загнали в угол обстоятельства. Киевские маланцы уже слюной захлебываются от отката с денег на восстановление Украины. Израиль решает свои вечные задачи и не против иметь на доске девятую пешку с именем Украина. Турки зарабатывают очки везде, где только можно во имя и процветания Османской державы. И только Скандинавы еще слишком моральны и вместе с Прибалтами и Польшей понимают, что такое "общий враг".
На фоне всех мы самые идиоты - воюем со смертельным врагом во главе с никчемными ворами-арендаторами!
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08.02.2024 10:19 Відповісти
ЗНАЧИТ НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ХОД КОНЕМ !!! КОЛПАШИТЬ КНДР !!!
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08.02.2024 10:28 Відповісти
Як же ви дістали своїми грьобаними політичними ігрищами.Та посадіть нарешті того рижого злочинця .Просто якийсь сюрреалізм.
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08.02.2024 10:30 Відповісти
Да, надеюсь этого деда вышвернет Трамп и спасет Украину )))

Байден сидит на PDA 4.5 миллиадрах и чего ж он их не даст?

Чего дерьмократы не хотят закрыть границы, этого ж хотят большенство американцев? Чего не проголосовали за Израиль, ведь республиканцы говорили что первый законопроект чисто по Израилю, потом Украина?

Дерьмократы конченые на всю голову, ненавидящие свою страну и Украину в придачу.
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08.02.2024 10:47 Відповісти
Ну, цією мрією рашистів Ви "Ololosh Ololoshko" нікого не здивували! Але за останніми даними соцопитувань на цей час Байден випереджає Трампа із 55% проти 44% (і % не визначився).
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08.02.2024 10:54 Відповісти
Мрія рашистів це і є байда, а також дебіли при владі в США і в Україні Байден програє навіть стільцю, де ви ці рейтинги берете?
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08.02.2024 11:24 Відповісти
Якщо мрія рашистів про перемогу Трампа на виборах є "байдою" то сповістить про це УСІХ їх пропагандистів що ведуть на ДЕРЖАВНИХ каналах Московії (т.з. "роССії") свої ток-шоу та часто присутніх там депутатів їх "Думи" котрі сповіщають саме про це бажання і називають там "єдиним адекватним" претендентом на посаду президента США саме Трампа, аби вони припинили це казати та очікувати що його перемога принесе ним якусь користь! І перш ніж називати інших "дебілами" спочатку продемонструйте наявність у Вас розуму та спроможність до аналізу, бо не зрозуміло чому до Вас не доходить проста істина що запропоновані республіканцями законопроекти які неприйнятні демократам провалюють саме демократи, а не республіканці, бо наполягають що перш за все допомога потрібна саме Україні, а не Ізраїлю, бо її ворог є чимось набагато більш загрозливим та боєздатним як для країни що опирається агресії, так і для США?! Розумній людині це усвідомити легко, а от для дебіла - велика проблема!!!
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08.02.2024 11:41 Відповісти
Байда - Байден, він за рашистів, бо не надав достатньої допомоги.

Якщо рос пропаганда за Трампа, то я тоді двічі за Трампа, бо рос-пропаганда все каже навпаки.

Чому дебіли? Пояснюю, що дебілам не зрозуміло -

1. Кордон турбує американців більше в 100 разів ніж Ізраіль, Україна та Тайланд разом. Кордон - найголовніше, бо це є екзистенціальною проблемою, тобто чи будуть взагалі США існувати.

2. Проект який запропонували дерьмократи HR-815, який начебто "закриває" кордон, особливо якщо слухати дебільних блогерів, які тупо брешуть, наприклад Портнікова (він нормальний, але про США тупо бреше та перевертає все з ніг на голову, у нього республіканці винні, хоча не дебілам ясно шо у всьому винні дерьмократи) А цей закон "відкриває" кордон. Це так само що прийняти в Україні закон що каже що Україна частина РФ. Це на голову не налазить.

Але дебіли законів не читають, і не розуміють чому "він прибуде до палати представників вже мертвий", як то твітнув Макс.

3. У демократів розкол по Ізраелю - вони навіть голосувати за нього не можуть, бо половина демократів взагалі на стороні террористів - за палестинців, тому вони не будуть голосувати за Ізраіль окремо ні в якому разі. Якщо хтось каже про Україну і т.д. то для тупоголових дебілів та на публіку, бо дивись пункт 1. Всім все байдуже крім кордону. Це питання виживання.

От по таким простим пунктам можна зрозуміти, людина є дебілом, чи ні. Це елементарні питання, а ще можна запитати про "Скільки у Байдена мільярдів в PDA які він може дати Україні прямо зараз не запитуючи Конгрессу?". Чи питання "Скільки допомога саме Україні йде з 60 мільярдів???"

Дебіли не дадуть відповідь. Там 4.5 і 8 правельні відповіді відповідно.

До речі, можна перевірити чи людина взагалі може не дебіл, а просто ідіот, я у деяких питав просто, "Що таке Конгресс США, які повноваження, як розділений ? Кто заправляє Сенатом, а кто Палатою Представників? І інше."

Якщо людина, яка щось каже про США, не змогла відповісти і на це питання, то я вже розумію що це не дебіл, а ідіот...
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08.02.2024 12:30 Відповісти
якби під час Другої світової США були в такому стані, як зараз Гітлер би переміг і захопив всю Європу, Британію та савецкій союз.
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08.02.2024 10:52 Відповісти
Може це Вас "cimbitep" здивує, але Велика Британія вмовляла США надати допомогу приблизно рік перш ніж почала її отримувати, але Вам відомо хто саме програв у 2-й світовій війні! Тож пошукайте якійсь інший приклад!!!
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08.02.2024 10:57 Відповісти
можливо тебе здивує "Виталий Танчик", але скоро піде третій рік великої війни, а США все ще вмовляють надати допомогу, при чому не тільки Британія, а майже вся Європа. і надії на цю допомогу вже немає, заміть неї з США поїхав пропогандон до фюрера, брати інтерв'ю.
тож приклад я навів точний.
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08.02.2024 11:04 Відповісти
У ну дайте подумати мені "cimbitep" над тим що за туфту ви пишите? Якщо США нам "не допомагали" тоді звідки у нас ЇХ РСЗО, ПВО, гаубиці, БТР, танки, ракети, снаряди, ПТРК, стрілецька зброя і т.п.?! А хто надавав з американського бюджету гроші на десятки млрд баксів для фінансової підтримки?! Ви взагалі де вештались останні два роки? Були десь на Місяці і там не отримували жодних новин і "не в курсі" що саме Штати надали найбільше допомоги серед усіх країн-партнерів?! Я в шоці від Ваших відверто брехливих заяв!!!
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08.02.2024 11:16 Відповісти
не думай. в тебе це не виходить.
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08.02.2024 12:03 Відповісти
Сказала акваріумна рибка господарю поки той її кормив!
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08.02.2024 12:10 Відповісти
люди, це не про тебе, які вміють думати, знають, що риба фізично не здатна розмовляти
з намаганням вколоти в тебе також гірко, як і з намаганням "свєркать інтєлєктом", віталька.
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08.02.2024 13:14 Відповісти
Байдену нічого не заважає закрити кордон США і через це дати допомогу Україні.
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08.02.2024 12:25 Відповісти
Трамп всех трахает даже не будучи президентом, что будет если он им станет. Мир совсем сошел с ума.
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08.02.2024 15:11 Відповісти
Оказался наш Отец Не отцом, а ***** (с)
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09.02.2024 01:05 Відповісти
 
 