Байден про провал законопроєкту щодо допомоги Україні: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"

Президент США Джо Байден занепокоєний тим, що союзники відмовляються від підтримки України в критичний момент війни проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Байден у Нью-Йорку в середу заявив, що Путін "наступає на п'яти".

"А що ми робимо? Відступаємо?" - додав він.

Заява Байдена пролунала через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.

Колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити угоду.

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