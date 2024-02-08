Байден про провал законопроєкту щодо допомоги Україні: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"
Президент США Джо Байден занепокоєний тим, що союзники відмовляються від підтримки України в критичний момент війни проти РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Байден у Нью-Йорку в середу заявив, що Путін "наступає на п'яти".
"А що ми робимо? Відступаємо?" - додав він.
Заява Байдена пролунала через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні.
Колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити угоду.
Топ коментарі
+15 Літій Неоненко
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+14 Валентин Коваль #587289
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оскар забеспечено
Україна майже не постраждала
Йосип Сталін 19 серпня 1939 під час свого виступу на Політбюро ЦК ВКП(б) заявив наступне:
"Якщо ми приймемо пропозицію Німеччини щодо укладення з нею пакту про ненапад, вона, напевно, нападе на Польщу, і втручання Франції та Англії в цю війну стане неминучим. Західна Європа зазнає серйозних зворушень та безладу. В цих умовах у нас буде багато шансів залишитися обабіч конфлікту, і ми зможемо сподіватися на наш вигідний вступ у війну." Чи треба ЩЕ ЩОСЬ ДОДАВАТИ, чи цих Сталіна достатньо для розуміння що, як та заради чого відбувалось?!
Україні і компанії.
Звичне скорочення такого, на англ Ukraine and Co. В звичному для інтернету виді "Україна у Ко."
Ще одна проблема яка переймає голови це вузькі проходи в літаках і недостатньо місткі крісла для повних людей. Само собою расизм. Темношкірі , як вони вважають, знаходяться у дуже принизливих умовах.
У них у школи запрошують драг квінс для співбесід з дітьми, навіть без дозволу батьків. Фактично почала легалізовуватись педофілія, бо чоловікам подобаються діти, вони такі вродились, це їхнє право.
В реальних США такого немає.
Будите обачнішими з джерелами інформації, дивіться на реальне життя Заходу, а не вигадане заради пропаганди.
це ж показували найвідоміші журналісти
не розказуйте
В 1973 году под предводительством Киссинджера предали Южный Вьетнам, потом ушли из Ирака, из Афганистана, предали Грузию и Украину на саммите НАТО, поджали стыдливо хвост в 2014 году перед Путиным - Нуланд печенек привезла как будущую компенсацию за Крым. Еврей Киссинджер перед смертью покаялся - сказал таки что он ошибался. Вот только цена его ошибки во Вьетнаме составляет примерно миллион расстрелянных после победы Вьетконга.
Уже сами Американцы говорят, что США потеряли свою роль защитника свободы и демократии в мире. И союзники США даже в Европе засомневались. А шо вы хотите от Индии, Бразилии, ЮАР?
Ты - лох, тряпка, трус, импотент, слабак, или все вместе?
И законам они подчиняются, законам российской федерации. И снова вы правы.
Поставляти стару техніку по ціні нової також по закону...
Заборонити поставки Атакамс щоб не провокувати рашу також по закону
Этот старый говнюк решил прокинуть свой закон про иммиграцию за счет крови наших воинов и будет стоять на своем законе до последнего солдата Авдеевке и Купянске!
И не нужно говорить, что политики чьи-то рабы в зависимости от их отношения к Украине. Смотрите, что они хотят для себя личноЙ Например Байден хочет переизбраться, Шольца тоже загнали в угол обстоятельства. Киевские маланцы уже слюной захлебываются от отката с денег на восстановление Украины. Израиль решает свои вечные задачи и не против иметь на доске девятую пешку с именем Украина. Турки зарабатывают очки везде, где только можно во имя и процветания Османской державы. И только Скандинавы еще слишком моральны и вместе с Прибалтами и Польшей понимают, что такое "общий враг".
На фоне всех мы самые идиоты - воюем со смертельным врагом во главе с никчемными ворами-арендаторами!
Байден сидит на PDA 4.5 миллиадрах и чего ж он их не даст?
Чего дерьмократы не хотят закрыть границы, этого ж хотят большенство американцев? Чего не проголосовали за Израиль, ведь республиканцы говорили что первый законопроект чисто по Израилю, потом Украина?
Дерьмократы конченые на всю голову, ненавидящие свою страну и Украину в придачу.
Якщо рос пропаганда за Трампа, то я тоді двічі за Трампа, бо рос-пропаганда все каже навпаки.
Чому дебіли? Пояснюю, що дебілам не зрозуміло -
1. Кордон турбує американців більше в 100 разів ніж Ізраіль, Україна та Тайланд разом. Кордон - найголовніше, бо це є екзистенціальною проблемою, тобто чи будуть взагалі США існувати.
2. Проект який запропонували дерьмократи HR-815, який начебто "закриває" кордон, особливо якщо слухати дебільних блогерів, які тупо брешуть, наприклад Портнікова (він нормальний, але про США тупо бреше та перевертає все з ніг на голову, у нього республіканці винні, хоча не дебілам ясно шо у всьому винні дерьмократи) А цей закон "відкриває" кордон. Це так само що прийняти в Україні закон що каже що Україна частина РФ. Це на голову не налазить.
Але дебіли законів не читають, і не розуміють чому "він прибуде до палати представників вже мертвий", як то твітнув Макс.
3. У демократів розкол по Ізраелю - вони навіть голосувати за нього не можуть, бо половина демократів взагалі на стороні террористів - за палестинців, тому вони не будуть голосувати за Ізраіль окремо ні в якому разі. Якщо хтось каже про Україну і т.д. то для тупоголових дебілів та на публіку, бо дивись пункт 1. Всім все байдуже крім кордону. Це питання виживання.
От по таким простим пунктам можна зрозуміти, людина є дебілом, чи ні. Це елементарні питання, а ще можна запитати про "Скільки у Байдена мільярдів в PDA які він може дати Україні прямо зараз не запитуючи Конгрессу?". Чи питання "Скільки допомога саме Україні йде з 60 мільярдів???"
Дебіли не дадуть відповідь. Там 4.5 і 8 правельні відповіді відповідно.
До речі, можна перевірити чи людина взагалі може не дебіл, а просто ідіот, я у деяких питав просто, "Що таке Конгресс США, які повноваження, як розділений ? Кто заправляє Сенатом, а кто Палатою Представників? І інше."
Якщо людина, яка щось каже про США, не змогла відповісти і на це питання, то я вже розумію що це не дебіл, а ідіот...
тож приклад я навів точний.
з намаганням вколоти в тебе також гірко, як і з намаганням "свєркать інтєлєктом", віталька.