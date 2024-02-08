Попри підтримку Заходу, Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що попри підтримку Заходу, Україна скоро може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Західні країни мають зробити все, щоб не допустити перемоги Росії.
Про це Шольц написав у своїй статті для Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.
Канцлер зазначив, що деякі фінансові зобов’язання вже закінчилися, а інші потребують пролонгації.
Однак він наголосив, що довгострокові наслідки та витрати, з якими зіткнеться Захід від нездатності зупинити агресію РФ затьмарять будь-які інвестиції.
"Європейський союз і його держави-члени є найбільшим фінансовим спонсором України, який надав понад 91 млрд доларів від початку війни, за ними слідують США і Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській", - заявив він.
За словами Шольца, перемога Росії в Україні означала б не лише кінець України як вільної, демократичної та незалежної держави, але й кардинально змінила б обличчя Європи, а також завдала б серйозного удару по світовому порядку, оскільки спроба вкрасти територію силою може стати прикладом для інших авторитарних лідерів по всьому світу.
"Все більше країн ризикують стати жертвами хижака, що знаходиться по сусідству", - вважає канцлер ФРН.
Крім того, Шольц наголошує, що лідерство президента США Джо Байдена має вирішальне значення для забезпечення об'єднаної та успішної відповіді на агресію російського диктатора Володимира Путіна.
Україна чинить опір не тільки завдяки героїчній боротьбі свого народу, але й завдяки фінансовій та гуманітарній підтримці Заходу та постачанню зброї та боєприпасів, додає він.
"Наше послання чітке: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром можемо прокинутися у світі, ще більш нестабільному, загрозливому і непередбачуваному, ніж за часів холодної війни", - наголошує Шольц у статті.
Однак він зазначив, що для того, аби не допустити поразки, Захід повинен зберегти підтримку України.
Крім того, як і США та інші партнери, Німеччина готова надати Україні довгострокові зобов’язання і домовленості у сфері безпеки, аби вона могла стримувати та захищати себе від майбутніх нападів РФ. Таким чином, Україна зможе утримувати добре оснащену сучасну армію та підвищить безпеку усієї Європи.
За словами канцлера, Захід повинен продовжувати рухатися в стратегічному напрямку "по обидва боки Атлантики", переконуючи громадян у тому, що перемога Росії зробить світ набагато небезпечнішим місцем, виснажить бюджети та поставить під загрозу свободу і процвітання.
Канцлер Німеччини також зазначив, що оскільки Захід не бачить себе у стані війни з Росією і не прагне конфронтації з нею, необхідно протистояти будь-яким спробам втягнути НАТО в агресивну війну Росії проти України.
Він вважає, що колективне стримування та оборона НАТО мають бути надійними. Шольц пообіцяв розмістити повноцінну німецьку бойову бригаду в Литві, на східному фланзі НАТО.
Шольц додав, що чим швидше Путін зрозуміє, що Захід втягнутий у цю війну надовго, тим швидше закінчиться його війна проти України, і єдиний спосіб досягти тривалого миру - це зберегти підтримку, єдність і рішучість.
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А що буде ,коли Китай піде війною ?
Ви ж розумієте, що і скільки в цьому разі по Україні прилетить у відповідь? І куди цим евакуйованим потім повертатися?
https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 Волонтерка. Он нам ничего не должен.
Как президент Зеленский выполняет свои президентские обязанности?
Президент Зеленский не стал президентом Украины, а остался шоуменом. Он не работает президентом, а играет роль президента. Обязанности президента в стране выполняет Ермак, что прямо запрещено Конституцией.
Давайте рассмотрим конкретные примеры.
Обязанности президента четко обозначены Конституцией Украины. Внешнеполитическая деятельность - полностью прерогатива президента. Так вот, на 20 января 2019 года, до прихода квартала во власть, у Украины не было послов в 9 странах мира. А на 17 марта 2023 года Украина не имела послов в 106 странах мира. И это я не говорю о тех, кого именно назначают послами и послицами.
Ну, а когда Ермак ведет переговоры с министром иностранных дел соседней европейской страны, а Кулеба скромно сидит на краешке стула в сторонке, четко показывает, кто рулит внешней политикой Украины.
Давайте за мобилизацию поговорим. Есть действующий Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Там все достаточно подробно описано. Может быть Закон и не идеальный, и нуждается в изменениях и дополнениях, но тем не менее, все чиновники, и выбранные, и назначенные, обязаны его выполнять. Вот что говорит Закон:
Статья 11. Президент Украины
В соответствии с полномочиями, определенными Конституцией Украины, Президент Украины:
осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;
А вот как в Законе описывается термин «мобилизация»:
мобилизация - комплекс мер, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а вооруженных сил Украины, других военных формирований, оперативно-спасательной службы гражданской защиты - на организацию и штаты военного времени. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто;
Так что у нас с мобилизацией за два года войны? Экономика переведена и выпускает достаточно вооружений и боеприпасов для обеспечения ВСУ? А органы государственной власти переведены и работают на ВСУ? Или позиции солдаты лопатами роют? А сами ВСУ обеспечены постоянным притоком людей для отражения агрессии? Вы сами знаете ответ на эти вопросы.
А еще президента волнует дата окончания срока его полномочий. Конституция Украины содержит противоречие относительно легитимности президента после окончания 5-ти летнего срока, а именно:
Статья 103. Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, сроком на пять лет.
Статья 108. Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного Президента Украины.
В условиях войны выборы не проводятся, и поэтому 5 лет могут превратиться в 15 и 20 лет царствования. Конституцию писали же для мирной жизни, а не для войны. И, по-хорошему, это противоречие должен рассмотреть Конституционный суд и вынести свой вердикт.
Но, как известно, президент Зеленский давно и основательно нагадил на Конституционный суд, и поэтому очень его боится. И вердикт суда может быть таким, например:
После 31 марта 2024 года президент Зеленский не имеет более полномочий и обязанности президента должен исполнять Голова Верховной Рады.
Кто такой Стефанчук, нам понятно. Как по мне, один негатив. Но даже при нем сразу же обрушится вся вертикаль власти Ермака. И где они харчеваться будут?
Президент Зеленский не хочет управлять страной. Зеленский хочет царствования и оваций. А его опричники убивают страну.
Мне очевидно, что главной проблемой Украины стало президенство Зеленского. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Рано или поздно украинцам надо будет сделать выбор - президенство Зеленского или снова смерти и власть орды на сотни лет.
Нє-нє-нє!
Не попри підтримку Заходу, а саме завдяки такій підтримці!
Жорсткий снарядний голод. Наша артилерія з труднощами, з обмеженим ресурсом проводить контрбатарейну боротьбу, але зупиняти ворога потрібно вже і зараз.
Тому поки країна очікує від США рішення щодо забезпечення снарядами нашої артилерії, хлопці просять дрони, дрони і ще раз дрони.
Сьогодні ми готуємо до відправки чергові 400 FPV-шок, по 200 на кожну бригаду та комплекс керування на дві бригади. Ця кількість потенційно знищить щонайменше дві сотні об'єктів ворога.
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko#carousel-48427328946 І поки готується ця партія, ми з Мариною та ГО Справа Громад чекаємо на ще одну поставку найближчим часом. Для артилеристів, десантних підрозділів та Сухопутних військ.
Допомагайте Армії! Це та справа, якою раджу зайнятися кожному! Допомагайте захищати Україну!