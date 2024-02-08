Блокування рахунків громадян у законопроєкті про мобілізацію є неприйнятними, не бачу в Раді тих, хто б таке підтримав, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про питання, над якими працюватимуть під час підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"1.Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.



2.Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.



3.Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", - зазначив Арахамія.

За словами парламентаря, робота ведеться в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту про мобілізацію.

"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - додав голова фракції.

7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

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