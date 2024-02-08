Блокування рахунків громадян у законопроєкті про мобілізацію є неприйнятними, не бачу в Раді тих, хто б таке підтримав, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про питання, над якими працюватимуть під час підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"1.Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.
2.Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.
3.Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", - зазначив Арахамія.
За словами парламентаря, робота ведеться в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту про мобілізацію.
"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - додав голова фракції.
7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.
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винтять поштучно в бусики тих, хто старий і п'яний і не може втект
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Свинарчуков, к примеру
Холопи, нефіг тут "висвячувати" папередніків і їх діток!!!
Поки криса гризе сухожилля...
Буде довга війна ця...
Будуть марні солдат зусилля...
За кого ж ще Арахамії турбуватись?!
атнять і падєліть?
результати минулої спроби нагадати?
А тут якийсь арахамія права качає.
верховна рада продовжує системно працювати на зрив мобілізації та ігнорувати потреби ЗСУ
Вже самі наївні на фронті розуміють - ніякого дембеля не буде, або 200 або 300, щє є варік відкупитися в тил, але то дорого. Тому рабство у всій красі.
Кожен українець, який внутрішньо підготував себе до участі в бойових діях з ворогом, має бути впевнений не лише у собі, але й у тому, що все для цього є. А головне - мати впевненість у своїх командирах по вертикалі, і що команди і накази, які він має виконувати - єдино вірні в бойовій обстановці.
І хто ж цей законопроект сотворив?
Підказка. Кацапи в мордорі написали , а ви, "вороги народу", скопіпастили.
зриваютьзірвали мобілізацію, а ви дільки їм підігрували? Ну, давайте, поясніть, який я зебіл і кацапський агент, коли насміхаюсь з цієї ухилянтської вакханалії!!
Ухилянтам надо как в прошлом законопроекте, уголовная статья и конфискация, а не блокировка счетов.