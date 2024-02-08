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Новини Мобілізація
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Блокування рахунків громадян у законопроєкті про мобілізацію є неприйнятними, не бачу в Раді тих, хто б таке підтримав, - "слуга народу" Арахамія

давид,арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів про питання, над якими працюватимуть під час підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"1.Щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства.

2.Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс.

3.Точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто би таке підтримував", - зазначив Арахамія.

Давид Арахамія

За словами парламентаря, робота ведеться в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту про мобілізацію.

"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - додав голова фракції.

7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Читайте: Попереду підготовка законопроєкту щодо мобілізації до другого читання, - Умєров

Автор: 

ВР (14972) мобілізація (3054) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+28
Заблокувати агрохімію в вольєрі.
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08.02.2024 09:45
+26
Як казав Черчиль: якщо діти чиновників не воюють, це не війна, це бізнес.
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08.02.2024 09:46
+22
Цей кончений мавпячий виродок ******** має сконати у в'язниці. Нагадаю, що саме ця тварюка за декілька днів до початку повномасштабної війни, розказувало що ніякої війни не буде, це американські змі нагнітають істерію
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08.02.2024 09:47
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Правила форума Рада форумчан
Заблокувати агрохімію в вольєрі.
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08.02.2024 09:45 Відповісти
Уе… ще 🦍ЧЕРНОХВОСТє , вашому ЦИНІЗМУ НЕ МАЄ МЕЖ ! Саме ВАШ 🤢🤡🎪😈КАБМІН , ВВІВ ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ Здохніть виродки , досить « дурочку ганять «
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08.02.2024 11:38 Відповісти
Як казав Черчиль: якщо діти чиновників не воюють, це не війна, це бізнес.
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08.02.2024 09:46 Відповісти
Не треба розказувати про якихось видуманих черчілем чиновників. Є конкретні синки діючої влади - данілова, стефанчука, венедіктової, шуляк, веніславського, бойка - не на війні.
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08.02.2024 09:49 Відповісти
Може для абізян і не треба.
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08.02.2024 09:58 Відповісти
50 тисяч - за півтора року з кулеметом на передовій: суд оцінив незаконну мобілізацію студента
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08.02.2024 09:59 Відповісти
https://news.telegraf.com.ua/ukr/publikacii/2024-02-08/5832509-50-tisyach-za-pivtora-roku-z-kulemetom-na-peredoviy-sud-otsiniv-nezakonnu-mobilizatsiyu-studenta?traffic_source=ukr.net https://news.telegraf.com.ua/ukr/publikacii/2024-02-08/5832509-50-tisyach-za-pivtora-roku-z-kulemetom-na-peredoviy-sud-otsiniv-nezakonnu-mobilizatsiyu-studenta?traffic_source=ukr.net

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08.02.2024 10:01 Відповісти
і це до прийняття закону, а що буде після...
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08.02.2024 10:02 Відповісти
та не буде ніякого закону.

винтять поштучно в бусики тих, хто старий і п'яний і не може втект
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08.02.2024 10:08 Відповісти
погоджуюсь
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-02-08/v-**********-oblasti-politsiya-i-ttsk-zatolknuli-v-avto-ottsa-boytsa-voyuyuschego-na-peredovoy-video/313672
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08.02.2024 11:13 Відповісти
И не только сынков действующей власти и сынков попередников тоже не мешало бы привлечь. Вытащить их из-под юбки хорошей жизни, а то слишком долго они там зависают.
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08.02.2024 10:02 Відповісти
особенно тех, кто в России скупал краденные запчасти для украинской военной техники.

Свинарчуков, к примеру
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08.02.2024 10:10 Відповісти
досі те гімно про Свинарчуків жреш?
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08.02.2024 11:37 Відповісти
А уце точно! А то як "дитина 30-річна" "ПАПЕРЕДНІКА", так це вже ніби-то і не дитина чиновника, а "жертва З-режиму"?!
Холопи, нефіг тут "висвячувати" папередніків і їх діток!!!
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08.02.2024 12:00 Відповісти
Поки Гідра відрощує щупальця-
Поки криса гризе сухожилля...

Буде довга війна ця...
Будуть марні солдат зусилля...
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08.02.2024 10:16 Відповісти
Точно! Тому - "ПРИЕМЛЕМО!!!!" , якщо блокуються рахкнки БУДЬ-ЯКОГО з "тилових силовиків", чиновників і їх дітей!
За кого ж ще Арахамії турбуватись?!
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08.02.2024 11:56 Відповісти
Цей кончений мавпячий виродок ******** має сконати у в'язниці. Нагадаю, що саме ця тварюка за декілька днів до початку повномасштабної війни, розказувало що ніякої війни не буде, це американські змі нагнітають істерію
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08.02.2024 09:47 Відповісти
Блокування рахунків депутатів було б приинятним - вони ж віисько не горять
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08.02.2024 09:47 Відповісти
Безумние хламідії слуги урода.
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08.02.2024 09:47 Відповісти
Конституція на паузі.. Чи правильніше висить у вбиральні жОПи 3.14д3.14здента.
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08.02.2024 09:47 Відповісти
Ну якщо навіть арахамія визнає, що в законопроекті дічь, то виникає питання - а нахіба ви вчора голосували законопроект, який містить завідомо незаконні положення? Ну вам ваш зелений обмудсмен (не порохобот якийсь) чітко розписав, що звідти треба прибрати...
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08.02.2024 09:47 Відповісти
І ще одне питання - хто ж це в уряді готує завідомо антиконституційні законопроекти?
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08.02.2024 10:09 Відповісти
Щодо блокування рахунків. Так Арах розуміє, що ця норма повністю закриє фопів у тінь. І наслідки такого рішення для держави будуть фатальними.
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08.02.2024 09:48 Відповісти
та він за Лисого з кварталу переживає...
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08.02.2024 10:12 Відповісти
потрібно конфісковувати майно тих хто втік за кордон від мобілізації! своєю втечею вони підтвердили небажання ваювати за своє майно!
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08.02.2024 09:49 Відповісти
Ти трошки іпанутий?
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08.02.2024 09:53 Відповісти
Та не трошки.
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08.02.2024 09:59 Відповісти
Він з партіі "слуг наріда" Ви що хлопці,не бачите ций це паціент??
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08.02.2024 14:18 Відповісти
так все логічно! якщо и здристнув з країни- то хто повинен твоє майно захищати? воно тобі непотрібно- хай перейде у власність людини яка воює за Україну! знайшли дурних- повтікали а інші хай воюють за іхніх рідних та їхне майно!
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08.02.2024 11:20 Відповісти
владімір ілліч ти?
атнять і падєліть?
результати минулої спроби нагадати?
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08.02.2024 14:26 Відповісти
я логічно розмірковую! якщо людина не хоче захищати свою власність то вона йому не потрібна!чому одні повинні воювати а інші втікли і спокійно попивають пивко за кордоном?
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08.02.2024 15:10 Відповісти
розстрілювати потрібно ухилянтів та їх родини! правильно? до сьомого коліна! і потрібно почати з зеленського.
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08.02.2024 10:04 Відповісти
Правильно, всім ухилянтам прострелити коліна!
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08.02.2024 15:00 Відповісти
а якщо вони тобі прострелять?
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08.02.2024 19:27 Відповісти
Інвалідом стану.
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08.02.2024 23:40 Відповісти
Можете сміливо робити так, як зробили менти (колишні беркути) - послали свого начальника нах*й коли він приказав їм їхати на нуль. .Так вони стовідсоткові воєнні (військові).
А тут якийсь арахамія права качає.
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08.02.2024 09:51 Відповісти
"- дайте йому шкурку з банана!"
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08.02.2024 09:53 Відповісти
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08.02.2024 09:55 Відповісти
Діма Прогінець - один раз, не піар ас.
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08.02.2024 09:57 Відповісти
Це хто завгодно але не омбудсман. Викликає блювоту!
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08.02.2024 10:00 Відповісти
Ти диви, ця макака вперше сказала розумну річ.
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08.02.2024 09:55 Відповісти
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08.02.2024 09:56 Відповісти
Кажуть в першу чергу будуть мобілізовувати зеботів - в бригаду "люті яйця" ім. Рєзнікова
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08.02.2024 09:56 Відповісти
тобто всі діючи схеми для *інвалідів економічного фронту і тих, хто за ними доглядає* зберігаються, захист *конституційних прав* ухилянтів посилено

верховна рада продовжує системно працювати на зрив мобілізації та ігнорувати потреби ЗСУ
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08.02.2024 09:56 Відповісти
потреба в головному - зброї, а в мясорубку скільки м'яса в неї не пхай - перемеле.
Вже самі наївні на фронті розуміють - ніякого дембеля не буде, або 200 або 300, щє є варік відкупитися в тил, але то дорого. Тому рабство у всій красі.
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08.02.2024 10:02 Відповісти
ну погодься, шо програму кремля з демотивації українців захищатись ця влада за два роки виконала на 100 відсотків
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08.02.2024 10:16 Відповісти
100%, вчора навіть перевиконала на весь 24й рік.
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08.02.2024 10:34 Відповісти
Для успішної мобілізації потрібно найперше вирішити питання із стабілізацією фронту і забезпечення військ всім необхідним: озброєнням, ************, амуніцією тощо.
Кожен українець, який внутрішньо підготував себе до участі в бойових діях з ворогом, має бути впевнений не лише у собі, але й у тому, що все для цього є. А головне - мати впевненість у своїх командирах по вертикалі, і що команди і накази, які він має виконувати - єдино вірні в бойовій обстановці.
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08.02.2024 09:58 Відповісти
Плюс, має бути впевненість, що людину не переведуть хз куди з обраної посади в підрозділі. Ну щоб оператори дрони враз не ставали штурмовиками, а логісти - піхотинцями.
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08.02.2024 10:05 Відповісти
А він не спитав військових, тих що на передку на війні вже два роки, що для них прийнятно, а що ні? бо коли ти як раб два роки виживаєш в окопі, а влада каже, що для неї щось не прийнятно щоб тебе замінити то може ну на#ер таку владу і таку війну, для одних людей війна-смерть, а для інших блокування рахунків ухилянтів то не прийнятно...
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08.02.2024 09:59 Відповісти
Як воно за свій рахунок турбується
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08.02.2024 10:02 Відповісти
При зЕрмаку, йому нема за що турбуватись. Це він знімає з себе відповідальність за антиконституційні дії.
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08.02.2024 10:05 Відповісти
ТаТиШо?
І хто ж цей законопроект сотворив?
Підказка. Кацапи в мордорі написали , а ви, "вороги народу", скопіпастили.
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08.02.2024 10:03 Відповісти
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08.02.2024 10:12 Відповісти
З приводу електоронних повісток , цитата: "у Кодексі, і це підтвердив Верховний Суд, існує лише один належний спосіб повідомлення про розгляд справи - це виклик шляхом вручення повістки, яка відправляється поштою."👈
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08.02.2024 10:05 Відповісти
Нє, нє! Блокуйте, роднєнькіє! Зробіть їх вже разом, нарешті!
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08.02.2024 10:05 Відповісти
Ну шо, незелєботи? Якщо я щас кину какашку на ту хламідію, знову запишете в зебіли? Дійшло нарешті, що саме зебіли зривають зірвали мобілізацію, а ви дільки їм підігрували? Ну, давайте, поясніть, який я зебіл і кацапський агент, коли насміхаюсь з цієї ухилянтської вакханалії!!
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08.02.2024 10:07 Відповісти
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08.02.2024 10:13 Відповісти
в саму дірочку !!!!
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08.02.2024 10:19 Відповісти
Впишите еще пункт по которому депутаты, чьи детишки и близкие родственники мужского пола призывного возраста находятся за кордоном лишаются права принимать законы,лишаюся права управлять автомобилем и лишаются права иметь имущество,законы должны быть справедливыми.
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08.02.2024 10:37 Відповісти
Дрібний лавочник.який в Туреччині готував документи для підписання здачі України рашшці,керує правлячою фракцією Що це --дебілізм,чи проста зрада. Цей гірський цап ,без року як став громадянином України вирішує долю держави.
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08.02.2024 10:43 Відповісти
Это они не про ухилянтов, а про себя и своих выродков дорогих думают.

Ухилянтам надо как в прошлом законопроекте, уголовная статья и конфискация, а не блокировка счетов.
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08.02.2024 10:53 Відповісти
почнемо з тебе
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08.02.2024 14:34 Відповісти
А чому блокування рахунків не вводять для корупціонерів? Хто знає є
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08.02.2024 11:13 Відповісти
А чому блокування рахунків не вводять для корупціонерів? Хто знає, підкажіть.
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08.02.2024 11:17 Відповісти
Він не бачить. Так всі ,хто проголосував за цей закон і підтримали блокування рахунків.
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08.02.2024 12:10 Відповісти
 
 