Рашисти протягом доби били по трьох районах Донеччини: 1 особа загинула, а 8 дістали поранення

Російські окупаційні війська протягом доби обстріляли три райони Донеччини. У Селидовому 1 особа загинула, а 7 дістали поранення. Також поранено 1 особу в Авдіївці.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Вночі росіяни вдарили по Селидовому, внаслідок чого загинула 1 особа, ще 7 дістали поранення. Пошкоджені 53 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 7 адмінбудівель і 24 автомобілі. В Авдіївці поранено людину.

Краматорський район.

Лиманська громада зазнала 18 обстрілів, під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район.

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці. У Званівці пошкоджені 3 будинки.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, зокрема 12 дітей.

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