Понад 1,2 тис. жителів Запорізької області перебувають у російському полоні, - Федоров

Наразі у полоні російських окупантів перебувають понад 1,2 тис. жителів Запорізької області.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За офіційним реєстром - 1200 людей в полоні. Моя думка, що приблизно вдвічі більше", - сказав він.

Очільник ОВА закликав людей, які залишаються в окупації, виїхати. Адже надати безпекових гарантій там не може ніхто.

Федоров додав, що на базі Центру допомоги ВПО з Мелітополя "Саме тут" у Запоріжжі створений окремий штаб, який збирає інформацію по викрадених людях. У Центрі зібрані всі рекомендації, що треба робити, якщо людина потрапила в полон, куди писати заяву, до кого звернутись. Після того починається робота спільно зі спецслужбами і представником уповноваженого з прав людини.

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