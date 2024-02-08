ЗСУ відчуває певний снарядний "голод", тому оптимізує використання наявних засобів у боях на сході країни, - Сили оборони
На сході країни певний снарядний "голод" відчують як українські захисники, так і окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.
"Ворог перекидає сили та засоби, особливо снаряди на ті напрямки, де росіяни бачать, що у них може бути якась перспектива, з інших, менш важливих напрямків. Туди підтягується все наявне, але навіть у таких умовах РОВ не вистачає їх повністю", - зазначив Євлаш.
Проте, за словами начальника пресслужби, Росія не взмозі забезпечити виробництво необхідної кількості снарядів для задовільнення своїх щоденних потреб, тому вона вдається до імпортування боєприпасів з Ірану та Північної Кореї.
Своєю чергою, ЗСУ мають досить багато різного озброєння, зокрема західного, але потребують більше боєприпасів через чисельну перевагу ворога. Через що бійці Сил оборони навчилися максимально оптимізувати свою роботу.
"Вони стали такими снайперами зі 155-мм гарматами, які влучають не з першого, так з другого пострілу у ціль", - зазначив Євлаш.
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А Захисникам України, таких Регламентів, та і ненаписали СРАТЬЄХІ КВНЩИКИ … один асфальт.
Дякуємо Західних Партнерів та Волонтерів, за допомогу і підтримку!!
Пильнуймо Україну, щоб не повторити ситуацію, як з Крутами..
ми вже почали випускати свої снаряди, з тих пір? чи, ще зе!шмаркля не пообіцяв млн снарядів, то можна не поспішати?
отже, зелений підар, де снаряди?! я розумію, що тупі відосики вечорами гундосити легше, але кацапів це не дуже вбиває...