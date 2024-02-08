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Новини
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ЗСУ відчуває певний снарядний "голод", тому оптимізує використання наявних засобів у боях на сході країни, - Сили оборони

дії,зсу,бойові

На сході країни певний снарядний "голод" відчують як українські захисники, так і окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Ворог перекидає сили та засоби, особливо снаряди на ті напрямки, де росіяни бачать, що у них може бути якась перспектива, з інших, менш важливих напрямків. Туди підтягується все наявне, але навіть у таких умовах РОВ не вистачає їх повністю", - зазначив Євлаш.

Проте,  за словами начальника пресслужби, Росія не взмозі забезпечити виробництво необхідної кількості снарядів для задовільнення своїх щоденних потреб, тому вона вдається до імпортування боєприпасів з Ірану та Північної Кореї.

Своєю чергою, ЗСУ мають досить багато різного озброєння, зокрема західного, але потребують більше боєприпасів через чисельну перевагу ворога. Через що бійці Сил оборони навчилися максимально оптимізувати свою роботу.

"Вони стали такими снайперами зі 155-мм гарматами, які влучають не з першого, так з другого пострілу у ціль", - зазначив Євлаш.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку тривають важкі бої, на Бахмутському ворог кинув усі зусилля на Часів Яр, - Сили оборони

Автор: 

зброя (7461) бойові дії (3799) Євлаш Ілля (162)


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Нажаль потужні відосікі в гармату не зарядиш.
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08.02.2024 11:01 Відповісти
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08.02.2024 11:02 Відповісти
ну і нахера, ти сюди, це приліпив? а тим більше від тсн?
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08.02.2024 11:41 Відповісти
Шмигаль, з усіма віциками та обслугою, аж глибоко зхвильовані, але глибина, згідно з Регламентом КМУ… Глибину, заміряє єрмак в ОПУ … Ну, то таке…
А Захисникам України, таких Регламентів, та і ненаписали СРАТЬЄХІ КВНЩИКИ … один асфальт.
Дякуємо Західних Партнерів та Волонтерів, за допомогу і підтримку!!
Пильнуймо Україну, щоб не повторити ситуацію, як з Крутами..
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08.02.2024 11:04 Відповісти
про снарядний голод, кажуть з самого початку вторгнення.
ми вже почали випускати свої снаряди, з тих пір? чи, ще зе!шмаркля не пообіцяв млн снарядів, то можна не поспішати?
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08.02.2024 11:44 Відповісти
час спитати - а що роблять мінстратегпром, оборонпром, кабмін зрештою? на третьому році війни...
отже, зелений підар, де снаряди?! я розумію, що тупі відосики вечорами гундосити легше, але кацапів це не дуже вбиває...
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08.02.2024 11:57 Відповісти
если нет снарядов то как оптимизируют? говном кидаются? что вы пишите
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08.02.2024 12:37 Відповісти
"Боги Війни" від ЗСУ зараз ведуть вогонь за координатами виявлених цілей, без "загород вогню", і "вогневого валу"
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08.02.2024 15:26 Відповісти
 
 