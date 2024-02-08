Керівництво ВР змінило правку "слуги народу" Федієнка, який заблокував розвиток бойових систем ЗСУ, - Шабунін

Правку "слуги народу" Федієнка, якою блокувався розвиток бойових систем ЗСУ, виправило керівництво Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Керівництво Ради виправило злочин "слуги" Федієнка, який заблокував розвиток бойових систем ЗСУ. Це була найшвидша адвокаційна кампанія ЦПК: дві публічні комунікації і трішки непублічних перемовин. Дякую партнерам у владі, які швидко відреагували. В тексті законопроєкту, який підписав Спікер, було прибрано кому. І це докорінно змінює регулювання на користь Сил Оборони", - пояснив він.

За словами Шабуніна, в редакції, підписаній спікером, заборонено легалізувати лише ті системи, які одночасно, і мають інтеграції, і надають публічні послуги (а кожна з цих вимог окремо – не валідна).

"Як ви розумієте, бойові системи жодних публічних послуг НЕ надають. Хіба ворогу, і то – виключно ритуальні. Прибирання коми все одно залишає поле для маніпуляцій, тож було би добре взагалі забрати з тексту частину про інтеграції. Проте станом на зараз – це найшвидший (хоч і не ідеальний) вихід з катастрофи, в яку Федієнко зумисно загнав бойові системи Сил Оборони. Останній, нагадаю, вліпив (в законопроєкт №10062) правку на скріні (з комою), чим фактично заборонив будь-які інтеграції бойових систем в хмарі", - додав глава ЦПК.

Раніше повідомлялось, що "слуга народу" Федієнко своєю правкою заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО

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