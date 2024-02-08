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Керівництво ВР змінило правку "слуги народу" Федієнка, який заблокував розвиток бойових систем ЗСУ, - Шабунін

вр

Правку "слуги народу" Федієнка, якою блокувався розвиток бойових систем ЗСУ, виправило керівництво Верховної Ради.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Керівництво Ради виправило злочин "слуги" Федієнка, який заблокував розвиток бойових систем ЗСУ. Це була найшвидша адвокаційна кампанія ЦПК: дві публічні комунікації і трішки непублічних перемовин. Дякую партнерам у владі, які швидко відреагували. В тексті законопроєкту, який підписав Спікер, було прибрано кому. І це докорінно змінює регулювання на користь Сил Оборони", - пояснив він.

Правка Федієнка

За словами Шабуніна, в редакції, підписаній спікером, заборонено легалізувати лише ті системи, які одночасно, і мають інтеграції, і надають публічні послуги (а кожна з цих вимог окремо – не валідна).

"Як ви розумієте, бойові системи жодних публічних послуг НЕ надають. Хіба ворогу, і то – виключно ритуальні. Прибирання коми все одно залишає поле для маніпуляцій, тож було би добре взагалі забрати з тексту частину про інтеграції. Проте станом на зараз – це найшвидший (хоч і не ідеальний) вихід з катастрофи, в яку Федієнко зумисно загнав бойові системи Сил Оборони. Останній, нагадаю, вліпив (в законопроєкт №10062) правку на скріні (з комою), чим фактично заборонив будь-які інтеграції бойових систем в хмарі", - додав глава ЦПК.

Раніше повідомлялось, що "слуга народу" Федієнко своєю правкою заборонив перенесення наших бойових систем у військові хмари країн НАТО

Читайте: "Слуга народу" Федієнко знищив цифрову революцію бойових систем ЗСУ, - Шабунін

Автор: 

ВР (14972) Шабунін Віталій (534)


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Топ коментарі
+14
Яке покарання понесе "ворог народу" федієнко, голова його партії, ті ублюдни, які протягли цю правОЧКУ у закон та проголосували?
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08.02.2024 11:15
+8
Зробили диверсію - швидко відкотили - всі молодці, всім спасибі?
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08.02.2024 11:09
+7
Зеленожопая обезьяна зеленожопой обезьяне яйца не оторвет!
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08.02.2024 11:08
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Шо то за партнери у владі??? Якісь корупційні зв'язки має громадська організація?
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08.02.2024 11:06 Відповісти
Лачен пише
Нацполіція розформує полк особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, - заступник глави Нацполіції.

Всіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади Нацполіції «Лють».

Рішення є реакцією на "одиничний та неприпустимий факт" в області, оскільки від почату повномасштабного вторгнення поліцейські підрозділів особливого призначення всіх областей України стоять на захисті держави.
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08.02.2024 11:31 Відповісти
Зеленожопая обезьяна зеленожопой обезьяне яйца не оторвет!
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08.02.2024 11:08 Відповісти
Зробили диверсію - швидко відкотили - всі молодці, всім спасибі?
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08.02.2024 11:09 Відповісти
Ай да Шабунін, ай да... не знаю який епітет підібрати, виключно завдяки його героїчному висеру верховна зрада таки відмінила поправку депутата-бяки федієнка, - урррряаааа - це перемога🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
До речі, шабунькін, а чого ти не в окопах на нулі, чи може звідти вєщаєш
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08.02.2024 11:09 Відповісти
він смотрящій за зебабуїнами від Госдепу.щоб дуже не бабуїнили
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08.02.2024 11:26 Відповісти
ти міг висратись ранішн за нього. У вас однакові громадянські права, до речі як і обов'язки. Бачу ботам кацапським сраку підпалило це виправлення
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08.02.2024 13:48 Відповісти
Країна майже в комі.
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08.02.2024 11:10 Відповісти
Робота над помилками, яку зробили кацапи.
Задовбати, привчити українців до кожноденного трешу і довести до прозябання, щоб було ні до чого.
Помічник сівковича, гетманцев, ОПа зЕрмака втілюють це вже 5 років.
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08.02.2024 11:29 Відповісти
Що наобирали, те й маємо
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08.02.2024 11:53 Відповісти
треба достеменно з'ясувати на кого, крім себе, працює цей федієнко...
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08.02.2024 11:11 Відповісти
Для того и Шабунін -- шоб карасі не дрімали
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08.02.2024 11:12 Відповісти
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08.02.2024 11:15 Відповісти
Яке покарання понесе "ворог народу" федієнко, голова його партії, ті ублюдни, які протягли цю правОЧКУ у закон та проголосували?
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08.02.2024 11:15 Відповісти
Як завжди, спишуть на те що вони розумово відсталі з дитинства, і тому неосудні...
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08.02.2024 13:04 Відповісти
Дивно, за ним, таких розумових «талантів», раніше і близько неспострігалося… Науковці-міжнародники, глибоко затурбовані… СРАТЬєх ..
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08.02.2024 11:17 Відповісти
А чому це чмо федієнко ще не в сізо?
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08.02.2024 11:20 Відповісти
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08.02.2024 11:48 Відповісти
Він же "слуга"! Хто ж його посадить?

(перефразуючи відому цитату з відомого кінофільму)
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08.02.2024 11:55 Відповісти
хвойда федієнко вже вдпзжнний, ну хоча б?
- якщо ні, то саботаж з ОПи дермака, від нього та подібних, триватиме і надалі...
ну а Вирок-2019 - "вона працює", "батя я стараюсь", з надією "сойтісь гдє-та пасєрєдінє"... - воно ж прийшло на один термін? - назавжди?
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08.02.2024 11:25 Відповісти
чесно кажучи ніколи не розумів того багатослівного словоблуду.
що таке профіль безпеки? що це означає? під цим можна розуміти будь-що. тоді причому там кома?
чим відрізняється інформаційний від інформаційно-комунікаційний чи електронно-комунікаційний?
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08.02.2024 11:33 Відповісти
Треба ж за щось чіплятись черговій басалаєвой, щоб все зупинити.
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08.02.2024 11:36 Відповісти
цей Фуйденка придумає,за допомогою ФСБ,
нову капость..
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08.02.2024 11:36 Відповісти
транспортіровка кіслород-водород содержащих смєсєй в сосудах с мелкопорістим дном
- ношеніє води в рєшєтє
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08.02.2024 11:38 Відповісти
Линия обороны / https://dl-news.defence-line.org/?author=9 Готельер Бандеровець

https://dl-news.defence-line.org/?p=22931 Волонтерка. Он нам ничего не должен.

Как президент Зеленский выполняет свои президентские обязанности?

Президент Зеленский не стал президентом Украины, а остался шоуменом. Он не работает президентом, а играет роль президента. Обязанности президента в стране выполняет Ермак, что прямо запрещено Конституцией.

Давайте рассмотрим конкретные примеры.

Обязанности президента четко обозначены Конституцией Украины. Внешнеполитическая деятельность - полностью прерогатива президента. Так вот, на 20 января 2019 года, до прихода квартала во власть, у Украины не было послов в 9 странах мира. А на 17 марта 2023 года Украина не имела послов в 106 странах мира. И это я не говорю о тех, кого именно назначают послами и послицами.

Ну, а когда Ермак ведет переговоры с министром иностранных дел соседней европейской страны, а Кулеба скромно сидит на краешке стула в сторонке, четко показывает, кто рулит внешней политикой Украины.

Давайте за мобилизацию поговорим. Есть действующий Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Там все достаточно подробно описано. Может быть Закон и не идеальный, и нуждается в изменениях и дополнениях, но тем не менее, все чиновники, и выбранные, и назначенные, обязаны его выполнять. Вот что говорит Закон:

Статья 11. Президент Украины
В соответствии с полномочиями, определенными Конституцией Украины, Президент Украины:
осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;

А вот как в Законе описывается термин «мобилизация»:
мобилизация - комплекс мер, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а вооруженных сил Украины, других военных формирований, оперативно-спасательной службы гражданской защиты - на организацию и штаты военного времени. Мобилизация может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто;

Так что у нас с мобилизацией за два года войны? Экономика переведена и выпускает достаточно вооружений и боеприпасов для обеспечения ВСУ? А органы государственной власти переведены и работают на ВСУ? Или позиции солдаты лопатами роют? А сами ВСУ обеспечены постоянным притоком людей для отражения агрессии? Вы сами знаете ответ на эти вопросы.

А еще президента волнует дата окончания срока его полномочий. Конституция Украины содержит противоречие относительно легитимности президента после окончания 5-ти летнего срока, а именно:

Статья 103. Президент Украины избирается гражданами Украины на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, сроком на пять лет.
Статья 108. Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного Президента Украины.

В условиях войны выборы не проводятся, и поэтому 5 лет могут превратиться в 15 и 20 лет царствования. Конституцию писали же для мирной жизни, а не для войны. И, по-хорошему, это противоречие должен рассмотреть Конституционный суд и вынести свой вердикт.

Но, как известно, президент Зеленский давно и основательно нагадил на Конституционный суд, и поэтому очень его боится. И вердикт суда может быть таким, например:

После 31 марта 2024 года президент Зеленский не имеет более полномочий и обязанности президента должен исполнять Голова Верховной Рады.

Кто такой Стефанчук, нам понятно. Как по мне, один негатив. Но даже при нем сразу же обрушится вся вертикаль власти Ермака. И где они харчеваться будут?

Президент Зеленский не хочет управлять страной. Зеленский хочет царствования и оваций. А его опричники убивают страну.
Мне очевидно, что главной проблемой Украины стало президенство Зеленского. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Рано или поздно украинцам надо будет сделать выбор - президенство Зеленского или снова смерти и власть орды на сотни лет.
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08.02.2024 11:56 Відповісти
Странная у нас власть.
То снимают клистроны с систем ПВО, то разминировывают Чонгар; то покупают бронежилеты, которые можно пробить из рогатки; вместо срочной закупки дронов и снарядов для воинов в Авдеевке, деньги тратят на евровидение; то блокируют развитие боевых систем и т.д.
И при этом никто не понес и и не несет за это ответственности!
И все это во время кровопролитной войны, войны за существование!
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08.02.2024 12:01 Відповісти
Будем честными- сами такое выбираем
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08.02.2024 12:24 Відповісти
Нет, не сами.
А только 35% от общего количества населения, имеющего права голоса.
А эти 35% повелись на зарплату в 1000$ через месяц, на то, что все воры весной будут сидеть и мы заживем.
Повелись на очередной лохотрон. Ладно, повелись.
Но сейчас война за выживание!
Надо исправлять ошибки.
И все саботирующие и наносящие урон армии и государству должны сидеть с возвратом украденного.
Да, они сидят, но кто в Раде, кто в ОП, кто в правительстве, а кто в роскошных креслах на курортах Испании и Греции с украденными с бюджета миллиардами, т.е. у нас.
пуйло аплодирует стоя!
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08.02.2024 14:11 Відповісти
Змінили чи відмінили?
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08.02.2024 22:47 Відповісти
 
 