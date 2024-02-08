Окупанти продовжують депортувати українських дітей у РФ через позбавлення окупаційними "судами" батьківських прав, - правозахисник Лисянський

На тимчасово окупованих територіях України окупаційні суди масово приймають рішення про позбавлення батьківських прав місцевих жителів та вилучають у них дітей. Причому такі дії можна побачити у закритих даних судових реєстрів за 2024 рік.

Про це повідомив Павло Лисянський правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

Джерела Східної правозахисної групи надали документи окупаційних судів, які підтверджують дії окупантів щодо позбавлення батьківських прав та вилучення дітей.

До прикладу, в справі № 33-100-400/202, яке "розглядав" окупаційний "Тельманівський районний суд" йде мова про позбавлення батьківських прав на позов третьої сторони. Тобто, така процедура часто використовується, щоб вивозити українських дітей, відправляти їх в російські дитячі притулки.





"Необхідно акцентувати особливу увагу на тому, що ці дії окупанти здійснюють навіть після видачі міжнародним кримінальним судом, ордером на арешт диктатора путіна. Українські діти для окупантів є ресурсом, який вони крадуть, як колись крали вугілля чи зерно. На території РФ багато експертів наголошують на прогресуванні демографічної кризи, тому диктаторський режим Кремля намагається компенсувати людські втрати у військовій агресії через депортацію українських дітей", - зазначив Лисянський.

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