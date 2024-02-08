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Новини Окуповані території
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Окупанти продовжують депортувати українських дітей у РФ через позбавлення окупаційними "судами" батьківських прав, - правозахисник Лисянський

діти

На тимчасово окупованих територіях України окупаційні суди масово приймають рішення про позбавлення батьківських прав місцевих жителів та вилучають у них дітей. Причому такі дії можна побачити у закритих даних судових реєстрів за 2024 рік.

Про це повідомив Павло Лисянський правозахисник, засновник "Східної правозахисної групи", передає Цензор.НЕТ.

Джерела Східної правозахисної групи надали документи окупаційних судів, які підтверджують дії окупантів щодо позбавлення батьківських прав та вилучення дітей.

До прикладу, в справі № 33-100-400/202, яке "розглядав" окупаційний "Тельманівський районний суд" йде мова про позбавлення батьківських прав на позов третьої сторони. Тобто, така процедура часто використовується, щоб вивозити українських дітей, відправляти їх в російські дитячі притулки.

Окупаційний суд

Окупаційний суд
Окупаційний суд

"Необхідно акцентувати особливу увагу на тому, що ці дії окупанти здійснюють навіть після видачі міжнародним кримінальним судом, ордером на арешт диктатора путіна. Українські діти для окупантів є ресурсом, який вони крадуть, як колись крали вугілля чи зерно. На території РФ багато експертів наголошують на прогресуванні демографічної кризи, тому диктаторський режим Кремля намагається компенсувати людські втрати у військовій агресії через депортацію українських дітей", - зазначив Лисянський.

Читайте: На тимчасово окупованій РФ території України посилюють мілітаризацію - тепер усіх школярів змушуватимуть проходити "курси молодого бійця", - правозахисник Лисянський

Автор: 

депортація (723) діти (5065) Лисянський Павло (100)


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Оце і є план ху..ла по денаціоналізації України - молодь буде перероблена у рашистьских таборах на рюскіх і можливо потім її повернуть, але вже з мізками рашистів. От шо значать слова шикси на конференції у Мюнхені у 22 році - рюскіє тоже люди, ани ни когда не нападут.
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08.02.2024 11:30 Відповісти
і жодного прізвища судді!

це, типу, на майбутнє? стане в нагоді, на продажних суддів, завжди попит?
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08.02.2024 11:37 Відповісти
 
 