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Новини Війна
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Глава Мюнхенської конференції Гойсген виступив за припинення війни в Україні шляхом переговорів із РФ

гойсген,крістоф

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген виступає за припинення війни в Україні шляхом переговорів із Російською Федерацією. Як орієнтир він пропонує використовувати Мінські угоди, що провалилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Вона (війна, - ред.) не повинна закінчитися, як Перша світова війна, із сотнями тисяч загиблих. Тому правильно подумати над тим, як досягти рішення шляхом переговорів. І я думаю, що ми, безумовно, можемо взяти Мінські угоди за орієнтир", - заявив він.

Хойсген послався на заяви головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, згідно з якими на фронті склалася "патова ситуація" і що ситуація зайшла в глухий кут, як на Західному фронті в Першій світовій війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в Радбезі ООН: Путін довів, що з ним неможливо вести переговори

Автор: 

мінські угоди (2231) переговори з Росією (1080) Гойсген Крістоф (14)


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Топ коментарі
+30
Патова ситуація із-за того, що ви телитесь з наданням зброї.
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08.02.2024 11:27
+30
Вже були перемовин в Мюнхені. Закінчилось все концтаборами. Дуже коротка історична пам'ять.
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08.02.2024 11:27
+28
Де цих гумових виробів беруть?
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08.02.2024 11:24
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Де цих гумових виробів беруть?
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08.02.2024 11:24 Відповісти
А вас, вояк диванних, де беруть?
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08.02.2024 11:26 Відповісти
Копіюють. З вас.
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08.02.2024 11:27 Відповісти
пропоную віддати назад Східну Германію і половину Берліна путіну за мирну угоду з росією
хто за?
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08.02.2024 11:49 Відповісти
Та можна й всю Німеччину, щоб путін точно був задоволений. Хоча б деякий час, а там видно буде. "Патової ситуації" не було б , якби ви роздуплилися, нарешті з питанням озброєння.
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08.02.2024 13:27 Відповісти
ти забув додати номер. №2
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09.02.2024 03:25 Відповісти
Ще один переговорщик.
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08.02.2024 11:26 Відповісти
Отаке -- говорили - балакали -- сіли таи заплакали
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08.02.2024 11:26 Відповісти
В нього з зелей один діллер !!!!
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08.02.2024 11:27 Відповісти
Патова ситуація із-за того, що ви телитесь з наданням зброї.
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08.02.2024 11:27 Відповісти
того і теляться - щоб була патова ситуація
як і просив путін
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08.02.2024 11:51 Відповісти
Вже були перемовин в Мюнхені. Закінчилось все концтаборами. Дуже коротка історична пам'ять.
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08.02.2024 11:27 Відповісти
Може він краще згадає чим закінчилась для Німеччині Перша Світова війна?
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08.02.2024 11:28 Відповісти
Так він і згадує. Ти читати вмієш?
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08.02.2024 11:31 Відповісти
Бабі своїй будеш тикати.
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08.02.2024 11:34 Відповісти
Ні, тобі буду.
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08.02.2024 11:34 Відповісти
для Німеччини закінчилися приходом гітлера, великим підйомом та захопленням Європи
чому він такий незадоволений?
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08.02.2024 11:52 Відповісти
а можно цього гойсгена на півроку командирувати на росію? Хай там перемовляється. Потім хай надасть звіт у письмовому вигляді.
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08.02.2024 11:28 Відповісти
Сосні кацапського куйца,хойсген.
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08.02.2024 11:29 Відповісти
Так він вже соснув...
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08.02.2024 11:36 Відповісти
А ось і перші ластівки... чи то пак голуби миру, хоча чи миру, - то питання, а от що у них від голубів не відняти, так то здатність срати на голову сусідам та й під себе заодно 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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08.02.2024 11:29 Відповісти
Це камінь в город Залужного, мовляв бачте сам Гойсен каже( хоча хто це взагалі хз) , і це закид зекоманди як проба пера. На мой звісно погляд.
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08.02.2024 11:31 Відповісти
У зєкоманди піпіська не доросла, щоб складати тексти главі Мюнхенської конференції.
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08.02.2024 11:35 Відповісти
Просто в последнее время миска у этих "глав конференций" и прочих бездельников конкретно опустела и единственное, о чем они мечтают, это вновь наполнить ее кровавыми, кацапскими деньгами.
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08.02.2024 11:31 Відповісти
Типовий ботан, якому можна впарити будь-яку хєрню. На кого з цих еуропейських політиків не подивишся скрізь один і той самий типаж: окуляри, носяка як у пінокіо, згорблені, перекособочені, вичавлені як лимон. І вираз обличчя "мамо, де я?".
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08.02.2024 11:32 Відповісти

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08.02.2024 11:34 Відповісти
Еще одна путинская консерва вылезла. Мы уже все помним чем закончились переговоры и с Германией и с рашкой в минске. С каждыми переговорами Украины становится все меньше и меньше. Еще осталось примерно на 2 раунда переговоров. А там уже и не будет за что воевать. Остальное растащат мадьяры, румыны и поляки.
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08.02.2024 11:35 Відповісти
Подивимся що лишиться без.
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08.02.2024 11:53 Відповісти
мінські угоди, це був порятунок, і можливість максимально відтягнути час і підготуватися, що і робило керівництво україни.
але ж у 2019, українці, своїми руками, відкрили вільний шлях для кацапів.
до речі. саме армія створена з 2014 зупинила "несподіване" вторгнення.
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08.02.2024 11:50 Відповісти
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08.02.2024 11:36 Відповісти
на перемовинах з фуйлом
цей ******** запропонує повернути
терріторію бившої ДДР мацковіі
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08.02.2024 11:40 Відповісти
Ого скільки коментарів против переговорів а хто з вище перечислених пішов сам добровільно в військо а не ховається за відсрочкою, бронню і трьома дітьми... або втік закордон

одним з чинників що такі постійно з'являються на заході є те що в нас уже немає черг в тцк а на вулицях змушені примусово виловлювати людей для поповнення діючих військових підрозділів...

та і в армії деяка частина тих хто воює хочуть демобілізації, а їх родичів виходять на протести...
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08.02.2024 11:41 Відповісти
На перемовини йдуть тоді, коли обидві сторони вже не можуть перемогти.
У росії вже закінчуються солдати, техніка, гроші? Ні. А у України - так.
Тому ці "перемовини" - диктування умов капітуляції. На менше росія не згодиться.
Тоді який сенс у "перемовинах"?
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08.02.2024 11:53 Відповісти
ви ж самі відповіли - в нашій капітуляції, русняві через таких суб'єктів озвучують свої побажання та й більшості країн світу, яким все це вже набридло... хочеться торгувати мати дешеві енергоносії та отримувати інші задоволення...
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08.02.2024 11:57 Відповісти
То було риторичне питання.
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08.02.2024 12:00 Відповісти
Ви у війську? якщо ні чому не йдете? жінок також приймають
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08.02.2024 13:34 Відповісти
Все вірно, чому ви не йдете у військо добровільно яка причина?
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08.02.2024 13:33 Відповісти
Маю законне право. А ви?
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08.02.2024 13:33 Відповісти
Ну от ховаєтесь за відсрочкою тобто не хочете воювати? а як хочете??

Я написав що одна із причин чому нас змушують до перемовин такі як ви що сидять і ховаються за законним правом... а військові змушені виловлювати людей на вулиці і ці відео потім використовують такі як він для просування перемовин...
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08.02.2024 13:39 Відповісти
А ви за перемовини?
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08.02.2024 13:39 Відповісти
Ви відповідаєте питанням на питання ....

Якщо ви хочете примусити рашу до миру на наших умовах, як це зробити
в умовах коли в раші перевага в озброєнні? і в нас от ви до прикладу не хочете воювати за країну а ховаєтесь за законним правом і таких як ви багато... а ще дуже велика кількість виїхала за кордон і там ховається...

Ви можете відповісти на питання як ви це бачите? коли сидите вдома...
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08.02.2024 13:45 Відповісти
Я сиджу вдома, поки є законна підстава. Якщо справи підуть далі так само погано, цю підставу скасують, не така вже вона і критична. Тоді піду воювати. Тікати з країни я не збираюсь, але коли приймуться вже за таких, як я, значить, країні, в принципі, вже кінець. За її межами я нікому не потрібен, в російській армії воювати проти країн Балтії не збираюсь, отже...
Ви, певно, хочете перемир'я, щоб швиденько втекти за кордон.
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08.02.2024 13:48 Відповісти
Потім вже вас не дуже треба буде коли раша здобуде повну перевагу

Тут два варіанти або ми почнемо виробляти ******* озброєння щоб отримати перевагу, або всі забувають про своє законне право не йти і воюємо з кожного вікна автомат...

перше трохи складно в наших умовах, та і часу багато втрачено

тільки другий варіант
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08.02.2024 13:51 Відповісти
Думаю, тотальну мобілізацію все ж встигнуть запровадити.
У нас ще є багато тилових підрозділів, які встигнуть якось стримати навалу, поки держава зішкрябує залишки м'яса.
Ви, мабуть, маєте особисту зброю, тому так легко розмірковуєте про цей варіант.
А у мене немає. Єдиний спосіб її здобути законним шляхом - піти до армії.
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08.02.2024 13:55 Відповісти
Якби я хотів втекти то давно б поїхав, маю законне право, але хто тоді тут залишиться щоб допомогати щось змінити на краще цю складну ситуацію...
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08.02.2024 13:59 Відповісти
Ну і як ви її зміните на краще, якщо не в ЗСУ?
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08.02.2024 14:01 Відповісти
є багато способів... але я не противник перемовин на умовах які зараз просуває в світі президент так звану формулу миру... хоча і не його прибічник

тому що не бачу інакшого виходу в умовах коли ми не маємо достатньо озброєння, захід імпотенти а багато українців ховаються або закордоном або за законним правом...
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08.02.2024 14:22 Відповісти
Проблема в тому, що русня не захоче чути нічого крім згоди на капітуляцію, хоч і завуальовану. Наприклад, їх основна вимога - повне роззброєння ЗСУ і скорочення десь до 50 тисяч.
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08.02.2024 17:22 Відповісти
щоб 1 людина воювала та ні в чому не зазнавала обмежень, потрібно десь 10 людей, які працюють та платять податки, а ще в нас є силовики, дснс медики та вчителі... ні ЄС ні американці не горять, щоб нас годувати..., а ще забула - 30 відсотків з цього треба подарувати якимось крадіям, щоб вони купили собі якусь машинку, або домік..., тому я працюю, а ви можете йти та воювати...
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08.02.2024 14:17 Відповісти
Як тоді совок чи афган воював, жінки на виробництво чи в держслужбу всі інші до зброї
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08.02.2024 14:18 Відповісти
А ще нагадаю вам як британія воювала, коли навіть члени королівської сім'ї допомагали в госпіталі
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08.02.2024 14:27 Відповісти
Почитаєш біографію цих *************** і обов'язково знайдеш зв'язки зі штазі або КГБ...
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08.02.2024 11:41 Відповісти
мабудь він народився у 1946 році
і батько його 7 рота червоної арміі
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08.02.2024 11:43 Відповісти
Ну і так вже є сотні тисяч вбитих. ***** це якось зупиняє в намаганні знищити всю Україну? Німцям треба час, щоб побудувати нову берлінську стіну? Дайте нам ефективну зброю, тоді може не доведеться стіну будувати
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08.02.2024 11:57 Відповісти
Досить базікати. СПРОБУЙТЕ.
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08.02.2024 12:11 Відповісти
а вдруг куйло согласєн вже навіть вивести війська , а ми його навіть не питали ні про що.

взагалі, треба проводити переговори час від часу, щоб розуміти, на що вже згідна росія.
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08.02.2024 12:13 Відповісти
А хто заважає рашці вивести війська вже зараз, без перемовин? У Харківській області, Сумській, Чернігівській, з-під Києва у них це гарно виходило. Чи з Вашого боку то був сарказм?
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08.02.2024 13:33 Відповісти
я утрірую. я маю на увазі може він вже згоден на якісь поступки, які можна зафіксувати в мирному договорі.

вивести зараз і вивести в результаті підписання миру це 2 великі різниці.
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08.02.2024 13:53 Відповісти
Його поплічниками було оголошено, що і через 10, 20, 50 років вони не визнають Україну і, тим більше, її незалежність. Який мирний договір? Якщо він згоден на якісь поступки, то нехай озвучує. Чи не царська це справа - самому щось пропонувати? Давайте ще знову морду обличчя йому зберігати. Та й , взагалі, це така маячня, що й часу на неї шкода.
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08.02.2024 14:17 Відповісти
ага, публічно заявляли, що "всі цілі сво будуть досягнуті", а на стамбульських переговорах погодились вийти до стану на 23 лютого.

всі політики публічно завжди виголошують завишені цілі, а на переговорах йдуть на компроміс.

ми повинні розуміти які в них там настрої, на що вони готові піти.

я думаю, що зараз, вони готові закінчити війну на діючих кордонах, і навіть не ставить вимоги щодо не вступу в нато (таке проходило в американській пресі, "на основі анонімних джерел")

ми маємо знати, чи це дійсно так.

якщо дійсно так - то ще треба буде трохи допрацювати на фронті, щоб добитися того, що нам треба.
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08.02.2024 14:52 Відповісти
Про 23 лютого це вони Вам самі доповіли? Не тіштеся ілюзіями або не вважайте дурниками людей.
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08.02.2024 18:42 Відповісти
серйозно? ви до цих пір ще не зрозуміли на що згодна срасія?
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08.02.2024 13:35 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/8/7440942/ Российский ударный "Аллигатор" был уничтожен на Авдеевском направлении
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08.02.2024 12:21 Відповісти
Були і Меморандум про гарантії безпеки від 5 грудня 1994 р., стаття 1 якого виглядає так: "РФ підтверджує Україні свої зобов'язання відповідно до принципів Заключного акта НБСЄ поважати незалежність та суверенітет та існуючі кордони України". Був і Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ від 31 травня 1997 р. де паРаша клятвенно зобов'язалася утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що жодна її зброя ніколи не використовуватиметься проти України і інші.....
Ну і що нам дали ці договори із цією проклятою ворожою профашистською **********? Вони дали лише криваву війну та окупацію територій України. А значить не про якісь договори (змова Мінська, Нормандська, Стамбульська, московська...в редакції кремлівських фашистів) з цією проклятою ворожою і жахливою паРашею-ордою навіть не може бути й мови, вона їх ніколи не виконувала і ніколи їх не виконає навіть у своїй редакції. Просто вона кров'ю та змором України очікує від неї беззастережної капітуляції, щоб повністю знищити її як державу.
-
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08.02.2024 12:22 Відповісти
Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (московити) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. Цю кремлівську кацапську заразу загнали назад в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором кривава більшовицька росія офіційно за цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголосили війну Українській державі. І вже у 1920 р. повністю злочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали безкарно мільйонами вбивати та морити голодом Історія. 1 березня 1918 року численні окупаційні російські (кацапи) війська в УНР - Україні були повністю знищені на той час союзними українськими та німецькими військами. Цю кремлівську кацапську заразу загнали назад в бандитську більшовицьку Росію далеко аж за Ростов. 3 березня 1918 р. за підписаним у м.Брест-Литовську мирним договором кривава більшовицька росія офіційно за цим договором беззастережно визнала незалежність УНР як суверенну українську держави. Ну а потім 13 листопада 1918 кремлівські бандити більшовики ВЦВК РРФСР анулювали "Брест - Литовський мирний договір" і оголосили війну Українській державі. І вже у 1920 р. повністю злочинно окупували УНР зробили її своєю гидкою кацапською колонією (окупаційна назва усср) і розпочали свій кривавий геноцид українського народу. Кремлівські окупанти стали безкарно мільйонами вбивати та морити голодом пригноблених українців, намагаючись повністю знищити і не тільки нашу країну, а й усю українську націю. А тепер що такий жах з такими кривавими наслідками може повторитися знову!?українців, намагаючись повністю знищити і не тільки нашу країну, а й усю українську націю. А тепер що такий жах з такими кривавими наслідками може повторитися знову!
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08.02.2024 12:41 Відповісти
Помните, когда началось летнее украинское контрнаступление, то Залужный, буквально через пару дней, поняв, что все пошло не так как предполагалось, изменил тактику и не стал бросать в бой новую технику и свежие части, а Зеленский на него еще кричал и требовал продолжения банкета? Так вот: эти сохраненные Залужным части сейчас и воюют. А что? Простенько и со вкусом. Мне лично так кажется…
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08.02.2024 12:32 Відповісти
А навесні, коли не було цих бетонних укріплень і мінованих полів, Залужний наполягав на наступі, а його командир бігав і верещав "Ще рано, у нас тільки 98% озброєння". А, коли вже орки забетонувалися, наказав все звільняти.
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08.02.2024 13:37 Відповісти
взагалі треба провести соцопитування в україні "на який сценарій закінчення війни ви згідні?"

"крим і донбас залишається під росією, а ми вступаємо в єс і нато? Згідні так/ні?"

"тільки крим залишається під росією, вступаємо в єс/нато? Чи погодились би на такий сценарій?"

можливо, заявлена зеленським мета "до кордонів 1991" занадто висока, і, можливо, нам прийдеться вічно воювати, щоб її досягти? Можливо, народ згіден на менше, аби тільки війна закінчилась?

І взагалі, треба відкрити втрати. Як народ щось має думати що нам далі робити, якщо він не знає втрати. А у нас же демократія, у нас народ має вирішувати, що робити Україні! Втрати знають тільки депутати і вони приймаюь рішення? а народ що?

що таке демократія? це значить, що народ має право і на революцію. А якщо народ, заблуждающийся, проведе революцію? тому влада має бути повністю відкрита перед народом.

навіть, якщо на якомусь етапі провести опитування "чи воюємо далі, чи заключаємо мир?" - народ не зможе відповісти на це питання. бо у нього немає ніяких даних - даних про кількість загиблих та поранених.
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08.02.2024 12:34 Відповісти
Ви такий наївний, що думаєте, ніби подібні опитування щось вирішать? Кацапи не підуть добровільно звідти, куди вони вже влізли. Тобто доведеться віддати і Донбас. і Крим, і окуповані частини Запоріжжя та Херсонщини. І в НАТО ми не опинимося наступного дня після підписання подібних угод. Згадайте Мінські домовленості і Дебальцеве, яке згідно цих угод мало залишатися під контролем українських військ, бо лінія на момент підписання проходила саме так. І шо?
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08.02.2024 12:43 Відповісти
а які гарантії, що війна закінчиться, навіть якщо ми деокупуємо всі наші території?

кацапія ж буде продовжувати стріляти з-за кордону.

в нато ми можемо попасти, тільки якщо буде мирний договір. якщо росія буде продовжувати воювати - нікого нато.
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08.02.2024 13:56 Відповісти
а що ви пропонуєте, як добитися закінчення війни, підписати мирний договір, щоб нас могли взяти в нато?
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08.02.2024 13:57 Відповісти
чим росію зшантажувати, щоб вона це підписала?

"ми стоїм уже перед кримом, у нас 3000 танків, 3000 бтр-ів, 200 літаків. з дня на день ми починаємо операцію по звільненю крима. *****, якщо ми звільнимо крим, ти ж розумієш, що тебе знесуть. так що краще підписуй мирний договір, який нам потрібен для вступу в нато і ми розходимось".

я думаю тільки так.

звільнивши крим, і стоячи вже на кордоні з росією, ми вже так не зможемо погрожувати, що ми зайдемо на територію росії. на територію росії ми не можемо зайти, так як у них ЯЗ.

ну добре. звільняємо всі наші території і продовжуємо обстрілювати росію ракетами, і говоримо "підписуйте мирний договір, інакше обстріли не прекратятьсмя" куйло на це не піде. йому пофіг на своїх граждан.

без договору про припинення війни, пока не настане мир - нас в ніяке нато не візьмуть. росія може після закінчення війни просто раз в тиждень випускати по 1 ракеті, і це вже буде вважатися продовденням війни.

є ще варіант хіба шо, звійльняємо території і тоді відновлюємо ЯЗ. приймаємо свою ядерну доктрину, по якій, якщо хтось ступить на нашу землю - ми маємо право застосувати ЯЗ.
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08.02.2024 14:06 Відповісти
розумієш, у росії є перевага, в тому що у неї є яз, а у нас немає.

вона може заходити на нашу територію, а ми на її - ні.
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08.02.2024 14:13 Відповісти
а взагалі в україни тільки 2 варіанта гарантій безпеки : нато і ядерна зброя.

не візьмуть в нато - прийдеться відновлювати яз.
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08.02.2024 14:15 Відповісти
можна мільйони подібних опитувань проводити в Україні стосовно НАТО. от тільки головне питання - а саме НАТО згідне зараз прийняти Україну до себе? тож ці опитування тільки для кацапських наративів..
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08.02.2024 13:41 Відповісти
поки війна не закінчиться - ні.

поки не буде мирного договору з росією.

поки будуть тривати обстріли.
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08.02.2024 14:08 Відповісти
в такому разі це буде не мирний договір з срасією, а капітуляція України..
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08.02.2024 14:22 Відповісти
Ну ****** в мацкву, примусь ***** забратися з України, а тоді вже балакай про переговори.
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08.02.2024 12:38 Відповісти
Переможище !!!
"Просто перестать стрелять и сойтись пА середине!"


Реєстрація:08.02.2024
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08.02.2024 13:03 Відповісти
ТоваріщЬ вважає, що ***** повернеться до лінії фронту 2019 року?
Серйозно?
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08.02.2024 12:59 Відповісти
Йому більш підходить прізвище Гой, Сгинь!
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08.02.2024 13:28 Відповісти
Пусть думает, думкопф
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08.02.2024 13:32 Відповісти
Ещё одна путинская шлюшка.
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08.02.2024 14:06 Відповісти
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08.02.2024 15:10 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-lyudozherska-natura-susidiv.htm 1. Оповідь про народ мучителя та вбивцю. Людожерська натура сусідів
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-vijni-moskvi-proti-kieva.htm 2. Оповідь про народ - мучителя та вбивцю. Війни Москви проти Києва
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-obschestvo/opovid-pro-narod-muchitelya-ta-vbivtsyu-suchasne-protistoyannya-z-20-stolittya-do-nashih-dniv.htm 3. Оповідь про народ мучителя та вбивцю. ******* протистояння: з 20 століття до наших днів

Звідси й питання до "миротворців": за що ви так не любите своїх дітей та онуків?
Чи ви клінічні ідіоти?
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08.02.2024 15:29 Відповісти
Навіщо залишати таку "спадщину" своїм нащадкам?
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08.02.2024 15:33 Відповісти
От читаю щойно новину з месагами про те, як ***** намагається посіяти розбіжності між європейськими громадянами; де в тексті підкреслено, що луб'янка вербує деяких депутатів Європарламенту як «агентів впливу» та створила залежні відносини з деякими європейськими політичними партіями, в тому числі за допомогою фінансування. Де європарламентарі стверджують, що завербовані росіянами політики діють як підсилювачі російської пропаганди і служать інтересам каспам.
Цей Гойсген - точно завербований...
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08.02.2024 16:39 Відповісти
О, ще один із "великих" політиків на підсосі у Газпрому
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09.02.2024 08:46 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО У ПУТИНА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА СВЯЗАННАЯ С КРЫМОМ !?)
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11.02.2024 21:46 Відповісти
 
 