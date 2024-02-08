Глава Мюнхенської конференції Гойсген виступив за припинення війни в Україні шляхом переговорів із РФ

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген виступає за припинення війни в Україні шляхом переговорів із Російською Федерацією. Як орієнтир він пропонує використовувати Мінські угоди, що провалилися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Вона (війна, - ред.) не повинна закінчитися, як Перша світова війна, із сотнями тисяч загиблих. Тому правильно подумати над тим, як досягти рішення шляхом переговорів. І я думаю, що ми, безумовно, можемо взяти Мінські угоди за орієнтир", - заявив він.

Хойсген послався на заяви головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, згідно з якими на фронті склалася "патова ситуація" і що ситуація зайшла в глухий кут, як на Західному фронті в Першій світовій війні.

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