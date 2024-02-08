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Новини Мобілізація
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Законопроєкт про мобілізацію до другого читання змінять та збалансують, - "слуга народу" Чернєв

єгор,чернєв

В законопроєкті про мобілізацію слід виправити норми, що стосуються ухилянтів та мобілізації аспірантів. Правки до документу прийматимуть протягом 14 днів.

Про це заявив народний депутат від СН, заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.

За його словами, законопроєкт вже базово більшою мірою відповідає потребам, які є від військових та Генштабу. І при цьому є більш справедливим щодо тих, хто має йти у військо. При цьому залишаються питання щодо ухилянтів.

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"Тут потрібно зважити всі "за" та "проти", адже ми дійсно можемо не отримати результату щодо поповнення війська, але точно отримаємо негативний результат в економічному плані. Порівняно з першою редакцією, Міністерство оборони змінило лише те, щоб рішення стосовно ухилянтів покладалося не на ТЦК, а на суди. Це вже більш справедливий підхід. Проте чи взагалі потрібний такий підхід, залишається під питанням. Ми хочемо вислухати всі сторони", - наголосив Чернєв.

Він розповів, що на засіданні комітету були присутні представники Міноборони. Парламентарі пояснили їм, що саме потрібно змінити в законопроєкті до другого читання.

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"Не можуть аспіранти, що навчаються на контракті й на бюджеті, мати різні умови відстрочки від мобілізації. Зараз виглядає так, що ті, хто на бюджеті, мають відстрочку, а для тих, хто на контракті, Міністерство оборони пропонує її скасувати. Це в принципі порушує баланс та Конституцію. Думаю, що це буде виправлено", - зазначив Чернєв.

Він додав, що тепер є 14 днів на подачу правок, і робота профільного Комітету залежатиме від кількості цих правок.

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"Думаю, якщо буде від 100 до 500 правок, то ми це досить швидко опрацюємо. Якщо ж буде більш як декілька тисяч правок, то розгляд може затягнутися. Сьогодні у нас на Комітеті були депутати, які подавали альтернативні законопроєкти. Загалом те, що вони пропонували, сходиться з нашою позицією. Якщо ми знайдемо консенсус у ключових питаннях, то буде консенсус у залі й під час голосування", - підкреслив "слуга народу".

Нагадаємо, 7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.

Автор: 

законопроєкт (3591) мобілізація (3054) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+25
Ідіть *****. Хоть щось зробіть по людськи.
Людина що не права розпоряджатися власними життям, це раб.
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08.02.2024 11:29
+20
Законопроєкт про мобілізацію до другого читання змінять та збалансують

Атож!
Коли до гімна додати соусу та спецій - то це буде вишуканий смаколик!
Ги...
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08.02.2024 11:30
+14
А яку відповідальність понесуть саботажники, які навмисне подали неякісний закон?
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08.02.2024 11:30
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да изменят и всех депутатов пошлют с. лопатами на фронт во главе с кулебой для. поднятия. боевого духа
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08.02.2024 13:09 Відповісти
"Це в принципі порушує баланс та Конституцію."
Дивно чути таку фразу від:
- покидьків, що безкарно порушують Конституцію з першого дня обрання;
- зе зі слугами - відомими балансирунами всього, за візьмуться
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08.02.2024 13:15 Відповісти
Кручу - верчу, обмануть хочу.
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08.02.2024 13:31 Відповісти
Не дуже спішіть там .Ще деякі парні не встигли оформити інвалідність,а де хто якраз одружується з матєрю 35 -ти дітей...
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08.02.2024 13:33 Відповісти
"Військові закони, по суті, беззаконня." © Артур Веллінгтон
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08.02.2024 13:41 Відповісти
Так як закони не виконують можновладці, то чому я повинен їх виконувати?
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08.02.2024 14:10 Відповісти
як тільки зелена морда прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе розкриє свою пащеку - знай: бреше ця падлюка!
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08.02.2024 14:35 Відповісти
Та то ОПа танцює танці з бубном перед самим х.... Ми ещьо могьом. Але Гнусавий та його ОПа здатна на "подвиг Галустяна"- насрати під чужими дверима, а потім питати - А кто же ето сделал ?
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08.02.2024 15:56 Відповісти
Це коли єгорка буде штурмувати посадку то повірю
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08.02.2024 16:49 Відповісти
Это по сути многоходовочка для поднятия рейтинга. Сначала принимают ЭТО, потом вылазит арахамия и говорит, что мы оставим большую часть закона прежним.
И все начинают восхвалять опустившуюся ниже плинтуса СН с другом их.
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08.02.2024 16:51 Відповісти
Чернєв - готуйся **дор на фронт.
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08.02.2024 18:54 Відповісти
должна быть справедливая очередь для всех в том числе трехдетных ссыкунов и "студентов" после 25.

после года службы нужен год отдыха.
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08.02.2024 21:21 Відповісти
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