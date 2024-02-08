Законопроєкт про мобілізацію до другого читання змінять та збалансують, - "слуга народу" Чернєв

В законопроєкті про мобілізацію слід виправити норми, що стосуються ухилянтів та мобілізації аспірантів. Правки до документу прийматимуть протягом 14 днів.

Про це заявив народний депутат від СН, заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки Єгор Чернєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу парламенту.

За його словами, законопроєкт вже базово більшою мірою відповідає потребам, які є від військових та Генштабу. І при цьому є більш справедливим щодо тих, хто має йти у військо. При цьому залишаються питання щодо ухилянтів.

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"Тут потрібно зважити всі "за" та "проти", адже ми дійсно можемо не отримати результату щодо поповнення війська, але точно отримаємо негативний результат в економічному плані. Порівняно з першою редакцією, Міністерство оборони змінило лише те, щоб рішення стосовно ухилянтів покладалося не на ТЦК, а на суди. Це вже більш справедливий підхід. Проте чи взагалі потрібний такий підхід, залишається під питанням. Ми хочемо вислухати всі сторони", - наголосив Чернєв.

Він розповів, що на засіданні комітету були присутні представники Міноборони. Парламентарі пояснили їм, що саме потрібно змінити в законопроєкті до другого читання.

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"Не можуть аспіранти, що навчаються на контракті й на бюджеті, мати різні умови відстрочки від мобілізації. Зараз виглядає так, що ті, хто на бюджеті, мають відстрочку, а для тих, хто на контракті, Міністерство оборони пропонує її скасувати. Це в принципі порушує баланс та Конституцію. Думаю, що це буде виправлено", - зазначив Чернєв.

Він додав, що тепер є 14 днів на подачу правок, і робота профільного Комітету залежатиме від кількості цих правок.

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"Думаю, якщо буде від 100 до 500 правок, то ми це досить швидко опрацюємо. Якщо ж буде більш як декілька тисяч правок, то розгляд може затягнутися. Сьогодні у нас на Комітеті були депутати, які подавали альтернативні законопроєкти. Загалом те, що вони пропонували, сходиться з нашою позицією. Якщо ми знайдемо консенсус у ключових питаннях, то буде консенсус у залі й під час голосування", - підкреслив "слуга народу".

Нагадаємо, 7 лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про мобілізацію.