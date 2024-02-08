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На Таврійському напрямку за добу знищено понад 400 окупантів та 34 одиниці військової техніки, - Тарнавський

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Українські воїни продовжують стійко тримати оборону в операційній зоні ОСУВ "Таврія". За добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії, зафіксовано 919 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загальні втрати противника минулої доби становили  409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Зокрема,

  • 7 танків;
  • 11 бойових бронемашин;
  • 4 артсистеми;
  • 1 вертоліт;
  • 6 автомобілів;
  • 5 одиниць спецтехніки.

Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів.

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Таврія (205) бойові дії (3799) Тарнавський Олександр (277)


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АЙ МОЛОДЦІ !!!
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08.02.2024 11:42 Відповісти
 
 