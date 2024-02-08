На Таврійському напрямку за добу знищено понад 400 окупантів та 34 одиниці військової техніки, - Тарнавський
Українські воїни продовжують стійко тримати оборону в операційній зоні ОСУВ "Таврія". За добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії, зафіксовано 919 артобстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
Загальні втрати противника минулої доби становили 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.
Зокрема,
- 7 танків;
- 11 бойових бронемашин;
- 4 артсистеми;
- 1 вертоліт;
- 6 автомобілів;
- 5 одиниць спецтехніки.
Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів.
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показати весь коментар08.02.2024 11:42 Відповісти Мені подобається 0
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