На Таврійському напрямку за добу знищено понад 400 окупантів та 34 одиниці військової техніки, - Тарнавський

Українські воїни продовжують стійко тримати оборону в операційній зоні ОСУВ "Таврія". За добу російський агресор завдав 56 авіаударів, провів 64 штурмові дії, зафіксовано 919 артобстрілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Загальні втрати противника минулої доби становили 409 окупантів та 34 одиниці військової техніки, не враховуючи БпЛА.

Зокрема,

7 танків;

11 бойових бронемашин;

4 артсистеми;

1 вертоліт;

6 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки.

Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів та ще один важливий об’єкт росіян. Нейтралізовано або знищено 178 БпЛА різних типів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янському напрямку тривають важкі бої, на Бахмутському ворог кинув усі зусилля на Часів Яр, - Сили оборони