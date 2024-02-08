ЄС розкритикував держави-члени: заборонені товари все одно потрапляють до РФ, - Politico
Євросоюз вимагає, щоб уряди держав-членів негайно припинили нелегальний потік товарів до РФ. Брюссель має проконтролювати закриття лазівок у санкціях.
Про це йдеться у листі, який Єврокомісія надіслала до європейських столиць. З посланням ознайомилося видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
За його даними, Єврокомісія попередила країни про необхідність "негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх нас".
Автори листа - віцепрезидент Єврокомісії з питань фінансів Майред Макгіннес і віцепрезидент Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс - заявили, що незабаром вони поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня проведуть зустрічі зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.
Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їх виконання під контролем Єврокомісії.
Санкційні товари з ЄС потрапляють до Росії спочатку через країни, що не є членами Євросоюзу, а потім реекспортуються до Росії, а також через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами спільноти для виробництва цих товарів, йдеться в листі.
Зазвичай це предмети і технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.
Комісія вивчає можливість створення органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши цю функцію від урядів.
У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, які не є членами ЄС, зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.
Лист наказує урядам "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, де б вони не діяли", і утримати компанії від використання лазівок у санкціях.
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Старлінки вже в орків на південному напрямку працюють... Через Дубай з активованими аккаунтами купують.... От вам і санкції... Хоч в чомусь мали перевагу, а тепер....
Безглуздо критикувати цих членів, бо ж без яєць, просто євнухи.