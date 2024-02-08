УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10928 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
918 9

ЄС розкритикував держави-члени: заборонені товари все одно потрапляють до РФ, - Politico

росія,санкції

Євросоюз вимагає, щоб уряди держав-членів негайно припинили нелегальний потік товарів до РФ. Брюссель має проконтролювати закриття лазівок у санкціях.

Про це йдеться у листі, який Єврокомісія надіслала до європейських столиць. З посланням ознайомилося видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Єврокомісія попередила країни про необхідність "негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх нас".

Автори листа - віцепрезидент Єврокомісії з питань фінансів Майред Макгіннес і віцепрезидент Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс - заявили, що незабаром вони поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня проведуть зустрічі зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

Читайте: Російські банки обмінювали золото на євро і долари в Туреччині та ОАЕ, - Bloomberg

Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їх виконання під контролем Єврокомісії.

Санкційні товари з ЄС потрапляють до Росії спочатку через країни, що не є членами Євросоюзу, а потім реекспортуються до Росії, а також через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами спільноти для виробництва цих товарів, йдеться в листі.

Зазвичай це предмети і технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.

Також читайте: Країни G7 прагнуть обмежити можливості РФ використовувати тіньовий флот танкерів для транспортування своєї нафти, - Bloomberg

Комісія вивчає можливість створення органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши цю функцію від урядів.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, які не є членами ЄС, зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо, що 13-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде запроваджено цього місяця, - Шмигаль

Лист наказує урядам "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, де б вони не діяли", і утримати компанії від використання лазівок у санкціях.

Автор: 

росія (65146) санкції (11824) Євросоюз (13401)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розкритикував???
Старлінки вже в орків на південному напрямку працюють... Через Дубай з активованими аккаунтами купують.... От вам і санкції... Хоч в чомусь мали перевагу, а тепер....
показати весь коментар
08.02.2024 11:47 Відповісти
Pecunia non olet - деньги не пахнут.
показати весь коментар
08.02.2024 11:47 Відповісти
Все? Потік мислення скінчився? А як вам реактивний шахед, де чеський двигун, ТА ЕЛЕКТРОНІКА З КАНАДИ ТА ШТАТІВ?
показати весь коментар
08.02.2024 11:52 Відповісти
Таможня дає добро -- як ці товари зупинити?
показати весь коментар
08.02.2024 11:48 Відповісти
якщо б хотіли це зупинити, то зупинили б, а так - й справді, гроші не смердять ні кров'ю, ні трупами, ні згарищами....
показати весь коментар
08.02.2024 12:40 Відповісти
ЄС розкритикував держави-члени:
Безглуздо критикувати цих членів, бо ж без яєць, просто євнухи.
показати весь коментар
08.02.2024 13:32 Відповісти
Безпорадні....
показати весь коментар
08.02.2024 13:46 Відповісти
NO COMMENT.
показати весь коментар
08.02.2024 14:07 Відповісти
 
 