ЄС розкритикував держави-члени: заборонені товари все одно потрапляють до РФ, - Politico

Євросоюз вимагає, щоб уряди держав-членів негайно припинили нелегальний потік товарів до РФ. Брюссель має проконтролювати закриття лазівок у санкціях.

Про це йдеться у листі, який Єврокомісія надіслала до європейських столиць. З посланням ознайомилося видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Єврокомісія попередила країни про необхідність "негайних, узгоджених і рішучих дій з боку всіх нас".

Автори листа - віцепрезидент Єврокомісії з питань фінансів Майред Макгіннес і віцепрезидент Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс - заявили, що незабаром вони поділяться "детальною інформацією" про те, де компанії ухиляються від виконання санкцій. Вони заявили, що до середини квітня проведуть зустрічі зі столицями, щоб оцінити вжиті заходи.

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Хоча самі санкції узгоджуються на рівні ЄС, уряди відповідають за їх виконання під контролем Єврокомісії.

Санкційні товари з ЄС потрапляють до Росії спочатку через країни, що не є членами Євросоюзу, а потім реекспортуються до Росії, а також через дочірні підприємства європейських компаній, які працюють за межами спільноти для виробництва цих товарів, йдеться в листі.

Зазвичай це предмети і технології, які не є зброєю, але можуть бути використані у військових цілях і потрапити на поле бою.

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Комісія вивчає можливість створення органу ЄС з контролю за дотриманням санкцій, фактично перебравши цю функцію від урядів.

У листі йдеться про те, що експорт заборонених товарів з Євросоюзу до країн, які не є членами ЄС, зріс з 3 млрд євро до початку вторгнення в Україну до 5,6 млрд євро до середини 2023 року. Це "надзвичайно тривожне" зростання компенсує втрату легальної торгівлі цими товарами з Росією до війни, йдеться в листі.

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Лист наказує урядам "притягнути до відповідальності операторів ЄС, які активно підривають санкції Євросоюзу, де б вони не діяли", і утримати компанії від використання лазівок у санкціях.