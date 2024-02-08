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Україні варто зменшити очікування щодо саміту НАТО у Вашингтоні, - посол Великої Британії в Альянсі Куоррі

девід,куоррі

На саміті НАТО у Вашингтоні, ймовірно, обговорюватиметься питання членства України в Альянсі, проте Києву варто зменшити очікування.

Про це заявив посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Члени НАТО зберуться у Вашингтоні 9-11 липня. Питання членства України в НАТО, ймовірно, обговорюватиметься, проте Куоррі сказав, що Києву слід зменшити свої очікування.

"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях", - сказав дипломат.

Водночас, додав Куоррі, Велика Британія "абсолютно впевнена, що законне місце України - в НАТО".

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"Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру того, як вона наближається до Альянсу", - наголосив він.

Куоррі також сподівається, що допомогу США Україні буде затверджено "якомога швидше".

"Ми дуже сподіваємося на швидкий прогрес щодо цього пакету. Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він надішле про незмінну прихильність Заходу до України, щоб довести цю справу до кінця", - підсумував він.

Також читайте: У США та НАТО вважають кадрові рішення в Збройних Силах суверенною справою України

Автор: 

НАТО (6441) саміт (764)


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Топ коментарі
+8
У россиян появился Starlink - наши военные

Пишут, что РФ покупает терминалы с помощью ОАЭ, техника поставляется с лицензированными аккаунтами.

Тем временем бойцы ВСУ массово жалуются на медленный интернет от Старлинков на фронте.
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08.02.2024 12:12
+6
Україні взагалі треба зменшити очікування, до яких меж розповість карлсон, як представник так званого цивілізованого світу, після повернення від кремлівського фюрера. можливо очікування прийдеться зменшувати десь до кордонів Львівської області...
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08.02.2024 12:08
+5
Нас хочуть бортанути по всіх напрямках ?
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08.02.2024 12:05
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Президент України Володимир Зеленський: «Хто ми такі, щоби вирішувати, де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати, у час звучання якого гімну вставати? Хто ми такі? Ми менеджери, яких обрали ті люди. Менеджери. Не власники життя, не власники їх прав і свобод, не власники ми цього»
https://www.tiktok.com/@sportbuk/video/7320787103464377606
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08.02.2024 12:09 Відповісти
І шо?
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08.02.2024 12:09 Відповісти
все забиваєш людям голову патріотичною ********? але сам чомусь не в засраній посадці досі?
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08.02.2024 12:10 Відповісти
Ні, дивуюсь чому не надуваєте матрац коло Тиси.
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08.02.2024 12:11 Відповісти
навіщо мені кудись тікати? влади приходять і уходять, а українці завжди тут жили і будуть жити. Треба перечакати чергове гівно просто.
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08.02.2024 12:15 Відповісти
??? прочитайте свій перший допис, де ви давно прагнете особисто відвідати назавжди ЄС та НАТО.
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08.02.2024 12:22 Відповісти
Україна там, де є українці. І України немає там, де немає українців.
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08.02.2024 12:26 Відповісти
Свята правда))
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08.02.2024 12:11 Відповісти
Нас хочуть бортанути по всіх напрямках ?
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08.02.2024 12:05 Відповісти
уже бортанули
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08.02.2024 13:10 Відповісти
Україні взагалі треба зменшити очікування, до яких меж розповість карлсон, як представник так званого цивілізованого світу, після повернення від кремлівського фюрера. можливо очікування прийдеться зменшувати десь до кордонів Львівської області...
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08.02.2024 12:08 Відповісти
україні варто на гроші, які дають, будувати заводи по виробництву снарядів.

а не тільки на іноземних снарядах постійно працювати.

бо іноземна підтримка може в любий момент закінчитися.
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08.02.2024 12:10 Відповісти
вам вважається що гроші дають просто так?! Бери Боже бо мені не гоже?!

Дають на цільові витрати. Наприклад на енергетику/відбудову. Частину вже обладнанням. Заводами ніхто не дає. Як і обладнанням для їх будування.
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08.02.2024 12:15 Відповісти
У россиян появился Starlink - наши военные

Пишут, что РФ покупает терминалы с помощью ОАЭ, техника поставляется с лицензированными аккаунтами.

Тем временем бойцы ВСУ массово жалуются на медленный интернет от Старлинков на фронте.
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08.02.2024 12:12 Відповісти
Мало купити ті термінали - потрібно щоб Маск ще і вмикнув покриття. Пригадуєте як він їх вимкнув під час кримської операції?!
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08.02.2024 12:16 Відповісти
А маск зараз топить за трампакса, а значить і за хрєнль.
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08.02.2024 12:24 Відповісти
Маск уже больше чем полгода не отвечает за спутники старлинка всу,они под пентагоновским контролем,ему еще и натыкали за вредительство и пригроозили аля орбану.
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08.02.2024 12:33 Відповісти
До речі - так. Але якщо ті термінали на приватних людей - то можуть обходити пентагонівський контроль. А тоді знову випливає Маск?!
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08.02.2024 12:55 Відповісти
Маск ***** кремлівська.
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08.02.2024 12:20 Відповісти
Кацапські мілблогери про це нічого не говорять ,, якби вони там з'явилися це було б у них в топі новин . Як буває зазвичай .
Скоріше за все це неправда .
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08.02.2024 12:21 Відповісти
Якраз навпаки, якщо якась дуже корисна ***** припливла до русні, вони заперечують це з піною у рта або мовчать як риби. А роздуває слона з мухи русня якраз у випадках коли ***** лише відносно корисна або взагалі не корисна, або цією ******* можна шантажувати.
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08.02.2024 12:30 Відповісти
Е ні . Я два роки їх читаю , і їхні звички вивчив вже на зубок . В більшості випадків вони придумують те чого взагалі не існує і розносять його в мережі , ну щоб русня вже зовсім - не впала духом . А якщо в оркоармії щось цікаве і дійсно з'являється , тут в них трапляється вибух емоцій . От про Станлінки ніде немає й слова .
Дог того ж і наші військові блогери ніде про це не згадують .
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08.02.2024 12:43 Відповісти
Це точно? Бо виглядає якось дуже мутно. Маск - ще той любитель вичворити шо-нібуть, але гроші він рахувати уміє. В разі, якби він щось таке він утнув, то внаслідок санкцій попав би на грубі гроші. Нахіба йому то?
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08.02.2024 12:28 Відповісти
https://twitter.com/DruzheBuk/status/1754977175525089753
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08.02.2024 12:33 Відповісти
Ніт, в соцмережі я не лізу. Мені нецікаво ритися в тоннах інформаційного мотлоху, щоб, можливо, серед того мотлоху віднайти щось цінне.
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08.02.2024 13:03 Відповісти
Прокиньтеся, маск вже відкрито підтримує трампа і такєра карсона, котрий вже відверто відпрацьовує московські рублі. Майже впевнений, що трампівська шобла (уключно з маском) має договорняк розблокувати кремлвіські активи на Заході (а це сотні мільярдів баксів), під якісь проценти для самих трампістів (мова може йти про мільярди баксів для цих підарів).
От дивиться, скоро від трампістів підуть заяви, що потрібно розблокувати заблоковані кремлівські активи (якщо ще ні).
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08.02.2024 12:34 Відповісти
Хамити обов'язково, синку? Чи інакше спілкуватися тато з мамою не навчили?
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08.02.2024 12:56 Відповісти
Навіть не мав наміру хамити. Вибачаюсь, якщо десь так вишло, але кажу як є про ситуацію з трампістами.
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08.02.2024 19:06 Відповісти
А, он воно як . Значить, я всього лише "потрапив під роздачу" . Ну, буває.
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08.02.2024 22:03 Відповісти
https://twitter.com/cpt_mitcheII/status/1755509293887983914
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08.02.2024 12:34 Відповісти
він може про це навіть і не знати. акаунти ліцензовані там явно не кацапські. а коли є покриття поблизу лінії фронту, то цим Старлінком не тільки ЗСУ можуть користуватися, а й самі кацапи також, якщо мають куплені ліцензовані акаунти... кацапи через свої прокладки дуже багато чого технологічного тирять на Заході..
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08.02.2024 12:48 Відповісти
і я про це кажу.
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08.02.2024 12:58 Відповісти
Не надто переконливо. Більше схоже на відмазку школяра: "Я не знав, що не можна плювати на включену жарівку!".
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08.02.2024 13:00 Відповісти
так отож. я ж не стверджую, що Маск про це не знав. міг і знати. проте міг і не знати. до речі, якщо не змовчить зараз і миттєво відреагує і дасть команду відслідкувати всі ці продані наліво акаунти, щоб їх заблокувати, то тоді люди повірять в те, що він не знав. а якщо змовчить, то тоді будуть питання, що Маск допомагає кацапам.
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08.02.2024 13:17 Відповісти
Абсолютно вірно. Тому я з самого початку висловив сумнів. Бо виглядає все це дуже мутно.
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08.02.2024 13:21 Відповісти
Ната ріденько вс**та.
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08.02.2024 12:12 Відповісти
Звідки міністр взяв що ті очікування в Україні такі вже - надто високі .?? Приснилось .? Всі і все розуміють . Всі хто в адекваті тобто .
Якщо їх ще хоч трішки зменшити вийде взагалі - 0 .
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08.02.2024 12:16 Відповісти
Порожні обіцянки та балаканина ні про що продовжуються.
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08.02.2024 12:17 Відповісти
І будуть продовжуватися, поки у владі будуть сидіти кремлівські кроти. Кому вони в НАТО потрібні?
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08.02.2024 12:21 Відповісти
А в НАТО беруть саме владу?
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08.02.2024 12:43 Відповісти
То може ви знаєте, як взять народ без влади? Чи народ може запропонувати іншу владу?
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08.02.2024 13:29 Відповісти
Я особисто від цього збіговиська очікую лише чергового Бла-Бла-Бла
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08.02.2024 12:17 Відповісти
В котрий раз тут пишу: ніхто нам прямо не скаже, що це зелене гівно в НАТО і нах не треба. Зеля може скільки завгодно істерики розганять і лапшу на вуха зебаранів вішать, а факт залишиться фактом. Як тільки прийде притомна доросла влада, тоді і почнуться реальні кроки.
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08.02.2024 12:20 Відповісти
Багато ми отримали від НАТО при притомній Владі?! ПДЧ хоча б було?!
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08.02.2024 13:00 Відповісти
допоки дермаки-татарови ошиваються у будуарі Зєльди, та ще й з їхніми упоротими фанами-жлобами "на місцях", Україна, давно вже, нічого аж такого позитивного і не очікує..
- Вирок-2019 працює, як автомат калашникова, і дійсний на усій території України
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08.02.2024 12:20 Відповісти
Звичайно, адже одне діло просто балакати типу "місце України в НАТО, ми віримо, ми впевнені", а інша справа - щось робити.
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08.02.2024 12:22 Відповісти
Українці і так знають . А ось зелених черговий раз тикнуть в їхнє зелене лайно.
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08.02.2024 12:23 Відповісти
Если так, то нужно вычеркивать НАТО из Конституции. От большого ума людям голову забили с этим НАТО, а теперь не знают, что с этим "счастьем" делать.
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08.02.2024 12:28 Відповісти
А голосів вистачить, щоб прибрати з Конституції? Нє-а. І це добре
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08.02.2024 12:39 Відповісти
Когда кормят только морковками и обещаниями, как же добре чувствуется жизнь.
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08.02.2024 12:51 Відповісти
Фіг зна що.
А ви самі чогось іще очікуєте від себе ?
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08.02.2024 12:31 Відповісти
Та воно і так зрозуміло, навіщо збуджувати повітря?
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08.02.2024 12:37 Відповісти
Что педофил и бритов нагнул. А как индус в Киеве расстилался....
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08.02.2024 14:13 Відповісти
Зеля, тобі політичний 3,14zдець. За твої шашлики, за твою міжнародну політику, за твої виїбони перед дружніми країнами, за кришування корупції, за твоїх сцяних "менеджерів", за залучення СБУ до твоєї війни з свободою слова,......... Зеля, в тебе є пістолет, скористайся ним, дай можливість Україні перемогти.
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08.02.2024 16:12 Відповісти
 
 