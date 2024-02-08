Україні варто зменшити очікування щодо саміту НАТО у Вашингтоні, - посол Великої Британії в Альянсі Куоррі

На саміті НАТО у Вашингтоні, ймовірно, обговорюватиметься питання членства України в Альянсі, проте Києву варто зменшити очікування.

Про це заявив посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Члени НАТО зберуться у Вашингтоні 9-11 липня. Питання членства України в НАТО, ймовірно, обговорюватиметься, проте Куоррі сказав, що Києву слід зменшити свої очікування.

"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях", - сказав дипломат.

Водночас, додав Куоррі, Велика Британія "абсолютно впевнена, що законне місце України - в НАТО".

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"Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру того, як вона наближається до Альянсу", - наголосив він.

Куоррі також сподівається, що допомогу США Україні буде затверджено "якомога швидше".

"Ми дуже сподіваємося на швидкий прогрес щодо цього пакету. Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він надішле про незмінну прихильність Заходу до України, щоб довести цю справу до кінця", - підсумував він.

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