Україні варто зменшити очікування щодо саміту НАТО у Вашингтоні, - посол Великої Британії в Альянсі Куоррі
На саміті НАТО у Вашингтоні, ймовірно, обговорюватиметься питання членства України в Альянсі, проте Києву варто зменшити очікування.
Про це заявив посол Великої Британії в НАТО Девід Куоррі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Члени НАТО зберуться у Вашингтоні 9-11 липня. Питання членства України в НАТО, ймовірно, обговорюватиметься, проте Куоррі сказав, що Києву слід зменшити свої очікування.
"Я не очікую великого стрибка вперед у цьому питанні, головним чином через ймовірну ситуацію на місцях", - сказав дипломат.
Водночас, додав Куоррі, Велика Британія "абсолютно впевнена, що законне місце України - в НАТО".
"Це питання коли, а не якщо, і наша робота тут полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну в міру того, як вона наближається до Альянсу", - наголосив він.
Куоррі також сподівається, що допомогу США Україні буде затверджено "якомога швидше".
"Ми дуже сподіваємося на швидкий прогрес щодо цього пакету. Це буде дуже важливо як з точки зору змісту, так і з точки зору політичного сигналу, який він надішле про незмінну прихильність Заходу до України, щоб довести цю справу до кінця", - підсумував він.
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а не тільки на іноземних снарядах постійно працювати.
бо іноземна підтримка може в любий момент закінчитися.
Дають на цільові витрати. Наприклад на енергетику/відбудову. Частину вже обладнанням. Заводами ніхто не дає. Як і обладнанням для їх будування.
Пишут, что РФ покупает терминалы с помощью ОАЭ, техника поставляется с лицензированными аккаунтами.
Тем временем бойцы ВСУ массово жалуются на медленный интернет от Старлинков на фронте.
Скоріше за все це неправда .
Дог того ж і наші військові блогери ніде про це не згадують .
От дивиться, скоро від трампістів підуть заяви, що потрібно розблокувати заблоковані кремлівські активи (якщо ще ні).
Якщо їх ще хоч трішки зменшити вийде взагалі - 0 .
- Вирок-2019 працює, як автомат калашникова, і дійсний на усій території України
А ви самі чогось іще очікуєте від себе ?