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Новини
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Командири військових частин отримали повноваження на списання військового майна вартістю до 1,7 млн грн, - Умєров

зсу,армія

Згідно з нормами нового закону, командири військових частин тепер зможуть списувати військове майно вартістю до 1 700 000 грн без затверджень та погоджень. Наразі Міноборони завершує підготовку підзаконних актів до цього закону.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Набуває чинності важливий закон, який спрощує процедури списання військового майна. Командири військових частин отримують реальні повноваження списувати під час дії воєнного стану військове майно своїм наказом (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом вартістю до 1 700 000 грн без затверджень та погодження з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних сил України", - зазначив міністр.

За його словами, це значно зменшує бюрократію та робить процедури простішими та прозорішими.

"Міністерство оборони вже завершує підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону. Не пізніше ніж за тиждень всі технічні питання для спрощення відповідних процедур будуть вирішені", - додав Умєров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури списання військового майна

Автор: 

армія (3771) майно (330) ЗСУ (7544) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+8
отето клондайк, м'ясо можно зовсім не рахувати
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08.02.2024 12:36
+5
нарешти блин, теперь можно будет списать лопаты и матрацы сгоревшие хрен знает когда под Угледаром
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08.02.2024 12:43
+5
і ви вважаєте, що почнуть списувати: буханки, шишиги, мотолиги, часів 50х минулого століття, від котрих тільки горстка іржі залишилась?

ви серйозно?

ви навіть не уявляєте, скільки на ту "паперову" техніку, списується пального, мастил, людино/годин обслуговування.

я с вас дурію.....
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08.02.2024 12:45
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яка ціна нового ЛендКрузера?
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08.02.2024 12:26 Відповісти
Це типу індульгенція кожному командиру частини основна мета якої - завуальована можливість "законного" отримання незаконних доходів, як казали в радянській армії - "рєзко поправіть матеріальноє положєніє", тільки от в часи СРСР це означало з'їздити в спецзагранвідрядження - типу радником, або ж інструктором-ремонтником з експлуатації озброєння, або як ще їх називали - спеціаліст з вирощування кукурудзи. І ті, хто кому випадала така фортуна частенько ризикували життям, а цим дають можливість легально крутити державними коштами. Списувати втрачене майно, техніку, озброєння потрібно, от тільки способи списання бувають різні
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08.02.2024 13:16 Відповісти
Прадо - від 1,85 млн, 300-ки - від 3,3 млн, а що?
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08.02.2024 13:25 Відповісти
отето клондайк, м'ясо можно зовсім не рахувати
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08.02.2024 12:36 Відповісти
Це дрібниці в порівнянні з тим що крадуть вищі чини мінОборони ! Де 36 млд. гривней що були переведени за кордон наприкінці лютого 2022 року ?
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08.02.2024 12:40 Відповісти
Це щоденна робота КМУ Шмигаля та Міністра, з СОТНЯМИ довіренних осіб, забезпечувати 24/7, дієздатність Захисникам України!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=22931

Слава Україні!
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08.02.2024 12:42 Відповісти
нарешти блин, теперь можно будет списать лопаты и матрацы сгоревшие хрен знает когда под Угледаром
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08.02.2024 12:43 Відповісти
А прицел за 4 килобакса так и не списали... Сам за свои покупал.
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08.02.2024 12:44 Відповісти
і ви вважаєте, що почнуть списувати: буханки, шишиги, мотолиги, часів 50х минулого століття, від котрих тільки горстка іржі залишилась?

ви серйозно?

ви навіть не уявляєте, скільки на ту "паперову" техніку, списується пального, мастил, людино/годин обслуговування.

я с вас дурію.....
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08.02.2024 12:45 Відповісти
- Мені будь ласка віллу в Іспанії, а на здачу - Порш.
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08.02.2024 12:45 Відповісти
Вот это правильно: гулять, так гулять. Не мелочиться.
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08.02.2024 13:24 Відповісти
В усьому бачити тільки погане ще й при цьому злорадно хихикати-погана звичка.Зловживання будуть,але вони й до того були.
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08.02.2024 13:53 Відповісти
Свята радяньська людина - З Союза в Евросоюз ! )
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08.02.2024 14:32 Відповісти
Це треба було зробити ще в березні 2022 року. А вони роблять це зараз і ще чекають подобайки !
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08.02.2024 15:20 Відповісти
Героям Слава!
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08.02.2024 14:30 Відповісти
И это нормально. Есть потери и нет смысла держать в штате сгоревшую технику. Это война, жестокая война, и чем быстрее ты списешь технику как безвозвратную, тем быстрее получишь новую. И не надо недоспециалистам со своих диванов тут комментировать....
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08.02.2024 15:28 Відповісти
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08.02.2024 16:26 Відповісти
Даруйте. Це ''списати майна''? Чи списати ''те що залишилося від отого майна'' через воєнні дії? Бо як кажуть в Одесі ''це дві великі різниці''!
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08.02.2024 16:29 Відповісти
Ото вже командири собі на дачі майна насписують, та й танчик можна як трахтор використовувать в хазяйстві.
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08.02.2024 17:27 Відповісти
 
 