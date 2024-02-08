Командири військових частин отримали повноваження на списання військового майна вартістю до 1,7 млн грн, - Умєров

Згідно з нормами нового закону, командири військових частин тепер зможуть списувати військове майно вартістю до 1 700 000 грн без затверджень та погоджень. Наразі Міноборони завершує підготовку підзаконних актів до цього закону.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

"Набуває чинності важливий закон, який спрощує процедури списання військового майна. Командири військових частин отримують реальні повноваження списувати під час дії воєнного стану військове майно своїм наказом (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом вартістю до 1 700 000 грн без затверджень та погодження з посадовими особами вищих рівнів, правоохоронними органами чи спеціальним правоохоронним формуванням у складі Збройних сил України", - зазначив міністр.

За його словами, це значно зменшує бюрократію та робить процедури простішими та прозорішими.

"Міністерство оборони вже завершує підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону. Не пізніше ніж за тиждень всі технічні питання для спрощення відповідних процедур будуть вирішені", - додав Умєров.

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