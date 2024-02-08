Гендиректор МАГАТЕ Гроссі має застерегти "Росатом" від перезапусків реакторів на Запорізькій АЕС, - заява Greenpeace

Перезапуск реакторів на захопленій росіянами Запорізькій АЕС може зменшити запас міцності станції, який і так значно порушився за майже два роки російської окупації, а також підвищить ризики серйозного викиду радіації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у новому звіті Greenpeace щодо безпекової ситуації на Запорізькій АЕС.

Так, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив напередодні, що під час свого візиту до Запорізької АЕС він дізнається про детальні плани Росії щодо атомної станції, зокрема стосовно перезапуску реакторів.

Однією з багатьох перешкод для перезапуску реактора є забезпечення достатньої кількості охолоджувальної води для підтримки його роботи. За оцінками Greenpeace та експертів з ядерної енергетики Віденського університету, один реактор ЗАЕС потребує величезної кількості води - 6000 тонн (куб. метрів) на хвилину, і для цього Росатом мав би побудувати нову насосну систему і трубопровід до річки Дніпро.

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Організація наголошує, що попри постійні порушення Росією принципів ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ, ця організація не доповідає про такі порушення. Зокрема, нещодавно було підтверджено розміщення на території ЗАЕС вибухових мін, що є порушенням Принципу 2 про недопущення зберігання важкого озброєння на станції.

"Важливо, щоб під час візиту до Москви МАГАТЕ застерегла від перезапуску Запорізької АЕС - це найгірший сценарій щодо станції та "рецепт" ядерної катастрофи, яку можуть влаштувати росіяни. Внаслідок російського воєнного злочину по підриву Каховської ГЕС на електростанції бракує води для охолодження. За попереднім аналізом, у Росатома будуть значні труднощі щодо забезпечення водопостачання з одного чи двох водоканалів із Дніпра, але це не є неможливим. Запорізька АЕС вже перебуває під високим ризиком. Будь-яка спроба запустити реактор стрімко підвищує ймовірність плавлення активної зони реактора та серйозного викиду радіації - це може бути причиною, чому Росія має відмовитися від такої небезпечної ситуації. Росатом та влада Росії повинні чітко та ясно почути від МАГАТЕ, що будь-які спроби перезапуску недопустимі", - заявив Шон Берні, спеціаліст з питань ядерної енергетики проєкту Greenpeace "Зелене відновлення України".

Так званий "директор" ЗАЕС Юрій Чернічук, призначений "Росатомом", 29 грудня 2023 року заявив першому заступнику керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Сергію Кирієнку, що наступного року станція "налаштована працювати в повну силу".

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У Greenpeace наголосили, що низка перешкод для перезапуску атомної станції через її окупацію Росатомом, зокрема: фізичний стан реакторів і систем безпеки після майже двох років російської окупації, незадовільна перевірка функціонування й утримання станції через значне скорочення персоналу, призначення Росатомом низькокваліфікованих кадрів та вразливість електромережі поза межами станції внаслідок російської війни. Докази погіршення стану станції неодноразово наводила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Раніше організація попереджала, що МАГАТЕ не спроможна виконувати свої повноваження на станції через те, що Росатомом та збройні сили Росії перешкоджають доступу до критично важливих частин станції.

За даними Greenpeace, МАГАТЕ не доповідає про порушення Росією принципів ядерної безпеки та захищеності. Два тижні тому генеральний директор МАГАТЕ доповів Раді безпеки ООН про відсутність ознак порушення п’яти принципів МАГАТЕ, і що загалом Росія взаємодіє з МАГАТЕ.

Експерт з ядерної енергетики проєкту Greenpeace "Зелене відновлення України" Ян Ван де Путте заявив, що МАГАТЕ не може називати абсолютну кризу на ЗАЕС нормою, під приводом того, що Росія співпрацює з МАГАТЕ.

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