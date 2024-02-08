Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон
Колишня державна секретар США Гілларі Клінтон назвала американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона, який анонсував інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним, "корисним ідіотом".
Про це вона сказала в інтерв’ю MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.
Видання зазначає, що Клінтон не була здивована новиною про інтерв’ю Карлсона з Путіним. Клінтон згадала попередні коментарі журналіста щодо війни Росії проти України.
"Він говорить речі, які не відповідають дійсності. Він повторює пачку брехні Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому Путін не дав би йому інтерв’ю", - сказала Клінтон.
Клінтон припустила, що Карлсон є фігурою для насмішок у російських ЗМІ. Він зайшов настільки далеко, що заявив про можливість отримати посаду в російському виданні.
"Якщо ви насправді читаєте переклади того, що говорять у російських ЗМІ, вони висміюють його… він, як щеня", - сказала політикиня.
"Я не здивуюся, якщо він з’явиться з контрактом з російським виданням, тому що він корисний ідіот", - зазначила колишня держсекретарка США.
Інтерв'ю Карлсона з Путіним
Ця розмова стала першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.
Зміст інтев’ю поки що невідомий. Очікується, що воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.
Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.
Хто такий Такер Карлсон
Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.
Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.
Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки на його сторінці сотня мільйонів переглядів цього інтерв'ю.
десятки тисяч перепостів з мільйонами переглядів
у Карлсонов и Трампов было бы меньше шансов.
Почнете затикати пельки - закричать, що недемократично.
Бо це не від розуму залежить. Від системи цінностей.
Серійні вбивці, диктатори і організатори фінансових пірамід - дуже недурні люди.
І головне,не говорить "русіш піг!""
А взагалі рідкісна мерзота, затятий путівець і трампіст в одній особі.
але для України це моська, хай гавкає
і підтвердження того ,
що трампівський холуй поїхав за баблом
до кремлівського вилупка
на предвиборну компанію для рудого щура 😡
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!
взял за щекуинтервью у Путина ..
.
Тут я повністю згоден із Гіларі. Карлсон займається російською пропагандою і це явно не сподобається більшості республіканців, на боці яких він нібито перебуває = корисний ідіот.
"Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились, - сказал Песков."
Тобто очевидно, що кремляді очікують ефекту від пропаганди
@Ray_net_ua
·
https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1755583612823503133 5 мин
"Гарант" США полностью слились. Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине $60 миллиардов. А журналист Трампа Карлсон приехал в рФ, для интервью с двойником Путина. Будут радостно обсуждать, как рФ и США уничтожают Украину, перед этим забрав ядерное оружие.