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Новини
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Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон

клінтон,гілларі

Колишня державна секретар США Гілларі Клінтон назвала американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона, який анонсував інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним, "корисним ідіотом".

Про це вона сказала в інтерв’ю MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

Видання зазначає, що Клінтон не була здивована новиною про інтерв’ю Карлсона з Путіним. Клінтон згадала попередні коментарі журналіста щодо війни Росії проти України.

"Він говорить речі, які не відповідають дійсності. Він повторює пачку брехні Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому Путін не дав би йому інтерв’ю", - сказала Клінтон.

Читайте: Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував

Клінтон припустила, що Карлсон є фігурою для насмішок у російських ЗМІ. Він зайшов настільки далеко, що заявив про можливість отримати посаду в російському виданні.

"Якщо ви насправді читаєте переклади того, що говорять у російських ЗМІ, вони висміюють його… він, як щеня", - сказала політикиня.

"Я не здивуюся, якщо він з’явиться з контрактом з російським виданням, тому що він корисний ідіот", - зазначила колишня держсекретарка США.

Також читайте: Байден про провал законопроєкту щодо допомоги Україні: "Путін наступає на п’яти, а ми відступаємо?"

Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Ця розмова стала першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.

Зміст інтев’ю поки що невідомий. Очікується, що воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.

Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

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Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.

Автор: 

пропаганда (2801) путін володимир (23811) Клінтон Гілларі (108)


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Топ коментарі
+8
Ідіот ідіотом, але маляву Трампа ***** передав
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08.02.2024 12:51
+7
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08.02.2024 13:01
+6
чому ідіот? гроші він отримав.
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08.02.2024 12:50
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Ідіоти вони різні та їх багато. Ось ван приклад.
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08.02.2024 12:50 Відповісти
чому ідіот? гроші він отримав.
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08.02.2024 12:50 Відповісти
і ще якісь отримає від цього.
тільки на його сторінці сотня мільйонів переглядів цього інтерв'ю.

десятки тисяч перепостів з мільйонами переглядів
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08.02.2024 12:59 Відповісти
Он идиот его жизнь исчисляется До и После как и Трампу в США как то забылось республиканским ублюдкам сочетание такого толка 22:11:63
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08.02.2024 13:21 Відповісти
Ідіот ідіотом, але маляву Трампа ***** передав
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08.02.2024 12:51 Відповісти
а також отримав маляву від ху йла. ) Дорогие подписчики и гости канала! Мы уже сообщали, что знаменитый американский журналист Такер Карлсон находится в России и уже записал большое интервью с человеком похожим на президента России Владимира Путина. По мнению заказчика, (российская сторона выступает заказчиком, как бы кто не оправдывался и не хотел иначе) в лице секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и ряда лиц из так называемого "политбюро 2.0", интервью получилось ужасным. Двойник как минимум два раза себя разоблачил, а на протяжении всего общения нервничал, наговорил много лишнего и выглядел блеклым и слабым. Было принято решение интервью отснять заново, уже без импровизаций с обеих сторон и максимально близко к утвержденному тексту. Российское руководство считает Такера Карлсона не только человеком идейно близким Кремлю, но и доверенным лицом, без пяти минут дважды президента США, Дональда Трампа. Сам Трамп уверен, что российские спецслужбы по личному распоряжению Владимира Путина, каким-то чудесным образом, помогли ему избраться президентом первый раз и видимо считает, что второй раз такая помощь может быть не менее эффективна. Николай Патрушев готов подыгрывать Трампу, ничем не рискуя. Получится у дорогого Дональда выиграть, скажет, что помог, не получится, значит и не пытались помочь, не заслужил. Собственно именно так и происходило во время первого президентства Трампа. Сейчас российское руководство всячески обхаживает Такера Карлсона и пытается создать себе, насколько это возможно, положительный образ "благородных злодеев", который так импонирует Трампу. Карлсону дают однозначно понять, что помогут избраться Дональду Трампу и "восторжествовать справедливости", а взамен просят сущие пустяки: Украину, развалить неэффективный блок НАТО и половину Европы с кусочками Азии. Только и всего! Наивно конечно, но пытаются.
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Треба якихось чорношкірих безпрєдєльщиків знайти нетрях аби вони провели чуваку роз'яснювальну роботу.
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08.02.2024 12:51 Відповісти
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08.02.2024 13:03 Відповісти
Це називається агент впливу.
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08.02.2024 12:53 Відповісти
Ідіот дасть інтервю ідіоту це не в дивину ми до цього давно звикли
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08.02.2024 12:53 Відповісти
Если бы Хиллари не лаяла как собачка перед телекамерами,
у Карлсонов и Трампов было бы меньше шансов.
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08.02.2024 12:53 Відповісти
Во-во! Ва фсьом вінаватая вотетавот Хіларя!
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08.02.2024 13:23 Відповісти
А коли Гілларі Клінтон тисла з Лавровим "кнопку перезагрузки",відразу після окупації частини Грузії,то вона тоді не була корисною ідіоткою?
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08.02.2024 12:55 Відповісти
Варто також згадати, що її чоловік займаючи пост президента також сильно "перезавантажував" Наслідки зараз розгрібає Україна.
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08.02.2024 13:00 Відповісти
Только слепой или дурной не заметил что сейчас Трампа раскручивают и популярилируют росиские политтехнологи которые на етой же платформе раскручивают *****. Куда смотрит ЦРУ не понятно.
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08.02.2024 12:55 Відповісти
У них демократія. Кожний має право буди почутим.
Почнете затикати пельки - закричать, що недемократично.
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08.02.2024 12:59 Відповісти
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08.02.2024 12:56 Відповісти
Дуже погана тенденція - вважати варварів та їх прибічників ідіотами.
Бо це не від розуму залежить. Від системи цінностей.
Серійні вбивці, диктатори і організатори фінансових пірамід - дуже недурні люди.
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08.02.2024 12:57 Відповісти
І на якого біса робити цьому вилупку рекламу?
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08.02.2024 12:59 Відповісти
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08.02.2024 13:01 Відповісти
На раше обісрались від захопленя! "Мериканський барін" приїхав!
І головне,не говорить "русіш піг!""
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08.02.2024 13:01 Відповісти
Прийде Трамп, то скоро хутін поїде світовим турне по країнах.
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08.02.2024 13:02 Відповісти
"Друзі, я давно хотів і ось нарешті я потрапив до росісї" - воно тепер зможе їздити тільки туди, так як в'їзд до Європи буде заборонений.

А взагалі рідкісна мерзота, затятий путівець і трампіст в одній особі.
але для України це моська, хай гавкає
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08.02.2024 13:05 Відповісти
колись журналісти брали інтерв'ю і у самого Усами Бен Ладена.. тут про інше. в контексті інформаційної війни. Такер же звертався публічно до нашого Зе з проханням записати подібне інтерв'ю. Не знаю, можливо, правильно би було, щоб Вова погодився на це і дав інтерв'ю цьому Такеру. і в ньому би сказав реальну правду, а не ту, про яку наговорив Такеру путлер (пишуть, що Такеру навіть довелось перезаписувати інтерв'ю з ху йлом, бо в першому варіанті васіліч дуже себе видав, шо він таки васіліч, а не ху йло). і запис той зробити в двох примірниках, щоб у Такера не було бажання щось там вирізати і монтувати з маніпуляціями. бо коли таке станеться, то відразу показати оригінальну версію того інтерв'ю і таким чином ще раз довести світу, що той Карлсон не журналіст, а журнашлюх і пропагандон. Тільки ж Буба побрєзгує мабуть Такером і відмовить йому в інтерв'ю. а дарма. бо у цього Такера десятки мільйонів підписників у твіттері, тобто величезна аудиторія. Це було би для України куди важливіше, ніж запилювати щоденні набридливі відосики.
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08.02.2024 13:06 Відповісти
Це не реклама продажному Карлсону , а констатація факту
і підтвердження того ,
що трампівський холуй поїхав за баблом
до кремлівського вилупка
на предвиборну компанію для рудого щура 😡
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08.02.2024 13:06 Відповісти
Америка почала брати інтервью у терористів?
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08.02.2024 13:06 Відповісти
Бгг.. згадався анекдот як Пʼятачок і Вініпух вирішили взяти інтервʼю у снігової людини . Приводити не буду, бо забанять. Гугліть самі
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Незабаром до ***** черга біля кремля буде стояти. Першим у черзі буде президент Трамп з Маланкою.
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Завдяки Трампу, Америка втрачає статус надійного партнера, свій авторитет та лідерство.
Трамп шкідоносна людина, як для Америки так і для всього світу!
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Карлсон взял за щеку интервью у Путина ..

.
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Корисний ідіот це той хто через власну тупість не усвідомлює що щось робить неправильно,а карлсон далеко не тупий,просто заробив ще декілька мільйонів.
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08.02.2024 13:14 Відповісти
Ідіот - це той, хто завдає шкоди, вважаючи, що приносить користь. Карлсон, як ідіот, вважає, що приносить користь Америці.
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08.02.2024 13:19 Відповісти
А фрау меркель ви мабуть також вважаєте "корисним ідіотом",адже вона вважала що приносить користь Німеччині,коли заморозила будівництво АЕС та домовилась з путлером про постачання кацапського газу.Наївно думати що мільтимільйонер карлсон неадекватний ідіот, котрий не розуміє що ніякої користі америці, підтримка ним трампа та мордора не принесе.Все простіше - путлер купує і європейських, і американських політиків,немає там "корисних ідіотів",є продажні політики та журналісти.
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08.02.2024 14:58 Відповісти
Навіть завербовані і платні можуть бути ідейними (тобто ідіотами) Особливо у випадку з Меркель
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08.02.2024 16:19 Відповісти
І яка ж ідея керує трампом чи карлсоном:зруйнувати світову систему захисту,знищити НАТО,знищити Україну,врятувати орків.Як бунт в Техасі сприяє цілісності США?Для того щоб бути "корисним ідіотом" потрібно бути клінічним ідіотом,а ці персонажі не є такими.Трамп за будь яку ціну хоче зайняти пост президента, а карлсон просто хоче добряче підзаробити,при цьому вони обидва усвідомлюють що діють не в інтересах США а в інтересах орків.
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08.02.2024 17:12 Відповісти
Звідки Ви взяли, что "вони обидва усвідомлюють що діють не в інтересах США а в інтересах орків."?
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08.02.2024 17:30 Відповісти
Схоже Ви помилково вважаєте їх клінічними ідіотами,але якщо вони заробили мільйони доларів своєю головою то вони точно не ідіоти, і з причинно-наслідковими звязками проблем не мають.У них явно виражена відсутність совісті.
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08.02.2024 17:54 Відповісти
Вони обидва і кожен по своєму вважають свої ідеї благом для Америки. При цьому Карлсон іде далі за Трампа, він ізоляціоніст, який вважає, що "справи Європи Америку не стосуються". Трамп вважає, що стосуються, але США не зобов'язані за Європу платити - звідси міф про те, що він хоче "знищити НАТО,знищити Україну,врятувати орків" . Проблема Трампа в недорікуватості, у скандальності, у нездатності чітко формулювати свою позицію і в перенесенні своїх бізнес-моделей спілкування в політику, у спілкування з супротивниками і ворогами. Ворога не можна називати "розумним". Бунт в Техасі не сприяє цілісності США, але ще менше сприяє цілісності США необмежена, багатомільйонна імміграція нелегалів, наркотів, шпигунів із рашки тощо. Байден говорить про допомогу Україні, але легко міг би її дати, закривши кордон. Байден говорить про допомогу Україні, але не дає ракети, дав всього 31 танк, затримував літаки, скасував Ленд Ліз. Якби він не скасував закон про Ленд Ліз, то зараз не було б жодних проблем із допомогою!!!
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08.02.2024 19:16 Відповісти
Якщо "справи Європи Америку не стосуються",то що карлсон робить в москві?трамп заблокував десятки мільярдів доларів допомоги для України - він точно не хоче знищити нашу державу?Чому трамп будучи президентом не закрив колючим дротом кордон з Мексикою?Байден передавав Україні мало зброї,але без цієї зброї орки вже б захопили Україну. трамп робить все щоб ми не отримали американську зброю, ще навіть не перебуваючи на посаді президента.Це він рятує орків чи ще ні?
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08.02.2024 20:31 Відповісти
"Я не здивуюся, якщо він з'явиться з контрактом з російським виданням, тому що він корисний ідіот"

Тут я повністю згоден із Гіларі. Карлсон займається російською пропагандою і це явно не сподобається більшості республіканців, на боці яких він нібито перебуває = корисний ідіот.

"Понятно, что реакция будет весьма и весьма разнообразной. Но главное, чтобы она была, потому что разнообразная реакция означает, что с ним ознакомились, - сказал Песков."

Тобто очевидно, що кремляді очікують ефекту від пропаганди
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08.02.2024 13:17 Відповісти
Корисний кому?
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08.02.2024 13:43 Відповісти
Як на мене то то шкідник!!
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08.02.2024 13:56 Відповісти
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08.02.2024 14:12 Відповісти
Идиот он несомненно, а вот в его полезности я сильно сомневаюсь
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08.02.2024 14:39 Відповісти
Бабушка очень ошибается. Пропеллер такое же расчетливое и циничное говно как и его хлзяин трамп. И ещё пропеллер очень любит денежные знаки.
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08.02.2024 14:40 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

https://twitter.com/Ray_net_ua/status/1755583612823503133 5 мин

"Гарант" США полностью слились. Сенат США отклонил законопроект о помощи Украине $60 миллиардов. А журналист Трампа Карлсон приехал в рФ, для интервью с двойником Путина. Будут радостно обсуждать, как рФ и США уничтожают Украину, перед этим забрав ядерное оружие.
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08.02.2024 15:31 Відповісти
США превращаются в великую региональную державу, которую уважают мексиканцы и канадцы. Засылают Дюранти и Карлсонов, которые за минуту известности готовы быть обосцанными за это через месяц
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08.02.2024 21:50 Відповісти
 
 