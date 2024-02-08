Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон

Колишня державна секретар США Гілларі Клінтон назвала американського журналіста-пропагандиста Такера Карлсона, який анонсував інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним, "корисним ідіотом".

Про це вона сказала в інтерв’ю MSNBC, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Hill.

Видання зазначає, що Клінтон не була здивована новиною про інтерв’ю Карлсона з Путіним. Клінтон згадала попередні коментарі журналіста щодо війни Росії проти України.

"Він говорить речі, які не відповідають дійсності. Він повторює пачку брехні Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому Путін не дав би йому інтерв’ю", - сказала Клінтон.

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Клінтон припустила, що Карлсон є фігурою для насмішок у російських ЗМІ. Він зайшов настільки далеко, що заявив про можливість отримати посаду в російському виданні.

"Якщо ви насправді читаєте переклади того, що говорять у російських ЗМІ, вони висміюють його… він, як щеня", - сказала політикиня.

"Я не здивуюся, якщо він з’явиться з контрактом з російським виданням, тому що він корисний ідіот", - зазначила колишня держсекретарка США.

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Інтерв'ю Карлсона з Путіним

Ця розмова стала першим випадком, коли представник західних ЗМІ взяв інтерв’ю у президента Росії після його вторгнення до України 2022 року.

Зміст інтев’ю поки що невідомий. Очікується, що воно буде прихильним до країни-агресора Росії, оскільки пропагандист неодноразово захищав її.

Нещодавно Карлсон також заявив про те, що звернувся з проханням про інтерв'ю до президента України Володимира Зеленського.

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Хто такий Такер Карлсон

Карлсон "прославився" тим, що поширював теорію змови на користь Трампа про те, що результати президентських виборів 2020 року сфальсифіковані, у тому числі за допомогою машин для голосування - за цей наклеп він був звільнений з каналу Fox News.

Українському глядачеві він міг стати відомим після початку великої війни РФ проти України, коли регулярно транслював російську пропаганду, хвалив диктатора Володимира Путіна, а також критикував військову та фінансову допомогу Україні. Карлсон є постійним героєм програм топпропагандистів Кремля, які регулярно транслюють його виступи у своїх передачах.

Раніше колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що в разі перемоги може розглянути кандидатуру Карлсона на посаду віцепрезидента.