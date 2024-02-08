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Попри шторм у Чорному морі, Росія вивела ракетоносій із 8 "Калібрами". Рівень ракетної небезпеки значно підвищено, - Сили оборони півдня

фрегат,макаров,адмірал

Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.

Як зазначається, ракетоносій має напоготові 8 "Калібрів".

"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

ракети (4023) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1667)


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шоб то корито потонуло
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08.02.2024 13:01 Відповісти
Макарофф хоче обстежити чорноморське дно.
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08.02.2024 13:06 Відповісти
Нептуна пошукати
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Ну звичайно вивели у шторм.. а що їм остається, якщо наші дрони їх нищать?! Для дронів шторми не дуже добре діло.
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08.02.2024 13:07 Відповісти
Якщо попри шторм через виведення Росією у Чорне море ракетного корабля з 8 "Калібрами" для України значно підвищено рівень ракетної небезпеки, то чи відповідно підвищився рівень загрози атаки українських БЕКів для цього ракетно-небезпечного рашистського корита з "Калібрами"?
Чому його екіпаж досі не тремтить з переляку і не ховається від загрози удару роя українських БЕКів попри шторм?
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08.02.2024 13:32 Відповісти
Думаю, через це неподобство Нептун розгнівається і пошле "Макарова" на..., - в гості до "Москви" і Ко, - поповнити підводний брухт з рашистських, знищених українськими воїнами,
кораблів.
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08.02.2024 13:34 Відповісти
Молимося, щоб він став мішенню. Дуже вдалою.
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08.02.2024 13:49 Відповісти
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08.02.2024 15:47 Відповісти
 
 