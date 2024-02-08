Попри шторм у Чорному морі, Росія вивела ракетоносій із 8 "Калібрами". Рівень ракетної небезпеки значно підвищено, - Сили оборони півдня
Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сили оборони півдня.
Як зазначається, ракетоносій має напоготові 8 "Калібрів".
"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн", - йдеться в повідомленні.
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Чому його екіпаж досі не тремтить з переляку і не ховається від загрози удару роя українських БЕКів попри шторм?
кораблів.