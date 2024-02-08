У Маріуполі за перший рік повномасштабної війни загинуло щонайменше 8 тис. людей, - Human Rights Watch

З березня 2022-го до лютого 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 000 людей. З них щонайменше 8 тисяч загинули через російську агресію.

Відповідні дані містяться у звіті міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Звіт ґрунтується на 240 інтерв’ю з переважно переселенцями з Маріуполя, та на аналізі понад 850 фото- та відеоматеріалів, документів і десятків супутникових знімків.

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Аналіз супутникових знімків, фотографій і відеозаписів основних кладовищ міста показав, що в період з березня 2022 року по лютий 2023 року в Маріуполі було поховано понад 10 000 людей. Порівнюючи зростання кількості поховань зі звичайним рівнем смертності в місті, дослідники підрахували, що щонайменше 8 000 людей загинули від бойових дій або причин, пов’язаних з війною, хоча скільки з них були цивільними особами, залишається невідомим.

У HRW зауважують, що загальна кількість загиблих може бути значно вищою: деякі могили містили кілька тіл, а рештки інших, найімовірніше, були поховані під завалами. Деякі з них можуть залишатися в імпровізованих могилах, а інші, можливо, померли пізніше від причин, пов’язаних з війною.

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"Незважаючи на труднощі розслідування воєнних злочинів на територіях, які стали недоступними через російську окупацію, ми та наші партнери витратили майже два роки, щоб розкрити правду про жахливі злочини, скоєні російськими військами в Маріуполі. Це розслідування спрямоване на те, щоб ці злочини ніколи не були забуті, а винні постали перед правосуддям", - сказав Роман Авраменко, виконавчий директор Truth Hounds.

Дослідники детально задокументували 14 атак, в результаті яких було пошкоджено або зруйновано 18 будівель, загинули і були поранені цивільні люди. Серед них - обстріли двох лікарень, міського драматичного театру, який надавав притулок цивільному населенню, продовольчого складу, пункту розподілу допомоги, супермаркету та житлових будинків, що слугували притулками для мирних жителів. Human Rights Watch та Truth Hounds не знайшли жодних доказів присутності українських військових на цих об’єктах обстрілу або поблизу них, або ж виявили лише незначну військову присутність, що робить ці обстріли явно незаконними.

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У доповіді ідентифіковані 17 підрозділів російських та афілійованих з Росією сил, які діяли в Маріуполі в березні та квітні 2022 року, в розпал бойових дій.

"Спустошення Маріуполя російськими військами є однією з найгірших сторінок їхнього повномасштабного вторгнення в Україну. Міжнародні органи та уряди, віддані справі правосуддя, повинні зосередитися на розслідуванні дій російських високопосадовців, які, як видається, пов’язані з наглядом за воєнними злочинами в цьому колись жвавому місті", - наголошує Айда Сойєр, керівниця департаменту криз і конфліктів HRW.

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HRW також зауважує, що з моменту окупації міста російська влада будує нові багатоповерхові житлові будинки в рамках заявленого плану відбудови та перепланування Маріуполя - окупаційна влада повинна розчищати завали та зносити небезпечні споруди. Однак, за відсутності незалежних слідчих, російський уряд знищує речові докази на сотнях потенційних місць злочинів.

Окупаційні війська також знищують маркери української ідентичності, зокрема, запроваджуючи російську шкільну програму та перейменовуючи вулиці, додають в організації.

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4 грудня 2023 року організація Human Rights Watch надіслала російському уряду резюме висновків доповіді та перелік запитань, але станом на 1 лютого не отримала відповіді.