Окупанти все частіше використовують дрони FPV і Mavic на полі бою, - Нацгвардія

З кожним днем російські війська все частіше використовують на полі бою різного типу дрони.Зокрема, FVP-дрони, безпілотники типу Mavic та БПЛА з різними бойовим навантаженням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ми бачимо, що використання дронів різного типу – це FPV-дрони і Mavic-дрони з бойовим навантаженням – зростає чи не щомісяця. Щоб протидіяти цьому, використовуються засоби РЕБ, триває робота, направлена на знищення груп ворога, які застосовують дрони", – сказав він.

За його словами, Сили оборони активно використовують РЕБ аби протидіяти російським безпілотникам. Водночас це не єдиний спосіб боротьби з російськими дронами.

"Для того, щоб протидіяти цьому, використовуємо РЕБ. Є також наша робота щодо знищення відповідних засобів і у ворога. Зазвичай, це дає можливість застосовувати різні типи дронів і проводити інші задачі, які дають змогу нівелювати цей наступальний потенціал і знищувати групи ворога, які застосовують дрони проти нас", - розповів речник Нацгвардії.

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За словами Музичука, ворог вчиться і швидко опановує техніку, якої раніше у нього не було у великій кількості.

"Дійсно можна сказати, що ворог вчиться і опановує певні скажімо так елементи, яких у нього раніше не було. Кожен день бойових дій він по суті дає щось у використанні FVP-дронів, але на щастя і щось нове, аби наші підрозділи мали змогу їм протидіяти", - підсумував речник