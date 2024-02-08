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Новини Війна
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Окупанти все частіше використовують дрони FPV і Mavic на полі бою, - Нацгвардія

fpvдрони

З кожним днем російські війська все частіше використовують на полі бою різного типу дрони.Зокрема, FVP-дрони, безпілотники типу Mavic та БПЛА з різними бойовим навантаженням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

"Ми бачимо, що використання дронів різного типу – це FPV-дрони і Mavic-дрони з бойовим навантаженням – зростає чи не щомісяця. Щоб протидіяти цьому, використовуються засоби РЕБ, триває робота, направлена на знищення груп ворога, які застосовують дрони", – сказав він.

За його словами, Сили оборони активно використовують РЕБ аби протидіяти російським безпілотникам. Водночас це не єдиний спосіб боротьби з російськими дронами.

"Для того, щоб протидіяти цьому, використовуємо РЕБ. Є також наша робота щодо знищення відповідних засобів і у ворога. Зазвичай, це дає можливість застосовувати різні типи дронів і проводити інші задачі, які дають змогу нівелювати цей наступальний потенціал і знищувати групи ворога, які застосовують дрони проти нас", - розповів речник Нацгвардії.

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За словами Музичука, ворог вчиться і швидко опановує техніку, якої раніше у нього не було у великій кількості.

"Дійсно можна сказати, що ворог вчиться і опановує певні скажімо так елементи, яких у нього раніше не було. Кожен день бойових дій він по суті дає щось у використанні FVP-дронів, але на щастя і щось нове, аби наші підрозділи мали змогу їм протидіяти", - підсумував речник

Автор: 

бойові дії (3799) Національна гвардія (1528) дрони (4695)


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Топ коментарі
+3
Де обізнані преЗедентом мільйон дронів?
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08.02.2024 13:24
+2
Давайте згадаемо Байрактари, фотки на фоні БАЙРАКТАРов. Може спитаємо чому все затягнулось? Думаю, що попередня влада мала бажання бути монополістами і получать велики гроши. ПРО КРАЇНУ МАЛО ХТО ДУМАВ
ТЕПЕР про зелену владу. Ці голодупі недоумки теж хочуть бути монополістами по дронам, шоб мати держзаказ . тому програми нема, якась тетка із команди Зе керуе.ось і вся проблема.

а на фронті гинуть українці і патріоти , поки Арахамія мутит з дронами
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08.02.2024 13:18
+2
Ну а шахрай Фьодоров відмовився від допомоги ЄС щодо дронів,про що нас і сповістив Боррель.
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08.02.2024 13:24
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Зате в нас є цифровий трансформатор і його наклейки.
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08.02.2024 13:16 Відповісти
Давайте згадаемо Байрактари, фотки на фоні БАЙРАКТАРов. Може спитаємо чому все затягнулось? Думаю, що попередня влада мала бажання бути монополістами і получать велики гроши. ПРО КРАЇНУ МАЛО ХТО ДУМАВ
ТЕПЕР про зелену владу. Ці голодупі недоумки теж хочуть бути монополістами по дронам, шоб мати держзаказ . тому програми нема, якась тетка із команди Зе керуе.ось і вся проблема.

а на фронті гинуть українці і патріоти , поки Арахамія мутит з дронами
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08.02.2024 13:18 Відповісти
Де обізнані преЗедентом мільйон дронів?
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08.02.2024 13:24 Відповісти
Де ?
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08.02.2024 15:04 Відповісти
Ну а шахрай Фьодоров відмовився від допомоги ЄС щодо дронів,про що нас і сповістив Боррель.
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08.02.2024 13:24 Відповісти
у Фьедорова дядя работает на дроновой фбрике
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08.02.2024 14:51 Відповісти
к дронам еще мозги надо , а у лаптей их нету
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08.02.2024 14:50 Відповісти
https://t.me/voynareal/83442 Практичне застосування українських FPV-дронів з "урановим ***********".
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08.02.2024 14:56 Відповісти
Власти Ижевска призвали жителей города получить йодид калия
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08.02.2024 15:08 Відповісти
Источник: http://ruzgazeta.ru/2024/02/08/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8%d0%b6%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be/ Рузаевские новости

08.02.2024 15:01
показати весь коментар
08.02.2024 15:11 Відповісти
 
 