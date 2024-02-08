Окупанти все частіше використовують дрони FPV і Mavic на полі бою, - Нацгвардія
З кожним днем російські війська все частіше використовують на полі бою різного типу дрони.Зокрема, FVP-дрони, безпілотники типу Mavic та БПЛА з різними бойовим навантаженням.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.
"Ми бачимо, що використання дронів різного типу – це FPV-дрони і Mavic-дрони з бойовим навантаженням – зростає чи не щомісяця. Щоб протидіяти цьому, використовуються засоби РЕБ, триває робота, направлена на знищення груп ворога, які застосовують дрони", – сказав він.
За його словами, Сили оборони активно використовують РЕБ аби протидіяти російським безпілотникам. Водночас це не єдиний спосіб боротьби з російськими дронами.
"Для того, щоб протидіяти цьому, використовуємо РЕБ. Є також наша робота щодо знищення відповідних засобів і у ворога. Зазвичай, це дає можливість застосовувати різні типи дронів і проводити інші задачі, які дають змогу нівелювати цей наступальний потенціал і знищувати групи ворога, які застосовують дрони проти нас", - розповів речник Нацгвардії.
За словами Музичука, ворог вчиться і швидко опановує техніку, якої раніше у нього не було у великій кількості.
"Дійсно можна сказати, що ворог вчиться і опановує певні скажімо так елементи, яких у нього раніше не було. Кожен день бойових дій він по суті дає щось у використанні FVP-дронів, але на щастя і щось нове, аби наші підрозділи мали змогу їм протидіяти", - підсумував речник
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ТЕПЕР про зелену владу. Ці голодупі недоумки теж хочуть бути монополістами по дронам, шоб мати держзаказ . тому програми нема, якась тетка із команди Зе керуе.ось і вся проблема.
а на фронті гинуть українці і патріоти , поки Арахамія мутит з дронами
08.02.2024 15:01