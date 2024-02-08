Мінцифри та Міноборони працюють над запровадженням військового квитка, він буде не в "Дії", - Федоров
Наразі Міністерство цифрової трансформації разом із Міноборони працюють над запровадженням електронного військового квитка. Його не буде в застосунку "Дія".
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", - зазначив він.
Федоров додав, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину у цьому напрямку.
Пізніше в пресслужбі Мінцифри уточнили слова міністра.
"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж", - йдеться у повідомленні.
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так же їм хочеться
провести чергові вибори , через ту кляту ,, дію"🙁
А добавте те що дія повністю не захищена і всі ті дані будуть злиті так само як недавно в Тернополі.
а повестки нужно отменить.
всех от 25 до 60, кто не явился в тцк, в первую неделю штраф тысяч сто и блокировка счетов, на вторую неделю розыск - от 5 лет тюрьмы.
и ещё нужно что-то решать с трехдетными ссыкунярами.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0iriVD37BhJgf8atDDgbbi7aeLRZ9CrVLmUBvuLyv85DykctBEoYsoXUMbA8YsMprl?__cft__[0]=AZUGE6U6tiLsXPn9mVfGB8WffVbimKZhSPXy57KdKA-uPmuz-TSAf3P-NCFDMyh6NkQHL1i5WaKuP0Gac0gp1EY8Uo5V35bP29HL8n5DT8ND8htMTmfyDnxOvmfAfVbTy00-HNqKRB5U7rhaScVkkKqu&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·
Министр Федоров заявил, что в «Дие» может появится электронный военный билет.
Шах и мат, ухылянты.
Ну, а будет он генерироваться, ясное дело, через базы ТЦК, базы судебных решений. Собственно, для этого и вводят запрет на выезд для ухылянтов.
Короче, граница на замке после «заморозки» войны)))