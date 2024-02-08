Мінцифри та Міноборони працюють над запровадженням військового квитка, він буде не в "Дії", - Федоров

Наразі Міністерство цифрової трансформації разом із Міноборони працюють над запровадженням електронного військового квитка. Його не буде в застосунку "Дія".

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у "Дії". Однак, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", - зазначив він.

Федоров додав, що буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину у цьому напрямку.

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Пізніше в пресслужбі Мінцифри уточнили слова міністра.

"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони. Повісток у "Дії" не буде теж", - йдеться у повідомленні.