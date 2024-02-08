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Новини Війна
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ЗСУ не вистачає піхоти, бойовий дух падає. Фронт тріщить, бо немає заміни, - The Washington Post

зсу

Українським Силам оборони на передовій бракує піхоти. Підрозділи виснажуються як морально, так і фізично.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, яке поспілкувалося з українськими військовими, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій, повідомили цього тижня військовослужбовці на фронті – небезпечна нова динаміка для Києва майже через два роки після початку кровопролитної війни з Росією", - пише видання.

Майже десяток солдатів і командирів розповіли журналістам, що дефіцит особового складу зараз є їхньою найгострішою проблемою, оскільки Росія повернула собі наступальну ініціативу на полі бою та посилює свої атаки.

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Командир батальйону механізованої бригади, яка воює на сході України, сказав, що його підрозділ наразі має менше 40 піхотинців - солдатів, які перебувають в окопах на передовій та стримують російські атаки. За словами командира, повністю оснащений батальйон мав би налічувати понад 200 осіб.

Інший командир піхотного батальйону іншої бригади сказав, що його підрозділ так само виснажено.

The Washingon Post зазначає, що ці повідомлення про гострий брак військових з'явився тоді, коли президент Зеленський готується замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, одна з головних розбіжностей полягає в тому, скільки нових солдатів Україні потрібно мобілізувати.

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Офіс Президента відмовився від коментарів, переадресувавши питання до Міністерства оборони, яке переадресувало питання до Генштабу ЗСУ. Генштаб не відповів на запит про коментар.

"Дебати в Києві про мобілізацію - і до якої міри країна має її посилити - розлютили солдатів на передовій. Командир батальйону Олександр сказав, що роти в його підрозділі в середньому укомплектовані приблизно на 35 відсотків від потреби. Командир другого батальйону десантно-штурмової бригади розповів, що це типово  для підрозділів, які виконують бойові завдання", - пише видання.

Відповідаючи на запитання, скільки нових бійців він отримав, не враховуючи тих, хто повернувся після поранень, Олександр сказав, що за останні п’ять місяців до його батальйону прислали п’ять осіб. Він та інші командири сказали, що новобранці, як правило, погано навчені, що створює дилему: чи відправляти когось негайно на поле бою, оскільки підкріплення дуже потрібне, навіть якщо вони, ймовірно, будуть поранені або вбиті через брак необхідних знань.

"В основі всього лежить брак людей. Куди ми йдемо? Я не знаю. Позитивної перспективи немає. Абсолютно ніякої. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І швидше за все, я думаю, фронт десь обвалиться, як він обвалився для ворога в 2022 році, в Харківській області", - зазначив Олександр.

Дивіться: Бракує людей. Чим більше їх буде, тим швидше виженемо ворога, - воїни 28 ОМБр, які боронять Україну на підступах до окупованої Курдюмівки. ВIДЕО

Один із високопоставлених чиновників заявив, що мобілізація призупинилася, коли у серпні Зеленський звільнив керівників усіх обласних військкоматів України, мотивуючи це корупцією. Командири на місцях підтвердили, що з осені прибуло мало нових людей.

Також проблемою є нестача боєприпасів і зброї. Командир, підрозділ якого нещодавно перевели на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць, пишуть журналісти.

Дефіцит особового складу може мати ефект доміно, кажуть українські військовослужбовці.

"Відсутність ротацій є проблемою для всіх українських військових, а не лише для піхоти на лінії. Солдати можуть отримати кілька вихідних, щоб поїхати додому та побачитися зі своїми родинами. Кажуть, у них ще є мотивація боротися з російськими окупантами, але також їм потрібен відпочинок і більше людей поруч", - зазначили автори матеріалу.

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Командир батальйону Олександр каже: "Їх треба кимось замінити. Їх ніким замінити, тому вони сидять там довше, їхній бойовий дух падає, вони хворіють або отримують обмороження. Вони вичерпуються. Їх немає ким замінити. Фронт тріщить. Фронт розвалюється. ... Чому ми не можемо їх замінити? Тому що у нас немає людей, ніхто не йде в армію. Чому ніхто не йде в армію? Тому що держава не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що треба йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі розбіглися".

41-річний Сергій, командир взводу, який воює в Авдіївці, каже, що його самого та його людей рідко ротують після трьох днів. Частіше проходить п'ять днів, а то й 10, пише видання.

"Люди виснажені як морально, так і фізично. Це дуже важко, погодні умови, постійні обстріли. Це дуже впливає на психіку людини", - сказав він.

Дивіться: "Степове тримається на піхоті та FPV", - оператори дронів 47-ї ОМБр розповіли про свою роботу на авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія (3771) військовослужбовці (4744) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+46
Подождите, но как не хватает людей? В каждом городе есть куча блокпостов на въездах и выездах - там десятки крепких людей в военной форме. Практически на каждом мосту или путевой развязке стоит один или несколько вооруженных людей, в каждом городе ходят или ездят на бусиках вооруженные люди в форме, которые раздают повестки - причем есть особо колоритные приметные личности в нашем городе - которые это делают без перерыва с весны 2022 года. Почему эти люди находятся в тылу годами - а в окоп должен идти гражданский, который никогда в армии не служил, оружия в руках не держал, имеет кучу хронических болезней и которого плохо - если не совсем никак не обучают перед отправкой в часть?
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08.02.2024 13:31
+33
не усі звичайно ... але багато вже загинуло у війні яку до якої привела, м'яко-кажучи "бездіяльність" зе-бубочки та усієї його прокацапської зе-шобли запроданців і колоборантів !!! за пів року до 24.02.2022 р. розвідка США пепереджала Україну, українців про широко-маштабне вторгнення кацапів, а зе влада тільки безбожно крала на "великому будівництві", розміновувала кордони, саботувала розвиток ЗСУ та виробництво зброї !!! до речі маму ріму, зпапою сашею, бубочка встиг вивести, ще до широко маштабного вторгнення, спочатку в Італію, а потім в Ішраєль !!! а українцям він "вішав на вуха макаронні вироби" про шашлики !!!

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08.02.2024 13:53
+29
Может снарядов не хватает. А пехоты не хватает ето уже последствие отсутствия боеприпасов. потому что США которое обещало Украине помогать до победы и всем необходимым не дало даже снарядов и рашисты все сравнивают артиллерией и бомбежками с землей все наши укрепления вместе с пехотой. А т уже начи
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08.02.2024 13:31
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Сторінка 5 з 5
Готуватись воювати потрібно і очевидно доведеться всім хто поки старається уникнути мобілізації. Коли фронт дійде до воріт власного будинку, буде пізно, бо я дуже сумніваюсь, що зелені саботажники ще раз допустять роздачу зброї, як це було зроблене в Києві. До речі цікаво, хто взяв на себе відповідальність і так вчинив, бо я не вірю, що команда була з ОПи.
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08.02.2024 21:54 Відповісти
вот ты и начинай. на тебя вся надёжа, бро.
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08.02.2024 22:03 Відповісти
А я навчений і хоч вже старуватий давно воював би та на жаль нога скалічена - не ходок, але, якщо доведеться, до кордону шкандибати не буду. Я не паскудно жив і ганьбитись не збираюсь, на відміну від тебе.
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08.02.2024 22:16 Відповісти
Здохнути за зеленського - то не ганьба ?
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08.02.2024 22:29 Відповісти
Це ти в його охоронців спитай, якщо шо.
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08.02.2024 23:30 Відповісти
та ви що?!?!?

серьозно?!?!?!

а як же контрнаступ на мінні поля? м'ясні штурми та інша хєрня?

от біда... ну беріть тоді мусорів, тцкашників та трошників - вони вам навоюють
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08.02.2024 22:32 Відповісти
Брехлива пропаганда.
Апхазька гнида агрохімія заявила, що загинуло не більше 100тис. військових, мобілізовано за 2 роки мільйони чоловіків. Де вони всі, що потрібно на 500тис. більше?
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08.02.2024 23:10 Відповісти
США из глобального лидера превращаются в жалкое подобие, бабок куча а не знают что с ними делать, после того как ви кинули Украину на розрив, вам больше никто ни когда не поверит!!!!
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08.02.2024 23:31 Відповісти
Це вина офісу президента які випустили на вулиці тцк.Саме тцк вбило на глухо мобілізацію саме тцк вбило мотивацію саме тцк показало рівень корупції і саме тцк продовжує робити все щоб зірвати мобілізацію.А влада старанно їм в цьому допомагає не карає командирів м'ясників на місцях.
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09.02.2024 01:59 Відповісти
повністю погоджуюсь з кожним словом цих журнашлюх!

тому потрібно ТЕРМІНОВО надати Україні всі види зброх і у всіх потрібних кількостях, бо інакше почнуть дохнути вже ці самі журнашлюхи, які висрали цю недостаттю!!!
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09.02.2024 02:31 Відповісти
В Украине миллионы мужчин с 18 до 27 лет а это самый боеспособный возраст-и они НЕ СЛУЖАТ. такие идиотские законы. Так-же не служат миллионы и тех кому от 27 до 40 лет. Это полный нонсенс для воюющей страны
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09.02.2024 02:33 Відповісти
Бедные воюют, чтобы богатые продолжали воровать, вот такая вот война.
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09.02.2024 13:19 Відповісти
Вы явно из рашки-вам не понятно что такое родина и СВОБОДА. ЗА этои и воюют Украинцы-чтобы жить на своей земле по своим законам а не по законам русни и москвы. Кроме того в случае оккупации-Русня заберет все лакомые куски украинской собственности включая и квартиры. Как это было в Донецке
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09.02.2024 14:57 Відповісти
Ти ніде не воюєш, гнида.
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10.02.2024 23:05 Відповісти
Рідні давно знають, що воїнів відправляють на передову на 5 днів, а триимають 21 день, бо нема ким замінити. Президент не впевнений, що потрібно 500тис. мобілізованих (хоча Залужним не озвучувалася така цифра), Верховна Рада ще має коли приймати закон про мобілізацію, у президента ще з літа на підпис чекає документ, що дозволяє в Армії списати баласт і використану зброю. І що з цього? Винен Залужний. Отакий цирк у воюючій державі
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09.02.2024 08:49 Відповісти
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