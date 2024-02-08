ЗСУ не вистачає піхоти, бойовий дух падає. Фронт тріщить, бо немає заміни, - The Washington Post

Українським Силам оборони на передовій бракує піхоти. Підрозділи виснажуються як морально, так і фізично.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, яке поспілкувалося з українськими військовими, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій, повідомили цього тижня військовослужбовці на фронті – небезпечна нова динаміка для Києва майже через два роки після початку кровопролитної війни з Росією", - пише видання.

Майже десяток солдатів і командирів розповіли журналістам, що дефіцит особового складу зараз є їхньою найгострішою проблемою, оскільки Росія повернула собі наступальну ініціативу на полі бою та посилює свої атаки.

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Командир батальйону механізованої бригади, яка воює на сході України, сказав, що його підрозділ наразі має менше 40 піхотинців - солдатів, які перебувають в окопах на передовій та стримують російські атаки. За словами командира, повністю оснащений батальйон мав би налічувати понад 200 осіб.

Інший командир піхотного батальйону іншої бригади сказав, що його підрозділ так само виснажено.

The Washingon Post зазначає, що ці повідомлення про гострий брак військових з'явився тоді, коли президент Зеленський готується замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, одна з головних розбіжностей полягає в тому, скільки нових солдатів Україні потрібно мобілізувати.

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Офіс Президента відмовився від коментарів, переадресувавши питання до Міністерства оборони, яке переадресувало питання до Генштабу ЗСУ. Генштаб не відповів на запит про коментар.

"Дебати в Києві про мобілізацію - і до якої міри країна має її посилити - розлютили солдатів на передовій. Командир батальйону Олександр сказав, що роти в його підрозділі в середньому укомплектовані приблизно на 35 відсотків від потреби. Командир другого батальйону десантно-штурмової бригади розповів, що це типово для підрозділів, які виконують бойові завдання", - пише видання.

Відповідаючи на запитання, скільки нових бійців він отримав, не враховуючи тих, хто повернувся після поранень, Олександр сказав, що за останні п’ять місяців до його батальйону прислали п’ять осіб. Він та інші командири сказали, що новобранці, як правило, погано навчені, що створює дилему: чи відправляти когось негайно на поле бою, оскільки підкріплення дуже потрібне, навіть якщо вони, ймовірно, будуть поранені або вбиті через брак необхідних знань.

"В основі всього лежить брак людей. Куди ми йдемо? Я не знаю. Позитивної перспективи немає. Абсолютно ніякої. Це закінчиться великою кількістю смертей, глобальним провалом. І швидше за все, я думаю, фронт десь обвалиться, як він обвалився для ворога в 2022 році, в Харківській області", - зазначив Олександр.

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Один із високопоставлених чиновників заявив, що мобілізація призупинилася, коли у серпні Зеленський звільнив керівників усіх обласних військкоматів України, мотивуючи це корупцією. Командири на місцях підтвердили, що з осені прибуло мало нових людей.

Також проблемою є нестача боєприпасів і зброї. Командир, підрозділ якого нещодавно перевели на нову ділянку фронту на сході України, розповів, що отримав 10 снарядів для двох гаубиць, пишуть журналісти.

Дефіцит особового складу може мати ефект доміно, кажуть українські військовослужбовці.

"Відсутність ротацій є проблемою для всіх українських військових, а не лише для піхоти на лінії. Солдати можуть отримати кілька вихідних, щоб поїхати додому та побачитися зі своїми родинами. Кажуть, у них ще є мотивація боротися з російськими окупантами, але також їм потрібен відпочинок і більше людей поруч", - зазначили автори матеріалу.

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Командир батальйону Олександр каже: "Їх треба кимось замінити. Їх ніким замінити, тому вони сидять там довше, їхній бойовий дух падає, вони хворіють або отримують обмороження. Вони вичерпуються. Їх немає ким замінити. Фронт тріщить. Фронт розвалюється. ... Чому ми не можемо їх замінити? Тому що у нас немає людей, ніхто не йде в армію. Чому ніхто не йде в армію? Тому що держава не сказала людям, що треба йти в армію. Держава не змогла пояснити людям, що треба йти в армію. Ті, хто знав, що треба йти, вони вже всі розбіглися".

41-річний Сергій, командир взводу, який воює в Авдіївці, каже, що його самого та його людей рідко ротують після трьох днів. Частіше проходить п'ять днів, а то й 10, пише видання.

"Люди виснажені як морально, так і фізично. Це дуже важко, погодні умови, постійні обстріли. Це дуже впливає на психіку людини", - сказав він.

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