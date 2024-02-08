Синю гілку метро в Києві почнуть ремонтувати не раніше березня. Завершити мають до кінця літа

Основні відновлювальні роботи аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" розпочнуться не раніше березня 2024 року. У звичному режимі ділянка, як очікують, запрацює до кінця літа.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" заявив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

"Проєктна документація буде надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Та буде остаточно визначено вартість і уточнені терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні роботи", - сказав Кличко.

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Він розповів, що вже укладено договори на виконання проєктних та першочергових відновлювальних і підготовчих робіт. Для посилення тунелю встановили тимчасові металеві риштування. Зараз встановлюють розвантажувальну плиту6 на якій надалі працюватиме бурова установка.

Кличко додав, що вже отримані висновки експертів щодо причин деформації тунелю.

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"Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження ще триває. Остаточні висновки будуть надані після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні", - пояснив мер.

Нагадаємо, 8 грудня Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки". Вони не працюватимуть упродовж шести місяців - там триватиме ремонт через нові тріщини і потрапляння води в тунелі.

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У зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст.367 КК України).

Між "Теремками" та "Деміївською" запустили "човниковий" рух поїздів.