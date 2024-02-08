Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, - ОП

Україна почала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших.

Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

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"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - зазначає пресслужба ОП.

Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

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