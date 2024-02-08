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Новини
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Україна розпочала переговори з Данією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, - ОП

президента,офіс

Україна почала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням прес-службу Офісу президента.

Як зазначається, переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших.

Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську - державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна й Данія домовились розпочати переговори щодо зобов’язань у безпековій сфері

"Зобов'язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", - зазначає пресслужба ОП.

Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов'язань та узгодили графік подальших переговорів.

Читайте також: Данія та Україна проведуть форум оборонних індустрій, - Кулеба

Автор: 

безпека (933) Данія (769) Офіс Президента (2022) Жовква Ігор (169)


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Топ коментарі
+6
На фронті жопа, вони свою формулу миру тюлять як не Африці, то в Південній Америці.
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08.02.2024 13:59
+4
Це зараз дуже важливо. Важко працюють хлопці в поті чола...
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08.02.2024 14:05
+4
Країну втрачаєм агов дурні з оПи!!! А ви там носитесь з якоюсь безпекою сучі ********
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08.02.2024 14:10
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На фронті жопа, вони свою формулу миру тюлять як не Африці, то в Південній Америці.
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08.02.2024 13:59 Відповісти
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08.02.2024 14:06 Відповісти
Тебе ніяк не заблочать, спамер засциканський?
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08.02.2024 14:10 Відповісти
Це зараз дуже важливо. Важко працюють хлопці в поті чола...
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08.02.2024 14:05 Відповісти
Країну втрачаєм агов дурні з оПи!!! А ви там носитесь з якоюсь безпекою сучі ********
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08.02.2024 14:10 Відповісти
Данія нас захистить!
Вра-а-а!
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08.02.2024 14:24 Відповісти
Пук пук пук.
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08.02.2024 14:49 Відповісти
нажаль ці угоди не мають сили міждержавної угоди бо не ратифікуються парламентами країн-партнерів. Тож це трохи краще ніж нічого. Але якщо пройдуть до влади ліваки буде зовсім нічого.
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08.02.2024 14:57 Відповісти
Марення продовжується !
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08.02.2024 15:24 Відповісти
Дебіли це не опа ,це лохторат.
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08.02.2024 15:49 Відповісти
Це угода про що? Про те, що Україна не буде нападати на Данію, а Данія на нас?
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08.02.2024 16:00 Відповісти
 
 