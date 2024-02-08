Поліпшення відносин між Молдовою та РФ неможливе в найближчому майбутньому через варварську війну в Україні, - глава МЗС Попшой

Новий міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що варварська війна Росії в Україні робить неможливим будь-яку нормалізацію відносин з Москвою в найближчому майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Попшой заявив в ефірі TVR Moldova, його цитує видання Newsmaker.

"З огляду на сьогоднішній досвід і жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну важко говорити про будь-яке значне поліпшення відносин у найближчому майбутньому… У цьому контексті, звичайно, ми не можемо говорити про нормалізацію відносин", - заявив глава МЗС Молдови.

Він зазначив, що через російську війну в Україні добрі торговельні відносини Молдови з РФ є неможливими.

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"Коли держава грубо порушує міжнародне право і чинить жахіття, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни, з великим жалем доводиться констатувати, що, хоч би якими дипломатичними ми були, хоч би як бажали добра нашим громадянам тут і там, хороших торговельних відносини, на це, на жаль, доведеться почекати", - наголосив Попшой.

Міністр додав, що на жахи, які відбуваються в Україні, неможливо закрити очі, а Росії та російському суспільству знадобиться надзвичайно багато часу, "щоб переварити те, що трапилося".

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