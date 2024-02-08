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Поліпшення відносин між Молдовою та РФ неможливе в найближчому майбутньому через варварську війну в Україні, - глава МЗС Попшой

попшой,міхай

Новий міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що варварська війна Росії в Україні робить неможливим будь-яку нормалізацію відносин з Москвою в найближчому майбутньому.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Попшой заявив в ефірі TVR Moldova, його цитує видання Newsmaker.

"З огляду на сьогоднішній досвід і жахи, що відбуваються в Україні, через варварську, вкрай цинічну війну важко говорити про будь-яке значне поліпшення відносин у найближчому майбутньому… У цьому контексті, звичайно, ми не можемо говорити про нормалізацію відносин", - заявив глава МЗС Молдови.

Він зазначив, що через російську війну в Україні добрі торговельні відносини Молдови з РФ є неможливими.

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"Коли держава грубо порушує міжнародне право і чинить жахіття, подібних до яких не було на європейському континенті з часів Другої світової війни, з великим жалем доводиться констатувати, що, хоч би якими дипломатичними ми були, хоч би як бажали добра нашим громадянам тут і там, хороших торговельних відносини, на це, на жаль, доведеться почекати", - наголосив Попшой.

Міністр додав, що на жахи, які відбуваються в Україні, неможливо закрити очі, а Росії та російському суспільству знадобиться надзвичайно багато часу, "щоб переварити те, що трапилося".

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Автор: 

Молдова (2070) росія (65146)


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А я думал что через наличие коммуняцкого гетто в Приднестровье которое давно пора прихлопнуть с двух сторон.
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08.02.2024 14:21 Відповісти
Дякуемо молдаванам. Ми вас беремо у ЕС., а Грузію - ні.
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08.02.2024 14:24 Відповісти
звісно не можливо, поки є Україна.
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08.02.2024 14:25 Відповісти
Зазвичай демократичні країни вводять та постійно посилюють санкції проти різних інституцій та можновладців та їх пособників країни- терориста.
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08.02.2024 14:27 Відповісти
а чому молдова проти нато, я не розумію? вона думає, що її україна захистить? треба зробить зелений коридорчик.
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08.02.2024 14:56 Відповісти
 
 