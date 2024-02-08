Росіяни відкрили центр підготовки операторів дронів в окупованому Маріуполі, - Центр нацспротиву

Окупанти відкривають курси оперування дронами в тимчасово захоплених містах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Після Севастополя центр підготовки відкрили у Маріуполі, куди звозять охочих за "легкі гроші" з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенню курсів операторам пропонують контракт зі ЗС РФ.

Таким чином, ворог вкотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.

Зауважимо, що всі інструктори та учасники курсів автоматично стають законними цілями для Сил Оборони України", - йдеться в повідомленні.

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