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Новини
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Росіяни відкрили центр підготовки операторів дронів в окупованому Маріуполі, - Центр нацспротиву

цнс

Окупанти відкривають курси оперування дронами в тимчасово захоплених містах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Після Севастополя центр підготовки відкрили у Маріуполі, куди звозять охочих за "легкі гроші" з усіх загарбаних регіонів Донбасу. По завершенню курсів операторам пропонують контракт зі ЗС РФ.

Таким чином, ворог вкотре порушує міжнародне право, яке забороняє вербування населення окупованих територій на війну проти Батьківщини.

Зауважимо, що всі інструктори та учасники курсів автоматично стають законними цілями для Сил Оборони України", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загарбники блокують сервіси Google на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Автор: 

Маріуполь (3230) дрони (4695) Центр національного спротиву (814)


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08.02.2024 14:36 Відповісти
з координатами
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08.02.2024 14:46 Відповісти
Там и придумывать не надо. Бывший ПГТУ или МГУ
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08.02.2024 14:47 Відповісти
Розбомбити!!!!!!!!!!!!!!!!!
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08.02.2024 15:58 Відповісти
Чудова новина, чекаємо прильоту, попередньо вбивши в пам'ять дрона "х" та "у" координати цілі 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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08.02.2024 14:39 Відповісти
Зелень-гатани туди бруківкою
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08.02.2024 14:51 Відповісти
коли загальний збір?
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08.02.2024 14:52 Відповісти
А вчити будуть маріупольських дітей? Яких перед цим до путлєрюгенду примусово зарахують?
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08.02.2024 14:53 Відповісти
https://t.me/voynareal/83442 Практичне застосування українських FPV-дронів з "урановим ***********".
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08.02.2024 15:30 Відповісти
 
 