Парламент Італії остаточно схвалив резолюцію про військову допомогу Україні впродовж 2024 року
Палата депутатів парламенту Італії остаточно затвердила рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні до кінця 2024 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.
За відповідне рішення проголосували 218 з 400 членів нижньої палати парламенту.
Зазначається, що таким чином Італія остаточно затвердила рішення уряду про продовження військової допомогу Україні до кінця 2024 року.
"Палата депутатів дала зелене світло указу, що подовжує дозвіл на передачу військових машин, матеріалів і обладнання урядовим органам України", - йдеться в повідомленні.
Після схвалення відповідного указу урядом у грудні міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що Італія "знову вирішила бути на боці свободи країн і поваги до міжнародного права з метою досягнення, відповідно до позиції союзників по НАТО і ЄС, справедливого і тривалого миру".
"Ми не можемо опустити руки заради України. Ми не дозволимо автократії зруйнувати наше майбутнє", - заявив депутат від партії "Лега" Паоло Форментіні.
Водночас він закликав докласти більше зусиль для досягнення рішення за столом переговорів.
У січні Сенат парламенту Італії вже схвалив рішення уряду щодо продовження військової допомоги Україні впродовж 2024 року.
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Не на свого Умєрова, торгаша американського з часткою Ахмєтова у бізнесах США , ДЕ УСЯ СІМ"Я від Міністра МО задіяна - від батька з матірʼю до дружини з братом ... Як так вийшло , нещасні татари тільки до Криму повернулися у 85-их, а вже вся сімʼя живуть у найдорождчих віллах поряд з Трампом у найдорожчошу місці США?
Й чому Умєров не за Україну а за її розхитування МАРОДЕРАМИ ?Чому він був успішним менеджером Ахмєтова саме й за часів віті Януковча у тому числі. Чому він успішно продав олігархам народну землю за безцінь ,будучи голово Держмаймана - відігнавши усіх інвесторів ...А зараз з Ахметівським Камишіним правлять бал у кабміні Ахметівськго Шмигаля.
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Военная помощь это хорошо, дякуєм. Но намеки о столе переговоров от разных стран звучат все чаще и чаще.