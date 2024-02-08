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Новини
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У Молдові відкриють лише одну дільницю для голосування на виборах президента РФ

молдова

Молдова дозволила відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії лише на території посольства РФ у Кишиневі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jurnal.md.

Як зазначається, Кишинів дозволить відкривати виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії лише у дипломатичних представництвах. Влада заборонить проведення виборів у Придністровському регіоні.

Водночас зазначається, що московське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що посольство Росії в Кишиневі було поінформоване про те, що буде дозволено відкрити лише одну виборчу дільницю, яка працюватиме на території посольства.

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"Ми заборонили проводити вибори будь-де за межами дипломатичного представництва. Якщо буде здійснено спробу провести ці вибори, це буде вкрай контрпродуктивно. Ми протидіятимемо цим діям, які завдають шкоди Молдові", - заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой

Своєю чергою, придністровська преса пише, що це може порушити права російських громадян на лівому березі Дністра.

Варто нагадати, шо Кишинів востаннє заборонив відкривати дільниці для голосування на виборах до Державної Думи РФ у вересні 2021 року. Попри це неконституційна влада Тирасполя відкрила 27 виборчих дільниць.

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Автор: 

вибори (6689) Молдова (2070) дільниці (34)


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Топ коментарі
+9
Це буде гарна можливість сфоткати ВСІХ кацапів і їхню п'яту колону в Молдові! Та ще й перевірити на збіг "морди ліца" з базою нашого "Миротворця"!
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08.02.2024 15:48
+5
...Своєю чергою, придністровська преса пише, що це може порушити права російських громадян на лівому березі Дністра... Це вже не смішно... Кацапів ущіМЛЯют...
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08.02.2024 15:34
+5
Всі кацапи прибудуть в одне місце на цю дільницю. Такий шанс не потрібно упустити, це козирна карта
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08.02.2024 15:48
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08.02.2024 15:31 Відповісти
сцикуни
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08.02.2024 15:33 Відповісти
Пропала Молдова.

Куда им в ЕС? Им в другою сторону…
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08.02.2024 16:43 Відповісти
...Своєю чергою, придністровська преса пише, що це може порушити права російських громадян на лівому березі Дністра... Це вже не смішно... Кацапів ущіМЛЯют...
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08.02.2024 15:34 Відповісти
Сцикотне ганьбище.
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08.02.2024 15:43 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
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08.02.2024 17:48 Відповісти
Це буде гарна можливість сфоткати ВСІХ кацапів і їхню п'яту колону в Молдові! Та ще й перевірити на збіг "морди ліца" з базою нашого "Миротворця"!
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08.02.2024 15:48 Відповісти
Всі кацапи прибудуть в одне місце на цю дільницю. Такий шанс не потрібно упустити, це козирна карта
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08.02.2024 15:48 Відповісти
Процентов 80 кацапив проголосуе как обычно в Приднестровье, где большинство имеют кацапски паспорта вместе с молдавскими, украинскими и даже румуньскими
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08.02.2024 16:09 Відповісти
Дуже розумне рішення. А біля дверей розмістять в обох боків кулеметні позиції. Щоб кацапи не вмогли втікти.
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08.02.2024 16:09 Відповісти
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08.02.2024 16:37 Відповісти
Лише одну!?

***** це не сподобається.
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08.02.2024 16:46 Відповісти
Проголосуют онлайн через тамошний аналог Дии, сейчас в раше этот способ рекламируют.
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08.02.2024 17:37 Відповісти
Невже, уся агентура ***** в Молдові, уміститься??
Навряд… Суддя Чаус може підтвердити … Там одних мусоров з Одеської області, як грязі
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08.02.2024 17:00 Відповісти
не треб взагалы выдкривати!

це легетимізувати путіна!
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08.02.2024 17:26 Відповісти
Хвалёная Санду просто ссыкливая овечка которая боится собственной тени. Типа ущербной Тихановской.
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08.02.2024 17:36 Відповісти
Кулебо, якого хера сидиш на жопі? Де нота протесту?! Ці вибори незаконні, оскільки проводяться на окупованих українських територіях. Таким чином Молдова легітимізує окупацію України москалями.
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08.02.2024 17:45 Відповісти
Кінчені молдавани ! Плюю на вас ! У вас москалі частину країни окупували ! Сраколизники ху№ловські !!!
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08.02.2024 18:52 Відповісти
 
 