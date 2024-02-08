У Молдові відкриють лише одну дільницю для голосування на виборах президента РФ

Молдова дозволила відкрити дільницю для голосування на виборах президента Росії лише на території посольства РФ у Кишиневі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Jurnal.md.

Як зазначається, Кишинів дозволить відкривати виборчі дільниці для голосування на виборах президента Росії лише у дипломатичних представництвах. Влада заборонить проведення виборів у Придністровському регіоні.

Водночас зазначається, що московське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що посольство Росії в Кишиневі було поінформоване про те, що буде дозволено відкрити лише одну виборчу дільницю, яка працюватиме на території посольства.

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"Ми заборонили проводити вибори будь-де за межами дипломатичного представництва. Якщо буде здійснено спробу провести ці вибори, це буде вкрай контрпродуктивно. Ми протидіятимемо цим діям, які завдають шкоди Молдові", - заявив міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой

Своєю чергою, придністровська преса пише, що це може порушити права російських громадян на лівому березі Дністра.

Варто нагадати, шо Кишинів востаннє заборонив відкривати дільниці для голосування на виборах до Державної Думи РФ у вересні 2021 року. Попри це неконституційна влада Тирасполя відкрила 27 виборчих дільниць.

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