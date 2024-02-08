Вибори в РФ: кандидату від "демократичних сил" Надєждіну не дали стати суперником Путіна, відмовивши в реєстрації
ЦВК РФ відмовив у реєстрації Борису Надєждіну, якого в Росії вважали кандидатом від "демократичних сил" та головним суперником Володимира Путіна.
Комісія визнала недійсними понад 9 тис. підписів на підтримку Надєждіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Надєждін був єдиним потенційним кандидатом у президенти РФ, який відкрито виступає проти вторгнення Росії в Україну та є прибічником "мирних переговорів". При цьому він вважає окупований Крим частиною РФ та є фігурантом бази "Миротворець".
Його рейтинг - 7,8% - у понад два рази перевищує рейтинг інших "опозиційних" кандидатів (від КПРФ, ЛДПР та партії "Нові люди"). Рейтинг Путіна при цьому - понад 62%.
Надєждін заявляв раніше, що в разі, якщо йому відмовлять від реєстрації, його прибічники "не влаштовуватимуть жодних майданів", а сам він спробує оскаржити рішення через суд. Тепер він підтвердив свої наміри. "Я не згоден з рішенням Центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів по всій Росії. .... Від своїх намірів я не відступаю. Я оскаржу рішення ЦВК у Верховному суді РФ", - сказав Надєждін.
Вибори президента триватимуть в Росії з 15 по 17 березня. Путін в разі перемоги залишатиметься при владі щонайменше до 2030 року.
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- ааа...ы....э... "свободный" кандидат Надеждин ?
- оставь надежду в совецько-рашку всяк входящий (римская пословица)
Головне шоб не Майдан...
Просто показує холопам що царь мосчний і срав на закони - всьо як кацап любе.
Навпаки - Хазяїн у кацапа має бути жосскім, авторитетним - тому поюзали антівоєнного дуріка і показово стратили, - бо ху-йло може це зробити і ніхто й півслова супротив.
А такий царь, без плюралізму, кацапу заходить на уря...
Кацапія це інша планета, там закони, логіка соціумів не працюють...
А фантастика на іншій полиці...
Елемент PR по кацапськи, - царь робить що хоче, у нормальних шансів нема. Тому кацапе, ставай раком в сусідньому стійлі...
Бо якби цей надєждін здобув свої 6%,
кацапська пропаганда трактувала би цю цифру як процент противників війни.
Нам то, що від цього, навіть, якщо замінять одного рашофашиста іншим?
Але приймаються ставки: через скільки годин після опублікування "результатів виборів" раша-ціком (19-20 березня, орієнтовно), Білий дім вжиє словосполучення "russian president" стосовно йухла.
Ситуація "я устал и хачу уйти" цілком можлива, як і передача ********/дєржали "маладому перспективнаму кандидату".
Ліліпут старий і вже всіх задовбав. Включно з китайськими господарями. Впевнений, він сам це чудово усвідомлює. Звідси й спроба лизнути сраку всьому Світу за допомогою дружищі Такера.