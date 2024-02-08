УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10753 відвідувача онлайн
Новини
8 484 61

Вибори в РФ: кандидату від "демократичних сил" Надєждіну не дали стати суперником Путіна, відмовивши в реєстрації

борис,надєждін

ЦВК РФ відмовив у реєстрації Борису Надєждіну, якого в Росії вважали кандидатом від "демократичних сил" та головним суперником Володимира Путіна.

Комісія визнала недійсними понад 9 тис. підписів на підтримку Надєждіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Надєждін був єдиним потенційним кандидатом у президенти РФ, який відкрито виступає проти вторгнення Росії в Україну та є прибічником "мирних переговорів". При цьому він вважає окупований Крим частиною РФ та є фігурантом бази "Миротворець".

Читайте: У Молдові відкриють лише одну дільницю для голосування на виборах президента РФ

Його рейтинг - 7,8% - у понад два рази перевищує рейтинг інших "опозиційних" кандидатів (від КПРФ, ЛДПР та партії "Нові люди"). Рейтинг Путіна при цьому - понад 62%.

Надєждін заявляв раніше, що в разі, якщо йому відмовлять від реєстрації, його прибічники "не влаштовуватимуть жодних майданів", а сам він спробує оскаржити рішення через суд. Тепер він підтвердив свої наміри. "Я не згоден з рішенням Центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів по всій Росії. .... Від своїх намірів я не відступаю. Я оскаржу рішення ЦВК у Верховному суді РФ", - сказав Надєждін.

Також читайте: Путін дав інтерв’ю пропагандисту Карлсону, якого Трамп бачить можливим віцепрезидентом США. Білий дім відреагував

Вибори президента триватимуть в Росії з 15 по 17 березня. Путін в разі перемоги залишатиметься при владі щонайменше до 2030 року.

Автор: 

вибори (6689) путін володимир (23811) росія (65146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
показати весь коментар
08.02.2024 15:26
+28
..ампаратор-обмилок ***** навіть такого суперника сциться по-дорослому?!
показати весь коментар
08.02.2024 15:29
+25
В суд це добре, в расєйскому "суді", канєшно, ,одразу виправляють несправедливість.
Головне шоб не Майдан...
показати весь коментар
08.02.2024 15:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
08.02.2024 15:26 Відповісти
Ніхто і не сумнівався що так буде
показати весь коментар
08.02.2024 15:28 Відповісти
Які можуть бути інші кандидати на виборах путіна?
показати весь коментар
08.02.2024 16:05 Відповісти
- Дайте "Правду"
- "Правды" нет
- тогда "Труд"
- "Труд" за две копейки
- ааа...ы....э... "свободный" кандидат Надеждин ?

- оставь надежду в совецько-рашку всяк входящий (римская пословица)
показати весь коментар
08.02.2024 17:10 Відповісти
В суд це добре, в расєйскому "суді", канєшно, ,одразу виправляють несправедливість.
Головне шоб не Майдан...
показати весь коментар
08.02.2024 15:28 Відповісти
цирк сделали, фсе.
показати весь коментар
08.02.2024 15:29 Відповісти
..ампаратор-обмилок ***** навіть такого суперника сциться по-дорослому?!
показати весь коментар
08.02.2024 15:29 Відповісти
Не сситься він.
Просто показує холопам що царь мосчний і срав на закони - всьо як кацап любе.
показати весь коментар
08.02.2024 15:31 Відповісти
Так надєждін ж був типу "ручним апазіціанером", його навіть на ток-шоу на ТБ запрошували. Тобто допуск його нічого б не змінив і навіть створив би видимість плюралізму думок. Але ***** засцяло і цього...
показати весь коментар
08.02.2024 15:45 Відповісти
А нашо йому "показувать плюралізм думок"? Шоби шо?
Навпаки - Хазяїн у кацапа має бути жосскім, авторитетним - тому поюзали антівоєнного дуріка і показово стратили, - бо ху-йло може це зробити і ніхто й півслова супротив.
А такий царь, без плюралізму, кацапу заходить на уря...
показати весь коментар
08.02.2024 16:02 Відповісти
Забоялись "ефекту Тихановської". Або занадто багато проголосували б за нього, щоб було проти війни, і довелося би проводити надто масштабні фальсіфікації, стало б помітно.
показати весь коментар
08.02.2024 16:04 Відповісти
Ну помітили б "надто масштабні" фальсифікації? Ну і шо?
Кацапія це інша планета, там закони, логіка соціумів не працюють...
показати весь коментар
08.02.2024 16:13 Відповісти
показати весь коментар
08.02.2024 15:29 Відповісти
Накі вчора був правий.
показати весь коментар
08.02.2024 15:29 Відповісти
Посмотрело нафталиновое политбюро на толпы, желающих голосовать против *****, поэтому от греха подальше решили отказаться от своей фсбшной консервы.
показати весь коментар
08.02.2024 15:30 Відповісти
Люди які всерйоз думають що ху-йло злякалось, мають йти далі і думать що на параші проводять чесні вибори. На яких може перемогти хтось а не ху-йло.
А фантастика на іншій полиці...
показати весь коментар
08.02.2024 16:09 Відповісти
То нах їхня підрахуй в спідниці його зняла з цих псевдовиборів?
показати весь коментар
08.02.2024 16:13 Відповісти
Просто може це зробити.
Елемент PR по кацапськи, - царь робить що хоче, у нормальних шансів нема. Тому кацапе, ставай раком в сусідньому стійлі...
показати весь коментар
08.02.2024 16:17 Відповісти
розумієте яка сциклива міль ..навіть якщо б двійник молі балотувався він би і його прибрав ..
показати весь коментар
08.02.2024 15:30 Відповісти
Як кажуть кацапи, сотрясаніє воздуха, не більше того...
показати весь коментар
08.02.2024 15:30 Відповісти
Кремлівського блазня і то засцяли допустити до виборів.
показати весь коментар
08.02.2024 15:31 Відповісти
Харошиє рускіє на чолі з Кацом цього не переживуть.
показати весь коментар
08.02.2024 15:32 Відповісти
Нехай подякує, що його не закрили...
показати весь коментар
08.02.2024 15:32 Відповісти
Хай подякує, що не зґвалтували та не вбили.
показати весь коментар
08.02.2024 16:06 Відповісти
Так навіть краще.

Бо якби цей надєждін здобув свої 6%,
кацапська пропаганда трактувала би цю цифру як процент противників війни.
показати весь коментар
08.02.2024 15:32 Відповісти
Яка прикрість!
Нам то, що від цього, навіть, якщо замінять одного рашофашиста іншим?
показати весь коментар
08.02.2024 15:35 Відповісти
нуу дивлячись на кого замінять. нам точно краще не було би якби ху йла замінили на гіркінса.. а якщо його замінять на цього Надєждіна, то ймовірність виходу кацапів із війни виростає на порядок. і це може спричинити реальні качелі по федерації між упоротим імперським зет-бидлом і всіма тими місцевими областями, республіками, де починають люди обурюватись цією "сво" (як недавно в Башкортостані). тобто нам ця гризня між ними точно була би в плюс. а той Надєждін багато років співпрацював разом із покійним Нємцовим. тож в даному випадку для України було би справді краще, якби на "виборах" той Надєждін якщо і не переміг би те ху йловське гебняве політбюро, то принаймні своїми голосами добряче його би пошатнув. а там насправді може бути не 6% як йому малюють, а значно більше.
показати весь коментар
08.02.2024 16:01 Відповісти
Та хто б не був там все посипиться. Кацапи самі себе налякали ****** до усцачки. Як тільки обʼявлять що ***** немає- закладайте попкорн в мікрохвильовку.
показати весь коментар
08.02.2024 16:06 Відповісти
це теж варіант. проте він в часі може бути довший.. ху йла вже й так немає, є політбюро гебістів і тих вхожих з найближчого оточення ху йла на чолі з патрушевим.. і всі вони, як вовки, поки тримаються зграї, то можуть таким чином триматися у владі і біля корита, хоч і ненавидять там один одного. проте та ненависть між ними відступає на задній план. на першому місці - це збереження своїх статків і свого впливу. бо коли почнуть між собою гризтися, то все там посиплеться, як картковий домік..
показати весь коментар
08.02.2024 16:17 Відповісти
Так того з забоялись, що "тушка" може взяти двозначне яисло відсотків, і доведеться багато фальсифіковувати.
показати весь коментар
08.02.2024 16:08 Відповісти
так отож. хоча, слухаючи Володимира Мілова, який аналізував той процес збирання підписів командою Надєждіна, то висловив свою думку, що і не дуже вони активно і збирали ці підписи. і наврдив приклади, що колись за приблизно такий самий час його команді вдавалось збирати навіть більше 1 ляма підписів. не те що нинішніх 200 чи 300 тис. просто потрібно було реально і активно цим збором зайнятися. хоча Мілов тут зазначив, що тоді збирали підписи тільки по мацкві чи то області (бо то були вибори в московську думу), де густота населення велика, а тут потрібно зібрати підписи по всіх регіонах ********* в певних відсоткових квотах, що трохи складніше.. але ж і підписів менше потрібно зібрати. тобто, якби то все чітко організував би Надєждін, то ті підписи зібрали би аж бігом. тож насправді чітко невідомо чого така ситуація з реєстрацією того Надєждіна: не зміг достатньо зібрати підписів, бо народ такий - не дуже прагне за нього голосувати і таким чином ще більше висловює свою підтримку ху йлу; чи не захотів проявити достатню активність, щоб зібрати потрібну для реєстрації кількість підписів; ну або свідомо зробив імітацію того, що на федерації є громадянське суспільство і навіть суди, щоб світ бачив, що і не в такому вже мороці живе нині федерація, ну а то шо ху йла знову оберуть, то нічого, нарід так вирішив і "вибори" були прозорі.. якось так.
показати весь коментар
08.02.2024 16:31 Відповісти
Выборы на рашке? А что ето такое? Я вообще считаю врагами Украины тех кто пишет что ***** ето президент рф. Ето значит те признают окупированные территории Украины где проводятся выборы территорией рф.
показати весь коментар
08.02.2024 15:35 Відповісти
Ви все правильно пишете.

Але приймаються ставки: через скільки годин після опублікування "результатів виборів" раша-ціком (19-20 березня, орієнтовно), Білий дім вжиє словосполучення "russian president" стосовно йухла.
показати весь коментар
08.02.2024 17:02 Відповісти
Путин будет последним президентом России, он ее и похоронит, ВСУ ее отпоет
показати весь коментар
08.02.2024 15:36 Відповісти
Що новин нормальних немає?
показати весь коментар
08.02.2024 15:36 Відповісти
*****-сцикло!
показати весь коментар
08.02.2024 15:37 Відповісти
.....
показати весь коментар
08.02.2024 15:38 Відповісти
Головний реальний суперник ×уйла на виборах - його валізка з гівном, тому обнульониш утримує її в бункері під охороною.
показати весь коментар
08.02.2024 15:41 Відповісти
Хобі сумнівався.
показати весь коментар
08.02.2024 15:41 Відповісти
Нецікаво хто у цьому мокшанському кастингу підарів. Все одно усі знають хто там Головний підар, котрий і переможе.
показати весь коментар
08.02.2024 15:49 Відповісти
там хвамілія топова - Надеждін , отже остання надія кацапів ..Бо жити путьово їм стало набридати .
показати весь коментар
08.02.2024 15:50 Відповісти
Хто слухав висловлювання Надєждіна той чув його "чудові" пропозиція про проведення "референдумів" на окупованих Московією (т.з. "роССією") територіях під контролем рашистських сил, про "припинити стріляти" без виводу рашистських військ, що співпадає з усім чого бажає Кремль і зараз! Тому називати його представником "демократичних сил" це знущання над самим сенсом слова ДЕМОКРАТІЯ!!!
показати весь коментар
08.02.2024 15:52 Відповісти
Така вона уZька фашистська демократія. Підвид за межею здорового глузду, але існує.
показати весь коментар
08.02.2024 16:54 Відповісти
Какой ужас! Выборы путина под угрозой срыва.
показати весь коментар
08.02.2024 15:58 Відповісти
Внутривидовая борьба кацапских имперцев.
показати весь коментар
08.02.2024 16:01 Відповісти
Нікогда нє било, і вот опять (с)
показати весь коментар
08.02.2024 16:02 Відповісти
***** здохло. В Московії править проксі-хуйло або ніхто. Все іде по інерції.
показати весь коментар
08.02.2024 16:03 Відповісти
Eta novost smeshna ot nachala , i do kanca . Eta kak iesli ZEkloun i Abdristovich Liusia .....😂😂
показати весь коментар
08.02.2024 16:19 Відповісти
Тю, а що б змінилося, якби допустили? Перемагає не той, за кого голосують, а той, за якого рахують голоси (с). А з цим там проблем немає, порахують, як діди в погонах скажуть.
показати весь коментар
08.02.2024 16:20 Відповісти
Недолго музыка играла...
показати весь коментар
08.02.2024 16:21 Відповісти
Це справжня сенсація. Хто б міг таке подумати?
показати весь коментар
08.02.2024 16:25 Відповісти
А Карсон про це в своєму інтервʼю розкаже
показати весь коментар
08.02.2024 16:26 Відповісти
Ну добре що не вбили
показати весь коментар
08.02.2024 16:44 Відповісти
Це ще питання. Можуть вбити трохи пізніше.
показати весь коментар
08.02.2024 16:50 Відповісти
Цей фарс треба дивитися до кінця.
Ситуація "я устал и хачу уйти" цілком можлива, як і передача ********/дєржали "маладому перспективнаму кандидату".
Ліліпут старий і вже всіх задовбав. Включно з китайськими господарями. Впевнений, він сам це чудово усвідомлює. Звідси й спроба лизнути сраку всьому Світу за допомогою дружищі Такера.
показати весь коментар
08.02.2024 16:51 Відповісти
Хай радується що не в клетці або "скарапостижно убитий инфарктом миокарда". У мордора іншого виходу як штук 40 президентів немає.
показати весь коментар
08.02.2024 16:52 Відповісти
Кому надо это ватное дерьмо. Он никто и звать его ни как.
показати весь коментар
08.02.2024 17:37 Відповісти
Карлсон же ж там вуха розвісив і слізно умілявся відкритістю і правотою кремлівської потвори. Тьху. .. Московити по логіці повинні змінити форму правління офіційно, і молодих особин навчати в школах , що диктатура тирана є найефективнішим державним ладом. І , нажаль , хід новітньої історії поки підтверджує це.
показати весь коментар
08.02.2024 19:31 Відповісти
По іншому на раші і не могло бути.
показати весь коментар
08.02.2024 19:49 Відповісти
 
 