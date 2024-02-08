Вибори в РФ: кандидату від "демократичних сил" Надєждіну не дали стати суперником Путіна, відмовивши в реєстрації

ЦВК РФ відмовив у реєстрації Борису Надєждіну, якого в Росії вважали кандидатом від "демократичних сил" та головним суперником Володимира Путіна.

Комісія визнала недійсними понад 9 тис. підписів на підтримку Надєждіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Надєждін був єдиним потенційним кандидатом у президенти РФ, який відкрито виступає проти вторгнення Росії в Україну та є прибічником "мирних переговорів". При цьому він вважає окупований Крим частиною РФ та є фігурантом бази "Миротворець".

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Його рейтинг - 7,8% - у понад два рази перевищує рейтинг інших "опозиційних" кандидатів (від КПРФ, ЛДПР та партії "Нові люди"). Рейтинг Путіна при цьому - понад 62%.

Надєждін заявляв раніше, що в разі, якщо йому відмовлять від реєстрації, його прибічники "не влаштовуватимуть жодних майданів", а сам він спробує оскаржити рішення через суд. Тепер він підтвердив свої наміри. "Я не згоден з рішенням Центрвиборчкому. Я зібрав понад 200 тисяч підписів по всій Росії. .... Від своїх намірів я не відступаю. Я оскаржу рішення ЦВК у Верховному суді РФ", - сказав Надєждін.

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Вибори президента триватимуть в Росії з 15 по 17 березня. Путін в разі перемоги залишатиметься при владі щонайменше до 2030 року.