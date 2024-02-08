Новий пакет санкцій ЄС проти РФ стосуватиметься 55 компаній та понад 60 фізосіб, - Bloomberg

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти 55 російських компаній та понад 60 фізичних осіб в рамках нового пакету заходів, приурочених до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Bloomberg.

Згідно з попередніми документами, обмеження будуть націлені на окремих осіб та фірми, які займаються виробництвом зброї та постачанням ключових технологій та електроніки, які використовуються російськими військовими фірмами для створення озброєнь.

Пропозиції, які потребують підтримки всіх країн-членів ЄС до їх ухвалення, також будуть спрямовані на судноплавні компанії, які забезпечують транспортування і логістику для перевезення боєприпасів з Північної Кореї в Росію. Північна Корея надала Росії сотні тисяч артилерійських снарядів.

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Пакет санкцій, який стане 13 після початку повномасштабного вторгнення, як очікується, буде обмеженим за обсягом. Група держав-членів закликає блок бути більш амбітним та додати до цього нові економічні санкції.

Поточні пропозиції також включають додавання до санкційних списків кількох військових та інших чиновників, політиків, зокрема Олексія Дюміна, колишнього охоронця президента Росії Володимира Путіна і нинішнього губернатора Тульської області, а також директорів компаній, свідчать документи. Списки можуть змінитися, перш ніж вони будуть узгоджені державами-членами.

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