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Поляки запевнили, що не блокуватимуть рух на кордоні повністю, - посол України Зварич

польща

Україна в умовах повномасштабної війни залежить від експорту, тож будь-які його обмеження боляче позначаються на її обороноздатності.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив посол в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону і окремих доріг. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть порозуміння, щоб обмежити протест у часі й унеможливити блокування кордону надалі.

Читайте: Польські фермери заблокують п’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною (оновлено)

"На сьогодні ще немає такого єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху. Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно. Побачимо, як це працюватиме на практиці", - сказав він.

Зварич додав, що польський уряд також спілкується з українською стороною - сам посол зустрічався з міністром сільського господарства Польщі, також ведуть діалог міністерства аграрної політики двох країн.

Також читайте: Поляки з 9 лютого перекриють кордон на пункті "Дорогуськ - Ягодин", - митниця

"Ми намагаємося виробити формулу таку взаємоприйнятну для двох країн щоб ми тут співпрацювали, а не створювали один одному проблеми", - наголосив дипломат.

Автор: 

кордон (4765) Польща (8496) блокування (649) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+9
Якого беника фермери мають фільтрувати нам кордон
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08.02.2024 15:43
+6
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08.02.2024 15:40
+6
Тобто "вони нам насеруть, але тільки трошки"
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08.02.2024 15:57
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Ну спасібочки! Класна робота єркомата!
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08.02.2024 15:39 Відповісти
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08.02.2024 15:40 Відповісти
Якого беника фермери мають фільтрувати нам кордон
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08.02.2024 15:43 Відповісти
Бо їм це дозволяють робити.
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08.02.2024 16:31 Відповісти
"ПОЛЯКИ ЗАПЕВНИЛИ" - курва,Зварич таки насмішив. Вірити тим,хто Тобі вже не одноразово брехав,все одно що проти вітру сцяти.Як не сци- обісцишся....
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08.02.2024 15:45 Відповісти
дякуємо братам-сусідам ! дякуємо потужній зе-команді (чи зеко-манді) .

час грає проти путіна, зате наша дружба з сусідами і союзниками щодня "крепша" .
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08.02.2024 15:47 Відповісти
Введуть не повністю а тільки на пів - шишки
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08.02.2024 15:48 Відповісти
Дівка милася в ставку
Розпустила коси
До країн цілого світу
З дружбов сі відносим

Побратимі дорогі
Сусіди поляки
Наші дружні почуття
Від самого серця!

("Брати Гадюкіни")
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08.02.2024 15:49 Відповісти
А що значить "не повністю"?
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08.02.2024 15:54 Відповісти
на пол-шишечки
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08.02.2024 15:56 Відповісти
Путин недоволен! Нужно полностью!
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08.02.2024 15:56 Відповісти
Тобто "вони нам насеруть, але тільки трошки"
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08.02.2024 15:57 Відповісти
Даже полнлстью не читал. Вот такие "победы555555555555555555
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08.02.2024 15:57 Відповісти
А мені цікаво - скільки аграрної продукції експортує раша ЄС? Чи не можна замінити на нашу. Чи як зі снарядами - самим домовлятися з паРашою?
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08.02.2024 16:00 Відповісти
Вони там зовсім вже о×уїли - сіли нам на голову і ноги звісили.
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08.02.2024 16:01 Відповісти
Бо дозволили їм це зробити.
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08.02.2024 16:35 Відповісти
В нас, на жаль, наразі цугцванг. Падлюки про це знають і користуються - совісті в них нема. Нічого, колись будемо у ЄС - все сторицею повернем і орбанам, і моравецьким, до того ж цілком законно.
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08.02.2024 18:02 Відповісти
У мене є підозри, що навіть якщо ми будемо в ЄС, то ніхто цим падлюкам не помститься, хоч я дуже хочу в цьому помилятися.
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08.02.2024 20:51 Відповісти
Помста буде в тому, що Україна поступово стане головним постачальником с\г продукції у ЄС - ринок своє візьме.
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08.02.2024 23:39 Відповісти
Хм, а чого вони не блокують кордон з німцями?
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08.02.2024 16:22 Відповісти
А кто им будет давать дотацию за их продукцию, если немаки психанут?
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08.02.2024 17:02 Відповісти
Як хвалився Соловей - ФСБ має можливість у разі загострення з Європою заблокувать їй усі шляхи і зупинити усю логістику, і в цьому, як він казав, не буде задіяно напряму ні одного росіянина. А з нами вони це роблять вже зараз.
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08.02.2024 16:28 Відповісти
https://youtu.be/9mMaVRo3-TQ?si=zniwASu_eBlLRCGj
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08.02.2024 16:43 Відповісти
подляки !
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08.02.2024 16:33 Відповісти
Как сообщается на сайтах городских клинических больниц города Ижевск, в связи с происшествием, которое случилось 07 февраля на Воткинском заводе, Министерство здравоохранения Удмуртской Республики дало поручение местным властям организовать выдачу таблеток Калия йодид для жителей города Ижевск.
В свете недавнего чрезвычайного происшествия на военном заводе, где произошел выброс опасных веществ, власти региона и города приняли решение обеспечить безопасность всех жителей. Одним из важных шагов в этом направлении стало предложение выдавать таблетки йодитта калия в больницах города, - заявил исполняющий обязанности Министра здравоохранения Удмуртской Республики Багин Сергей Андреевич. Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
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08.02.2024 16:34 Відповісти
ТАСС уполномочен заявить !
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08.02.2024 16:35 Відповісти
У нас є якісь "органи" з яйцями хоч під час війни? Чому ті всі прокацаплені меклери ще не висять десь на дереві? Одразу б пропало бажання у тих шакалів "страйкувати"! ГУР, СБУ?
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08.02.2024 16:55 Відповісти
Ага. Мы, мол, щас вас изнасилуем черенком от лопаты, но вставлять его обещаем не более чем на 15см! Мы же все здесь цивилизованные люди….
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08.02.2024 17:00 Відповісти
Дяуцємо *****. дуже вчасний час для шантажу. там море. там кацапи, а тут ми. молодці. дякуємо.
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08.02.2024 17:13 Відповісти
Погубила нас нещаслива наша географія і невдала наша історія. О. Довженко об Україні.
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08.02.2024 17:43 Відповісти
Зарекалась кума
ипатса.
********* кума
зарекаться.
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08.02.2024 17:42 Відповісти
це як трохи вагітна...
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08.02.2024 17:57 Відповісти
Добре хоч не повністю заблокують... Хоч горобці з воронами зможуть літати туди-сюди.... Ми дуже вдячні...
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08.02.2024 18:58 Відповісти
 
 