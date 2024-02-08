Поляки запевнили, що не блокуватимуть рух на кордоні повністю, - посол України Зварич
Україна в умовах повномасштабної війни залежить від експорту, тож будь-які його обмеження боляче позначаються на її обороноздатності.
Про це у коментарі Радіо Свобода заявив посол в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.
За словами дипломата, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону і окремих доріг. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть порозуміння, щоб обмежити протест у часі й унеможливити блокування кордону надалі.
"На сьогодні ще немає такого єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху. Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно. Побачимо, як це працюватиме на практиці", - сказав він.
Зварич додав, що польський уряд також спілкується з українською стороною - сам посол зустрічався з міністром сільського господарства Польщі, також ведуть діалог міністерства аграрної політики двох країн.
"Ми намагаємося виробити формулу таку взаємоприйнятну для двох країн щоб ми тут співпрацювали, а не створювали один одному проблеми", - наголосив дипломат.
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В свете недавнего чрезвычайного происшествия на военном заводе, где произошел выброс опасных веществ, власти региона и города приняли решение обеспечить безопасность всех жителей. Одним из важных шагов в этом направлении стало предложение выдавать таблетки йодитта калия в больницах города, - заявил исполняющий обязанности Министра здравоохранения Удмуртской Республики Багин Сергей Андреевич. Также призывают местное население обращаться в больницы по месту регистрации в случае появления первых симптомов лучевой болезни.
ипатса.
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