Поляки запевнили, що не блокуватимуть рух на кордоні повністю, - посол України Зварич

Україна в умовах повномасштабної війни залежить від експорту, тож будь-які його обмеження боляче позначаються на її обороноздатності.

Про це у коментарі Радіо Свобода заявив посол в Польщі Василь Зварич, передає Цензор.НЕТ.

За словами дипломата, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону і окремих доріг. Він висловив сподівання, що сторони досягнуть порозуміння, щоб обмежити протест у часі й унеможливити блокування кордону надалі.

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"На сьогодні ще немає такого єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху. Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно. Побачимо, як це працюватиме на практиці", - сказав він.

Зварич додав, що польський уряд також спілкується з українською стороною - сам посол зустрічався з міністром сільського господарства Польщі, також ведуть діалог міністерства аграрної політики двох країн.

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"Ми намагаємося виробити формулу таку взаємоприйнятну для двох країн щоб ми тут співпрацювали, а не створювали один одному проблеми", - наголосив дипломат.