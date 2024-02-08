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Новини
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Росіяни планують створити клуб "Воїн" на базі дитячого табору на окупованій території Запоріжжя, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РФ депортованих українських підлітків змушують брати участь у програмах мілітаризації, - Костін

Автор: 

підлітки (405) пропаганда (2801) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+2
Черговий "спротив" від цього центру?
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08.02.2024 15:52
+2
Хто вам курвам забороняв, створювати табори? Просрали все ,що можна
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08.02.2024 16:04
+2
Чому ж? Маладиє ригоанали створювали.
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08.02.2024 16:07
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Черговий "спротив" від цього центру?
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08.02.2024 15:52 Відповісти
Заходять в телеграм Сальдо, читають новасті про расцвєт рускага міра на ТОТ, перекладають українською ну і пару слів від себе що це а-яа-яй. Спротив...
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08.02.2024 16:27 Відповісти
окупованій території Запоріжжя,Джерело:
вони Запоріжжя оккупували ?
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08.02.2024 15:55 Відповісти
Хто вам курвам забороняв, створювати табори? Просрали все ,що можна
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08.02.2024 16:04 Відповісти
Чому ж? Маладиє ригоанали створювали.
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08.02.2024 16:07 Відповісти
Портновская шобла не даст соврать.
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08.02.2024 16:16 Відповісти
Заради Бога, не перекладайте українською власні назви з російської. Ми ж не перекладаємо "Аль-Каїда" чи "******"?
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08.02.2024 16:05 Відповісти
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08.02.2024 16:08 Відповісти
А шо кацапня ще може створити окрім воїн?
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08.02.2024 16:12 Відповісти
А нам головне розтрощена Авдіївка!! Це таки свідчить про небажання влади деокупувати Південь і здати його орді. То є державний злочин! Для орди головне не бамбас, а Південь.
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08.02.2024 16:17 Відповісти
А навіщо про це триндіти? Нехай створюють! Просто на відкриття цього "закладу" має завітати почесний гість - пан Хаймарс!)))
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08.02.2024 17:29 Відповісти
 
 