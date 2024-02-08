Росіяни планують створити клуб "Воїн" на базі дитячого табору на окупованій території Запоріжжя, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні табори для українських дітей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У Запорізькій області з’явиться Центр військово-спортивної підготовки та патріотичного виховання молоді "Воїн", який мають відкрити на базі дитячого оздоровчого табору "Іскра".

В клубі підлітків будуть вчити вогневій та інженерній підготовці, тобто готувати до служби в армії РФ. Все це під наглядом інструкторів-окупантів з РФ. Також дітям планують проводити лекції з промиванням мізків щодо війни, а також "російської історії"", - йдеться в повідомленні.

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