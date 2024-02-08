Вори в законі Умка та Лаша після виходу із СІЗО зникли у невідомому напрямку, на засідання суду не з’являлися, - ЗМІ
Вори в законі Сергій Олійник на прізвисько Умка та уродженець Грузії Лаша Джачвліані після свого виходу із СІЗО не з’являлися на судові засідання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "Дніпро оперативний".
"За інформацією наших джерел, Сергій Олійник (визнаний РНБО злодієм у законі) знаходиться під домашнім арештом. Однак у публічних судових реєстрах відповідного рішення суду немає. Останнє засідання з Умкою та Лашою Сваном, яких звинувачують у організації "сходок" та створенні бандформувань, датоване 22 січня. Саме тоді у Бабушкінському райсуді не спромоглися продовжити їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Злочинці покинули СІЗО та зникли у невідомому напрямку. Це викликало неабиякий резонанс – адже президент публічно обіцяв покласти край кримінальним кланам, а злодії все рівно "рєшают на мєстах" та уникають покарань", - йдеться в повідомленні.
За даними каналу, Сергій Олійник (Умка) та Лаша Джачвліані на наступне засідання після того, як опинилися на волі, не з’явились.
"Не виключаємо, що певне рішення суду про новий запобіжний захід існує – однак через "технічні збої" , як це стало популярним останнім часом, воно не з’являється у реєстрі. Тож фактично фігуранти найгучнішого кримінального процесу десятиліття формально можуть пересуватися країною, або за прикладом їх товариша Петровського-Наріка отримати інвалідність та втекти", - зазначили у "Дніпро оперативний."
15 лютого у Бабушкінському суді призначене наступне засідання у цій праві справі.
Нагадаємо, що Умка та Лаша Сван провели останні 13 місяців у СІЗО Києва та Дніпра у справі про організацію/проведення злочинних зборів (ч.1 ст.255-2 КК України).
23 січня ЗМІ повідомили, що Умка та Лаша Сван вийшли із СІЗО.
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До "злодія" йому ще рости і рости. Навіть злодії бувають патріотами. А це прокацапське падло.
Коронацію Сергія Олійника забезпечував його старший товариш - Олександр Петровський (Налекрешвілі, він же - Нарік). Він теж ще на початку своєї кримінальної кар'єри був завербований російськими спецслужбами. Тому «ОЗУ Наріка» тісно пов'язане з російським мафіозним світом. Нарік не тільки забезпечував росіянам входження у легальні галузі української економіки, але й обслуговував їх брудні замовлення. Наприклад, резонансне вбивство Щербаня, де дивним чином переплітались інтереси Павла Лазаренка та того самого Джабраїлова, а вирішував проблеми обох саме дніпровський злочинний клан.
Після анексії Криму та окупації частини Донбасу «ОЗУ Наріка» разом зі своїми російськими «бізнес-партнерами» забезпечувало контрабанду вугілля, бензину, продуктів, медикаментів, а також наркотрафік через сірі зони. Про це домовлялися на зустрічах у Ростові.
Умка та його люди регулярно виїжджали на росію, брали участь у багатьох злочинних «івентах». З 2021 року Сергій Олійник змушений підтримувати зв'язок з московськими кураторами онлайн. Проте від «ОЗУ Наріка» до рф як і раніше їздять представники, та й сам кримінальний авторитет покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Тепер зустрічатися з московськими кураторами він вважає зручнішим та безпечнішим у Відні, ніж у Ростові.
https://dnepr.express/ua/post/zrobili-carskij-podarunok-kriminalnu-spravu-sergiya-olijnika-rozglyadatimut-u-dnipri
До речі: найбільший храм ПЦУ у Дніпрі побудований на кошти Петровського. Хоча ця будівля значно менша від комплексу менора чи як там вона називається.
Можливо, отим двом, уже АМНІСТІЯ ? Держприкордон з суддям, хоть капієчка якась упала на карти…
В Україні два ФРОНТИ, один від привладних, другий від московитів!!
..а от Червінський би не втік, і на волі 1000% користі приніс би Україні, за що мстиві і сцикливі зесланці його і тримають за гратами, бо тупорилий вумний нАріт і досі окропом пісяє, коли чує-бачить Оте на екрані.. бодебілдінгі
Через 3 дні у нього ювілей, - рівно 10 років "коронування".
От йому його "колєги" в суддівських мантіях і зробили подаруночок, - фактично випустили на волю.
Свій до свого по своє.
Зато тримає в тюрмі героя розвідника Романа Червінського.
Коли вони вже подохнуть ці зелені тварі?
..не на часі шукати..