Вори в законі Умка та Лаша після виходу із СІЗО зникли у невідомому напрямку, на засідання суду не з’являлися, - ЗМІ

Вори в законі Сергій Олійник на прізвисько Умка та уродженець Грузії Лаша Джачвліані після свого виходу із СІЗО не з’являлися на судові засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "Дніпро оперативний".

"За інформацією наших джерел, Сергій Олійник (визнаний РНБО злодієм у законі) знаходиться під домашнім арештом. Однак у публічних судових реєстрах відповідного рішення суду немає. Останнє засідання з Умкою та Лашою Сваном, яких звинувачують у організації "сходок" та створенні бандформувань, датоване 22 січня. Саме тоді у Бабушкінському райсуді не спромоглися продовжити їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Злочинці покинули СІЗО та зникли у невідомому напрямку. Це викликало неабиякий резонанс – адже президент публічно обіцяв покласти край кримінальним кланам, а злодії все рівно "рєшают на мєстах" та уникають покарань", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, Сергій Олійник (Умка) та Лаша Джачвліані на наступне засідання після того, як опинилися на волі, не з’явились.

"Не виключаємо, що певне рішення суду про новий запобіжний захід існує – однак через "технічні збої" , як це стало популярним останнім часом, воно не з’являється у реєстрі. Тож фактично фігуранти найгучнішого кримінального процесу десятиліття формально можуть пересуватися країною, або за прикладом їх товариша Петровського-Наріка отримати інвалідність та втекти", - зазначили у "Дніпро оперативний."



15 лютого у Бабушкінському суді призначене наступне засідання у цій праві справі.

Нагадаємо, що Умка та Лаша Сван провели останні 13 місяців у СІЗО Києва та Дніпра у справі про організацію/проведення злочинних зборів (ч.1 ст.255-2 КК України).

23 січня ЗМІ повідомили, що Умка та Лаша Сван вийшли із СІЗО.

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