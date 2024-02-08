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Вори в законі Умка та Лаша після виходу із СІЗО зникли у невідомому напрямку, на засідання суду не з’являлися, - ЗМІ

умка

Вори в законі Сергій Олійник на прізвисько Умка та уродженець Грузії Лаша Джачвліані після свого виходу із СІЗО не з’являлися на судові засідання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання "Дніпро оперативний".

"За інформацією наших джерел, Сергій Олійник (визнаний РНБО злодієм у законі) знаходиться під домашнім арештом. Однак у публічних судових реєстрах відповідного рішення суду немає. Останнє засідання з Умкою та Лашою Сваном, яких звинувачують у організації "сходок" та створенні бандформувань, датоване 22 січня. Саме тоді у Бабушкінському райсуді не спромоглися продовжити їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Злочинці покинули СІЗО та зникли у невідомому напрямку. Це викликало неабиякий резонанс – адже президент публічно обіцяв покласти край кримінальним кланам, а злодії все рівно "рєшают на мєстах" та уникають покарань", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, Сергій Олійник (Умка) та Лаша Джачвліані на наступне засідання після того, як опинилися на волі, не з’явились.

"Не виключаємо, що певне рішення суду про новий запобіжний захід існує – однак через "технічні збої" , як це стало популярним останнім часом, воно не з’являється у реєстрі. Тож фактично фігуранти найгучнішого кримінального процесу десятиліття формально можуть пересуватися країною, або за прикладом їх товариша Петровського-Наріка отримати інвалідність та втекти", - зазначили у "Дніпро оперативний."

15 лютого у Бабушкінському суді призначене наступне засідання у цій праві справі.

Справа Умки та Лаші

Нагадаємо, що Умка та Лаша Сван провели останні 13 місяців у СІЗО Києва та Дніпра у справі про організацію/проведення злочинних зборів (ч.1 ст.255-2 КК України).

23 січня ЗМІ повідомили, що Умка та Лаша Сван вийшли із СІЗО.

Читайте: Адвокати розпочинають захист постраждалих від ОЗУ "Тайсон" та їхнього лідера Суворова, які "кошмарять" бізнес у Запоріжжі, - правозахисник Гришин

Автор: 

Дніпро (3273) криміналітет (301) організована злочинність (57)


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Топ коментарі
+36
Пошукайте в ОПі...
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08.02.2024 16:36
+30
А що були якісь інші варіанти?
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08.02.2024 16:37
+29
ніколи такого не було й ось знову....
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08.02.2024 16:38
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Пахітілі врагі???
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08.02.2024 16:36 Відповісти
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08.02.2024 16:37 Відповісти
Ні, спряталі друзья!!!
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08.02.2024 16:42 Відповісти
це на злодійському жаргоні називається "падалісь в бега" ... а хтось із тих хто їх випусккав думав по іншому ??? дуже в тому сумніваюсь - їх для того і випустили ...
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08.02.2024 16:46 Відповісти
Проплатили силовым гимнастам Днепра. Бенины гвардецы в Австрии и те туда же переехали
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08.02.2024 17:04 Відповісти
досвічені. Їм вдалось переплисти Тису.
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08.02.2024 16:54 Відповісти
А також Куру і Араґві...
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08.02.2024 16:59 Відповісти
Нахєр їм та Кура. Думаю, їх зараз катають венеційські гондольєри.
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08.02.2024 17:02 Відповісти
Виїхали як волонтери з листом від буданги
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08.02.2024 19:17 Відповісти
Їх випустили зелені риги щоб готувати тітушню до виборів
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08.02.2024 18:19 Відповісти
Усіх послали слідкувати за журналістами...
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08.02.2024 18:29 Відповісти
Пошукайте в ОПі...
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08.02.2024 16:36 Відповісти
А уявляєте скільки бусів туди треба підігнати, щоб всю зграю доставити до суддів у безззаконні?
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08.02.2024 16:44 Відповісти
....ну і всьо
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08.02.2024 16:37 Відповісти
А що були якісь інші варіанти?
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08.02.2024 16:37 Відповісти
Інший варіант бачу такий-сидіти повинні судді і слідчі,що вели справу.Але вони зараз зайняті- вибирають нові автомобілі і будинки на "зароблені" кримінальні гроші.
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08.02.2024 19:19 Відповісти
Не з'явились до своїх колег по криміналу - суддів?
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08.02.2024 16:38 Відповісти
А суддям треба на 50% зменшити зарплату
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08.02.2024 16:41 Відповісти
А судей,які відпустили, треба посадити та звільнити з конфіскаціей майна
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08.02.2024 17:07 Відповісти
ніколи такого не було й ось знову....
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08.02.2024 16:38 Відповісти
стали інвалідами і вступили до батальйону Монако
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08.02.2024 16:39 Відповісти
Га-га-га. А що, хтось розраховував на інший сценарій? Зелені тільки патріотів тримають зачиненими..
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08.02.2024 16:40 Відповісти
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08.02.2024 16:40 Відповісти
Кончилась эпоха бедности!
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08.02.2024 16:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/columns/2024/02/6/7440601/ Квартира в Києві за 15 тисяч гривень та авто за 3: як начальник відділу Нацполіції "маскує" активи
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08.02.2024 16:48 Відповісти
гандони розмножуються спермой татарова.
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08.02.2024 18:01 Відповісти
Так почему в Украине безработица процветает во время войны ?.
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08.02.2024 22:27 Відповісти
Мабуть, зарплатня маленька - менше 35 000 гривень. Бронь не дадуть...
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08.02.2024 16:56 Відповісти
То просто клавіша з нулем на клаві "запала"
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08.02.2024 19:15 Відповісти
ну це ж вам не "злочинець" Червинський, це чесні злодії цих можно під чесне слово .
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08.02.2024 16:40 Відповісти
Для потрібних людей працює вся машина...


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08.02.2024 16:45 Відповісти
Шапито 95.
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08.02.2024 16:41 Відповісти
А Червінський сидить. Так переможемо.
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08.02.2024 16:42 Відповісти
Він же не "вор"
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08.02.2024 17:58 Відповісти
В українські мові немає слова "вори" виправте на "злодії".
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08.02.2024 16:43 Відповісти
Так Олійник саме на кацапії "коронований". Значить, "вор", а не "злодій".
До "злодія" йому ще рости і рости. Навіть злодії бувають патріотами. А це прокацапське падло.

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08.02.2024 17:07 Відповісти
Нагадаємо, Умка був коронований на росії ще у 2014 році. «Хрещеними батьками» Умки називають пітерських злодіїв Андрія Мірича та Альберта Рудого, яких пов'язують з ФСБ. Проте, в російському кримінальному світі лишилося мало тих, кого не завербували чекісти.

Коронацію Сергія Олійника забезпечував його старший товариш - Олександр Петровський (Налекрешвілі, він же - Нарік). Він теж ще на початку своєї кримінальної кар'єри був завербований російськими спецслужбами. Тому «ОЗУ Наріка» тісно пов'язане з російським мафіозним світом. Нарік не тільки забезпечував росіянам входження у легальні галузі української економіки, але й обслуговував їх брудні замовлення. Наприклад, резонансне вбивство Щербаня, де дивним чином переплітались інтереси Павла Лазаренка та того самого Джабраїлова, а вирішував проблеми обох саме дніпровський злочинний клан.

Після анексії Криму та окупації частини Донбасу «ОЗУ Наріка» разом зі своїми російськими «бізнес-партнерами» забезпечувало контрабанду вугілля, бензину, продуктів, медикаментів, а також наркотрафік через сірі зони. Про це домовлялися на зустрічах у Ростові.

Умка та його люди регулярно виїжджали на росію, брали участь у багатьох злочинних «івентах». З 2021 року Сергій Олійник змушений підтримувати зв'язок з московськими кураторами онлайн. Проте від «ОЗУ Наріка» до рф як і раніше їздять представники, та й сам кримінальний авторитет покинув Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Тепер зустрічатися з московськими кураторами він вважає зручнішим та безпечнішим у Відні, ніж у Ростові.

https://dnepr.express/ua/post/zrobili-carskij-podarunok-kriminalnu-spravu-sergiya-olijnika-rozglyadatimut-u-dnipri
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08.02.2024 17:08 Відповісти
В такому випадку і в російські мові немає слова "вори" а є слово "воры". Вчи "каліграфію" як казала колись давно моя мама вчителька!
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08.02.2024 17:22 Відповісти
Це не той самий Налекрешвілі, що якимось чином причетний до вручення томоса ПЦУ?
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08.02.2024 17:25 Відповісти
при врученні Томос був присутній бізнесмен Петровський. скоріше за все як той шо робив великі пожертви на справи української церкви. А оце, що пишуть про нього, що він бандит, то і про Порошенка писали, що барига і брата з'їв.
До речі: найбільший храм ПЦУ у Дніпрі побудований на кошти Петровського. Хоча ця будівля значно менша від комплексу менора чи як там вона називається.
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08.02.2024 18:37 Відповісти
Ну так, це тільки Патріота Червінського, Зеленський з татаровим так пильнують бдят із суддями МАЙДАНУ …
Можливо, отим двом, уже АМНІСТІЯ ? Держприкордон з суддям, хоть капієчка якась упала на карти…
В Україні два ФРОНТИ, один від привладних, другий від московитів!!
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08.02.2024 16:45 Відповісти
Геній на Цензорі! Став «вори в законі» лапки.
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08.02.2024 16:46 Відповісти
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08.02.2024 16:50 Відповісти
Злодії в законі з "російським душком" для 5 колони з ОП не є ворогами, для ОП вороги це українські офіцери-патріоти, такі, як розвідник Червінський, як командир добробату "Дике поле" Андрій Малахов, якого кинули за грати тиждень тому, як генерал Марченко, генерал Кривонос, як Тетяна Чорновол, як боєць ССО Антоненко, проти яких роками не закриті карні справи, навішані на них 5 колоною з ОПи зе-лідОра. Поки 5 колона при владі сподіватися на нашу перемогу над москалотой просто смішно. Бо поки суспільство як зачароване бубонить собі під ніс "не на часі", слуги кремля 24/7 нищать українську державу зсередини, кидають за грати бойових офіцерів, дискредитують Україну на міжнародному рівні, нищать свободу слова та переслідують журналістів. Злочинне антидержавне угруповання з ОПи має бути заарештовано та притягнуто до відповідальності або відповідними силовими структурами, або в разі їх бездіяльності, українським народом.
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08.02.2024 16:51 Відповісти
це ж було вже. Умка і Лаша - "соціально блізкіє" для зеленої влади.
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08.02.2024 16:59 Відповісти
Кацапи, Зе команда, чесні судді , мусора, чинуші, комбати-мясники і ще ці злодії , і все проти держави й людей 😡
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08.02.2024 16:51 Відповісти
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08.02.2024 16:52 Відповісти
самый продажный
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08.02.2024 17:12 Відповісти
Нє. Ну єслі президент пообіцяв.... коли він не виконував? заваліть ******* і не розгойдуйте.
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08.02.2024 16:56 Відповісти
А що,правда нелох?
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08.02.2024 17:54 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-92337511_1688758&psig=****************************&ust=1707490458524000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBQQjhxqFwoTCPis6-n_m4QDFQAAAAAdAAAAABAD ⚡️Трамп обратился в самый гуманный суд в мире

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08.02.2024 16:56 Відповісти
Обманули,нас в очередной раз надули))))
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08.02.2024 16:56 Відповісти
Так можливо, їх Резніков з Бакановим, до ТЦК направили, на призов… за СХЕМОЮ… Прикордонників, не питали?? Данилов, з отим рнбоу від ОПУ, здивований і зхвильований … а більше і нічого
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08.02.2024 16:57 Відповісти
По замашкам вроде бы фраера,но не фраера,это точно.
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08.02.2024 16:58 Відповісти
В цій новині щось дивне чи може щось особливе?
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08.02.2024 16:59 Відповісти
на жаль ні. кривороже паскудство, навіть під час війни, продовжує паскудити.
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08.02.2024 17:55 Відповісти
Мабуть вже на фронті добровольцями.
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08.02.2024 17:04 Відповісти
Як би кожного суддю, який відпускав таких подібних злодіїв саджали в каталажку замість тих що зникли, то воно б було трохи більше відповідальності...
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08.02.2024 17:05 Відповісти
То у нас би каталажок не вистачило.
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08.02.2024 22:44 Відповісти
Власть воров, которая имеет легкую ширму в виде решал. И это называется Украиной.
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08.02.2024 17:06 Відповісти
це називається росієй і зебидло намагається відчайдушно зробити це тут...какая разніца єслі папанятіям
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08.02.2024 17:28 Відповісти
У нас всегда так было. Слияние воров и власти. До тех пор пока это не убрать мы будем бедной страной. Так как все о чем мечтает вор - это о красивой жизни. У него нет ценностей, нет интересов.
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08.02.2024 17:33 Відповісти
вот такие судьи и приговоры- все решает бабло
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08.02.2024 17:08 Відповісти
суддям-профурорам от пацанов - респект, поляночка і подогрєв, усьо, как паложено
..а от Червінський би не втік, і на волі 1000% користі приніс би Україні, за що мстиві і сцикливі зесланці його і тримають за гратами, бо тупорилий вумний нАріт і досі окропом пісяє, коли чує-бачить Оте на екрані.. бодебілдінгі
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08.02.2024 17:09 Відповісти
Умка став "вором в законє" 11 лютого 2014 року.
Через 3 дні у нього ювілей, - рівно 10 років "коронування".
От йому його "колєги" в суддівських мантіях і зробили подаруночок, - фактично випустили на волю.

Свій до свого по своє.
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08.02.2024 18:19 Відповісти
Та ви шо? Та не може бути такого. Суд самий чесний, бандюг випускає, а героїв, таких як Червінський тримають по сфальшованих справах, бо вони є загрозою владі. А Умка і Лаша вийшли допомагати татаровим склеювати нарід разом з бандюками для перемоги слуг і їх братів риг.
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08.02.2024 17:10 Відповісти
Зелена сволота випускає корупціонерів і злодіїв в законі.
Зато тримає в тюрмі героя розвідника Романа Червінського.
Коли вони вже подохнуть ці зелені тварі?
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08.02.2024 17:16 Відповісти
усі сили кинуті на Бігус
..не на часі шукати..
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08.02.2024 17:18 Відповісти
от ***** біда велика ..умка .. і ..лаша.. зникли --- у нас хенераль наумов зник з боблом і брюликами у нас голова нацбанку кирило шевченко член рнбо зник ***** разом з баблом у нас зникла падельниця резнікова і три готелі зникли І МІЛЛІАРДИ ГРИВЕНЬ ЗНИКЛИ РАЗОМ З МІНАМИ І СНАРЯДАМИ ДЛЯ ЗСУ . а тут якась ***** ..умка.. і ..лаша.. зникли
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08.02.2024 17:20 Відповісти
Поручите их поиски прокурору, у которого автомобильные коврики на мойке украли. На поиски ковриков бросили всю полицию Киева. Нашли за пол дня.
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08.02.2024 17:32 Відповісти
Замість них посадить суддів, які їх відпустили
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08.02.2024 17:32 Відповісти
Залягли "на дно", не вперше.
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08.02.2024 17:32 Відповісти
Вільні люди. Куди захотіли туди й поїхали
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08.02.2024 17:44 Відповісти
Цирк мабуть ГРу подписало документи шо це розвідники і вони спокійно виїхали за кордон
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08.02.2024 17:44 Відповісти
Зелений ган-дон стежить за бігусами, але сприяє "братві". Мальок, де твоя стркуктура по боротьбі з ОЗУ? Стежити як якась тьолка щось занюхала і заявити про синдикат наркобаронів бігусів? Їпаний Татаров повинен рити окопи, разом з Єрмаком і Клименком, а не кришувати злодіїв.
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08.02.2024 17:49 Відповісти
Нажаль нікому розстрілати цих мерзотників а також тих хто посприяв щоб вони не відбували покарання
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08.02.2024 17:49 Відповісти
Штурмують бідні... там же ж свої - вори а не сцукі...
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08.02.2024 18:00 Відповісти
Та Ви шо??? Батон на кого.... Втікли? війна і .... днєпр же не прийме... там спєци на інще натаскані...
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08.02.2024 18:05 Відповісти
Ні, їх випускали, щоб вони повернулися))))
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08.02.2024 18:27 Відповісти
А чому не викликати тих хто їх відпустив? "Фамилии в студию"!
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08.02.2024 18:48 Відповісти
Ну тож не червінскій, він владі не загрожує.
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08.02.2024 19:44 Відповісти
Учатся на адвокатов
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08.02.2024 19:57 Відповісти
Какая неожиданность!
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08.02.2024 20:13 Відповісти
Судей в отставку, дипломы забрать, стаж списать, пенсия минималка. Родню проверить включая погреба на дачах. Офшоры само собой проверить. Недвижимость на бугром тоже. Уверен---во всех указанных местах валом добра, счетов, зданий итд.
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08.02.2024 21:59 Відповісти
 
 