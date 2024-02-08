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Українці у Польщі оформили 205 тис. закордонних паспортів у 2023 році, - МВС

паспорт

Минулого року українці у Польщі українці оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ". Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові українці оформили майже 80 тис. ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів", - зазначив Клименко.

Також читайте: У 2023 році українці оформили за кордоном 530 тис. паспортних документів, - МВС. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

біженці (1864) закордонний паспорт (185) МВС (3501) Польща (8496)


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08.02.2024 16:45 Відповісти
це ж 205 тисяч потенційних клієнтів до яких можна залізти в карман ... і не тільки подумав клименко
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08.02.2024 17:01 Відповісти
205 тисяч закордонних паспортів это или 400 батальонов ( 1 Батальйон Монако=500 ) или 40 бригад (1 Бригада Монако=5 000 )
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08.02.2024 17:08 Відповісти
а нічого шо основну массу цих 205 тисяч людей наша держава виплюнула як непотріб батрачити по світу створивши нестерпні умови життя в цій країні ?
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08.02.2024 17:18 Відповісти
То есть, люди обиженные на свою страну, с удовольствием получают украинские документы? Это уже какое то садо-мазо
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08.02.2024 17:26 Відповісти
думаю щоб у них була можливість то вони б може отримали документи других країн
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08.02.2024 17:30 Відповісти
В рашке дают
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08.02.2024 17:37 Відповісти
Прекрасно, надо срочно переплыть Тысу, и воспользоваться таким прекрасным сервисом.
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08.02.2024 17:14 Відповісти
 
 