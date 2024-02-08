Українці у Польщі оформили 205 тис. закордонних паспортів у 2023 році, - МВС

Минулого року українці у Польщі українці оформили близько 205 тисяч закордонних паспортів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Польщі працює найбільша кількість закордонних підрозділів ДП "Документ". Минулого року у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові українці оформили майже 80 тис. ID-карток та близько 205 тисяч закордонних паспортів", - зазначив Клименко.

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