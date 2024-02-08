Жодної вцілілої будівлі в Авдіївці немає, у місті залишається 941 особа, - Барабаш

Наразі в Авдіївці через постійні обстріли варіантів евакуації стає дедалі менше.

Про це у телемарафону повідомив глава МВА Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, жодної вцілілої будівлі немає у місті, дуже давно вже. Немає будівлі, яка могла б хоч трішки убезпечити життя людей, бо зараз здебільшого ворог застосовує ФАБ-500, багатоповерхові будинки складають як карткові. Дуже часто в цих підвалах залишаються люди, на жаль, ми не можемо їх звідти дістати. Немає такої будівлі, підвалу, сховища, яке б втримало ці удари, які проходять цілодобово по місту", - зазначив він.

Станом на ранок, 941 особа залишається в Авдіївці. Через постійні обстріли варіантів евакуації стає все менше.

"Кожного дня місто змінюється реально по годинах. На жаль, ворог тисне з усіх напрямків. Немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б більш-менш спокійно. Дійсно штурмують дуже великими силами. Зараз, поки що, погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж ми розуміємо, якщо впадуть морози, то поїде й техніка, і буде набагато складніше", - розповів Барабаш.

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