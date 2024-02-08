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Новини Війна
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Жодної вцілілої будівлі в Авдіївці немає, у місті залишається 941 особа, - Барабаш

донеччина,авдіївка

Наразі в Авдіївці через постійні обстріли варіантів евакуації стає дедалі менше.

Про це у телемарафону повідомив глава МВА Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, жодної вцілілої будівлі немає у місті, дуже давно вже. Немає будівлі, яка могла б хоч трішки убезпечити життя людей, бо зараз здебільшого ворог застосовує ФАБ-500, багатоповерхові будинки складають як карткові. Дуже часто в цих підвалах залишаються люди, на жаль, ми не можемо їх звідти дістати. Немає такої будівлі, підвалу, сховища, яке б втримало ці удари, які проходять цілодобово по місту", - зазначив він.

Станом на ранок, 941 особа залишається в Авдіївці. Через постійні обстріли варіантів евакуації стає все менше.

"Кожного дня місто змінюється реально по годинах. На жаль, ворог тисне з усіх напрямків. Немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б більш-менш спокійно. Дійсно штурмують дуже великими силами. Зараз, поки що, погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж ми розуміємо, якщо впадуть морози, то поїде й техніка, і буде набагато складніше", - розповів Барабаш.

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Автор: 

Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+3
Утримання недоцільне. Так зазвичай і починається відступ, в Бахмуті, Соледарі, Попасній, Марьїнці
так само все було
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08.02.2024 17:03
+3
Упороті ждуни.
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08.02.2024 17:07
+2
А як же примусова евакуація?
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08.02.2024 16:59
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А як же примусова евакуація?
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08.02.2024 16:59 Відповісти
Примусово евакуюють лише діток з мамою чи з кимось з рідних опікунів. А дорослих ждунів нахіба примушувати? Раз дорослий - сам несеш відповідальність за свій вибір.
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08.02.2024 19:14 Відповісти
Ні не так, держава є гарантом безпеки громадян за конституцією і взагалі, то мусить робити все залежне від неї, пам'ятаєте справу Марії девіч чи якось так, тоді держава зробила спробу справу, ось і зараз фанатів ***** треба до лікарень надсилати щоб не заважали військовим, але це не про нашу країну нажаль, бо для нас з вами то 941 ждунів а для нинішньої влади то 941 * мільйони бабла на розпил, потім ще собі медалькі чепоятимуть як вони "памагали" сердешним
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08.02.2024 23:36 Відповісти
Утримання недоцільне. Так зазвичай і починається відступ, в Бахмуті, Соледарі, Попасній, Марьїнці
так само все було
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08.02.2024 17:03 Відповісти
Упороті ждуни.
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08.02.2024 17:07 Відповісти
ну і чому тих цивільних примусово не вивезли ще з початку посилених штурмів? може і не всі, але багато можуть бути шпигунами за нашими військами.
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08.02.2024 18:57 Відповісти
За Вашою логікою їх потрібно насильно вивезти з місця де навіть водопостачання давно немає (не кажучи про інтернет чи мобільний зв'язок), щоби вони шпигували в кращих умовах із Краматорська чи із Дніпра?
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08.02.2024 19:29 Відповісти
на західну а той у Європу. хай там никаються. може побачать різницю між засрашкою і нормальним життям.
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08.02.2024 19:37 Відповісти
В Європі проросійських хвойд, які нехтують рашкою у користь Євросоюзу, більше ніж дофіга:
https://youtu.be/IdVY8vXKvJg?si=RoTvPFfFJvxzAU_J
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08.02.2024 22:51 Відповісти
 
 