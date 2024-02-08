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Новини
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Речник ЄС Стано про інтерв’ю Карлсона з президентом РФ: Путін хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України

Такер Карлсон

В Єврокомісії висловились щодо закликів запровадити санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Володимиром Путіним.

Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми ще не бачили інтерв'ю, але ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України, але щодо санкцій, то запровадження їх щодо осіб або організацій загалом є внутрішнім процесом серед країн-членів ЄС", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропагандист Карлсон, який взяв інтерв’ю у Путіна, - корисний ідіот, - Гілларі Клінтон

Представник зовнішньополітичної служби додав, що ця процедура відбувається конфіденційно, і якщо країни-члени ЄС розмірковують, щоб додати осіб або організації до санкційних списків, то вносять таку пропозицію.

"Згодом на основі критеріїв, викладених у конкретному режимі санкцій, держави-члени, якщо є достатньо доказів, можуть ухвалити одностайне рішення щодо такого списку, після чого санкції оголошують, тому на цьому етапі я не маю жодних коментарів щодо можливих пропозицій від держав-членів", – вказав Стано.

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Він також нагадав, що санкції – це юридичний процес Євросоюзу, тому її потрібно підкріплювати відповідними доказами, вони мають відповідати критеріям, визначеним у режимі санкцій, і крім того, їх мають ухвалити держави-члени ЄС одноголосно.

Візит Такера Карлсона до Москви

Раніше депутат Європарламенту Гі Вергофстадт закликав запровадити санкції проти Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним.

Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.

Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.

Автор: 

Єврокомісія (2156) пропаганда (2801) санкції (11824) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+8
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08.02.2024 17:18
+4
Карлсоне це той якій брехав про машинки на виборчих ділянках та за шо його видання сплатило за рішенням суду (мирова була угода) компанії виробнику 800 мільйонів доларів після чого виперла цього поца з роботи та його більш нікуди не брали покі нарік Ильуха Макс його не прикупив по завданню Московії?
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08.02.2024 17:01
+3
Розмова двох хронічних брехунів.
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08.02.2024 17:01
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Карлсоне це той якій брехав про машинки на виборчих ділянках та за шо його видання сплатило за рішенням суду (мирова була угода) компанії виробнику 800 мільйонів доларів після чого виперла цього поца з роботи та його більш нікуди не брали покі нарік Ильуха Макс його не прикупив по завданню Московії?
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08.02.2024 17:01 Відповісти
Не може Московія давати завдання ні Маску, ні Трампу, ні навіть Карлсону. Безпосередньо не може, у вигляді наказів чи загроз якимись компроматами. Немає російського диктатора такого впливу. У політиці, як і в природі, є різні сили, які використовують один одного залежно від ситуації. З тим, хто може і, що важливо, готовий створювати все більші проблеми, доводиться рахуватися і мати з ним справу. Так влаштований цей підлий світ. Ним правлять не лицарі Айвенго.
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08.02.2024 17:34 Відповісти
Вас ждет разочарование. Хйло уже давно скупил практически всех мировых политиков, верхушки международных институтов и некоторые правительства (целиком). А Ваши заблуждения - ну, это ваша проблема. Как и неспособность посмотреть (и принять) правде в глаза.
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08.02.2024 17:50 Відповісти
Ага, куйло ​​скупив колишнього, сьогодення та майбутнього президента США, Маска з Твітером, Закерберга з Фейсбуком, CNN, The Washington Post, NY Times, ООН, ОБСЄ, Папу Римського та Католицьку церкву, ОБСЄ, Червоний Хрест, МАГАТЕ, МОК, зняв британського прем'єра та ін. Коротше, він нескінченно багатий, нескінченно впливовий і взагалі практично всесильний. Доводьте вже цю шалену логіку до логічного фіналу.
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08.02.2024 18:08 Відповісти
Если я не прав, - то буду выглядеть идиотом, согласен. Признаю.
А если прав? Вы предположили подобный вариант?
Нет, не он не бесконечно влиятелен и всесилен. Просто победить его может только больший подонок, чем он сам. Более расчетливый, хладнокровно циничный, с нулевой эмпатией и конченый социопат. Человечности, морали и нравственности в подобной драке не место.
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08.02.2024 18:19 Відповісти
Нині перемагають того, кого перемогти легко та дешево. І то помилки трапляються на кожному кроці. А з тим, кого намагатися перемагати важко, небезпечно та дорого, з ним доводиться домовлятися та співіснувати. Але це не означає, що він купив усіх.
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08.02.2024 18:57 Відповісти
З останньою фразою згоден повністю.
А з попередньою... Чи можно домовитись з тим, хто ставить собі одне завдання - твое знищення?
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08.02.2024 19:47 Відповісти
я говорив про західних діячів, яких куйло нібито купив. Але й з погляду України ситуація не багатьом відрізняється. Ви кажете штампами. Цілі тотального фізичного знищення немає, вона не має сенсу. Але навіть якби вона була, все одно зіткнувшись із сильною відсічю та втратами, агресор змушений домовлятися. На яких умовах і на який час залежить від розстановки сил і подальшого курсу сторін. Міжнародна політика дуже проста, і дуже складна. Проста тому що все дуже швидко впирається у руйнівну силу. А складність у тому як зробити так, щоб цю силу не застосували проти тебе, і пої цьому дотриматися своїх інтересів. Політика дуже рідко є атракціоном нечуваної принциповості.
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08.02.2024 20:35 Відповісти
Пребывайте и дальше в ваших иллюзиях.
"Цілі тотального фізичного знищення немає, вона не має сенсу" - после этой фразы наш диалог бессмысленен.
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Розмова двох хронічних брехунів.
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08.02.2024 17:01 Відповісти
Все значно простіше. карлсон заробляє там, де більше платять. А пуйло за розповсюдження свого маразму максимально широко і платить по максимуму. От і вся логіка цієї чергової "мега події"
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08.02.2024 18:30 Відповісти
карлсон теж купить ізбу на рязанщині в дєрєвне пєтрушово.
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08.02.2024 17:15 Відповісти
Цей Чмоня вже й ватник вдягнув...
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08.02.2024 17:17 Відповісти
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08.02.2024 17:18 Відповісти
Серія 2 - "услышать бамбасс"
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08.02.2024 17:23 Відповісти
Жалко что Такер не может интервью взять у Гитлера. Адик мог объяснить американцам, по какой причине он убил миллионы людей в лагерях смерти.
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08.02.2024 17:22 Відповісти
Откуда информация?
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08.02.2024 18:07 Відповісти
Я думал, что ты на встрече был. Не известно с кем ты будешь встречаться в его возрасте, если доживешь.
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08.02.2024 18:46 Відповісти
А теперка дайте посилання на оригінальну статтю допис чи шо там було - на оригінал а не переклад ( перекласти з допомогою гугола кожен зможе), ну то як посилання надасте ?
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08.02.2024 18:49 Відповісти
Гугол на словосполучення Байден Мітеранн видає посилання на на - перше же посилання на кацапський ресурс, а Яху видає посилання про те шо Байден назвав Макрона Мітераном - а не те шо він спілкувався з Мітераном ( і це було ше в 2021 році ).
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08.02.2024 18:58 Відповісти
Такер раньше или позже плохо закончит как закончил Джонс.
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08.02.2024 17:26 Відповісти
Цікаво, а що цей поц привіз на словах від рудого щура - сірому щуру?
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08.02.2024 17:34 Відповісти
Интервью Карлсона с Депардье на тему:
"Как хорошо жить в рф"
закончилось полетом с лестницы на второй секунде беседы.
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08.02.2024 18:28 Відповісти
ну так а чому зєлєнскій не захотів давати інтерв'ю такеру карлсону ? а така пропозиція була
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08.02.2024 19:43 Відповісти
Когда?
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08.02.2024 20:34 Відповісти
на платформі Х (колишній твіттер) він оголосив що до інтерв'ю з путіним хотів взяти інтерв'ю у зеленского, щоб доповісти американському народу обидві позиції

можна по-різному сприймати такера карлсона, але він впливова людина в США - чому ж було не використати можливість змінити його точку зору ? життя це боротьба - треба боротися повсюди де така нагода є
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08.02.2024 21:01 Відповісти
Громадянам США просто варто згадатися історію своєї країни яку вони вчили в школах - і 4 липня згадатися . І крім того взяти і порівняти себе з нами - і порівняння не буде на користь американців ( не існувало ніякого американського етносу у 1776 році і не існувало окремої американської мови - незалежність проголошували англійці від англійців ).
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08.02.2024 23:23 Відповісти
а бельгійці від кого незалежність оголошували, від французів ?
а австрійці - від німців ?
з таким аналізом треба в середню школу а не до дорослих
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09.02.2024 02:31 Відповісти
Ну так мені тре в школу - хоча ніт це вам тре в школу. Я ж вивчав там історію і добре памятаю шо Дойчланд став єдиною державою в році так 1870 - а до того там було понад 300 держав , однією з яких була Австрія ( яка станом на 1870 рік була імперією ) - такшо як Австрія могла відєднатися від Дойчланду якшо його в природі не існувало ( в якості держави - країна то була )? А шодо бельгійців то до чого тутка французи - голландці до того а французи ніт. Ось підете до школи повчитесь і тоді побалакаємо .
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09.02.2024 05:24 Відповісти
ну добре, бельгійці сі відокремили від голандців - вам легше стало, дядя, чи ніт ?

а хіба 300 держав німців не відокремлювались одне від одного ?

вивчати всі можуть - а думати можуть тільки одиниці, і школа тут вже не допоможе
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09.02.2024 06:25 Відповісти
Ваш смартфон теж мож надрукувать думає - але шоб думать він має спочатку получити те про шо він має думати (вхідні дані які він і буде обдумувать). В звязку з цим в мене до вас виникає запитання - ви шо думаєте про ніщо ? А якщо ви думаєте про ніщо - то в результаті ваші думання про ніщо ( ну нуль як був так і залишився ).
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09.02.2024 07:19 Відповісти
Это до того как он обозвал Зелю крысой, или после?
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08.02.2024 23:53 Відповісти
нє в курсє що він обзивав зєлю крисой

а шо, зєля обідєлся і заїграв на роялє, вєсь такий озабочєний ?
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09.02.2024 05:11 Відповісти
Да, обзывал. Причем в то время когда рашка только напала на Украину. Я не фанат Зермака, но мне это не понравилось. Совершенно очевидно что Такер еще до начала войны уже занял про росийскую политику.
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09.02.2024 12:04 Відповісти
ну і був шанс її змінити, який втрачено

і справа навіть не в такері як такому - я його теж не поважаю - а в тих мільйонах людей, які досі його слухають, навіть після звільнення з фоксу

зєля сам персонально нікого не обзивав, вже будучи публічною фігурою ?
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09.02.2024 17:55 Відповісти
Еще вылез полезный идиот
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08.02.2024 22:20 Відповісти
 
 