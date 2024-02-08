Речник ЄС Стано про інтерв’ю Карлсона з президентом РФ: Путін хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України
В Єврокомісії висловились щодо закликів запровадити санкції проти американського скандального колишнього ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Володимиром Путіним.
Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі у четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми ще не бачили інтерв'ю, але ми всі можемо припустити, що Путін може сказати. Я маю на увазі, що це хронічний брехун, який просто поширює брехню про свою загарбницьку війну проти України, але щодо санкцій, то запровадження їх щодо осіб або організацій загалом є внутрішнім процесом серед країн-членів ЄС", – зазначив він.
Представник зовнішньополітичної служби додав, що ця процедура відбувається конфіденційно, і якщо країни-члени ЄС розмірковують, щоб додати осіб або організації до санкційних списків, то вносять таку пропозицію.
"Згодом на основі критеріїв, викладених у конкретному режимі санкцій, держави-члени, якщо є достатньо доказів, можуть ухвалити одностайне рішення щодо такого списку, після чого санкції оголошують, тому на цьому етапі я не маю жодних коментарів щодо можливих пропозицій від держав-членів", – вказав Стано.
Він також нагадав, що санкції – це юридичний процес Євросоюзу, тому її потрібно підкріплювати відповідними доказами, вони мають відповідати критеріям, визначеним у режимі санкцій, і крім того, їх мають ухвалити держави-члени ЄС одноголосно.
Візит Такера Карлсона до Москви
Раніше депутат Європарламенту Гі Вергофстадт закликав запровадити санкції проти Такера Карлсона у зв’язку з його інтерв’ю з Владіміром Путіним.
Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.
Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.
У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.
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Нет, не он не бесконечно влиятелен и всесилен. Просто победить его может только больший подонок, чем он сам. Более расчетливый, хладнокровно циничный, с нулевой эмпатией и конченый социопат. Человечности, морали и нравственности в подобной драке не место.
А з попередньою... Чи можно домовитись з тим, хто ставить собі одне завдання - твое знищення?
"Цілі тотального фізичного знищення немає, вона не має сенсу" - после этой фразы наш диалог бессмысленен.
"Как хорошо жить в рф"
закончилось полетом с лестницы на второй секунде беседы.
можна по-різному сприймати такера карлсона, але він впливова людина в США - чому ж було не використати можливість змінити його точку зору ? життя це боротьба - треба боротися повсюди де така нагода є
а австрійці - від німців ?
з таким аналізом треба в середню школу а не до дорослих
а хіба 300 держав німців не відокремлювались одне від одного ?
вивчати всі можуть - а думати можуть тільки одиниці, і школа тут вже не допоможе
а шо, зєля обідєлся і заїграв на роялє, вєсь такий озабочєний ?
і справа навіть не в такері як такому - я його теж не поважаю - а в тих мільйонах людей, які досі його слухають, навіть після звільнення з фоксу
зєля сам персонально нікого не обзивав, вже будучи публічною фігурою ?