На кордоні з Польщею блокуватимуть 5 пропускних пунктів, протестуватимуть і в Угорщині, - Держприкордонслужба. ПЕРЕЛІК

У Держприкордонслужбі України уточнили, на яких пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною очікуються блокування у зв’язку з запланованими протестами.

Про це ДПСУ розповіла у четвер у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Очікується ускладення руху вантажівок через кордон з Польщею та Угорщиною:

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