На кордоні з Польщею блокуватимуть 5 пропускних пунктів, протестуватимуть і в Угорщині, - Держприкордонслужба. ПЕРЕЛІК
У Держприкордонслужбі України уточнили, на яких пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Угорщиною очікуються блокування у зв’язку з запланованими протестами.
Про це ДПСУ розповіла у четвер у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Очікується ускладення руху вантажівок через кордон з Польщею та Угорщиною:
- За попередньою інформацією, 9 лютого о 10.00 розпочнеться страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
Протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину в пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині", у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська" – по дві. Гуманітарний вантаж та автобуси пропускатимуть безперешкодно.
- Ускладнення руху для вантажівок через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів" можливе з 12 лютого. Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
- Також угорські прикордонники попереджають про акції протесту фермерів 9 лютого на автошляху до пункту пропуску "Захонь", що навпроти українського "Чоп (Тиса)". Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+18 Urs
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+15 Олекса #585387
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+14 Володимир Харченко #495691
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Цсов не был так заангажирован политическими изрыганиями. Но как бы там ни было, он сносный аналитик-плагиата, бо сам химик, однако печатается в престижных америзданиях, хотя в каазлабадии на него объявлена анафема, типо, шарлатан в науке... А все потому , что он докопался до кацапской гаплогруппы. Тобто, до гаплогруппы большинства современных кацапов. Так вот , там офигенный процент угрофинно-монголоидных гаплогрупп-спутниц (N-O), которых нет у украинцев. Зато, у украинцев есть южная(трипольская) гаплогруппа спутница -I2. ЕЕ у кацапов нет. Да и основная по отцу Гаплогруппа-спутница R1a1 Z280(Z283) имеется в меньшем проценте у сегодняшних кацапов нежели у украинцев. Так шо , объясняя кацапам факт того , що мы с кацапами не братья, достаточно для большей их части предявить факт, шо они не имеют украинской гаплогруппы спутницы I2, которая 4.5 тыс лет(родилась в Карпатах). Виталий, если пройдете гаплогруппный ликбез, а для этого не грех почитать , а хотя бы мерзотного Клесова, то поймете, шо любая гаплогруппа (по статистике) раз в 1300 мутирует. И следующая мутация отображается в гаплогруппе очередной алелью, которая легко читаема. Потому, хочу вас заверить, что все-таки У нас со скифами, тюрками, татарами общая предковая гаплогруппа (R1a1), но аллельно мы мутировали по разному. Мы , украинцы, в большинстве своем имеем европейский вариант мутации нашей гаплогруппы - R1a1 Z280(Z283). Скифо-сако-тюрко-арие-татары имеют азийский вариант мутации нашей предковой гаплогруппы R1a1 Z94. Тобто, их предки , сепарнули на Восток из нашей общей культуры. сепарнули из днепро-донецкой культуры, навсегда , в отличии от нас , превратившись в диких азиатов, даже лицом, бо в их строении черепа уже поучаствовали азийские аборигенки. И последнее, пан Виталий. наша предковая гаплогруппа R выделилась из предковой группы Р - это случилось около 35 000 лет назад, в Южной Сибири, на пути сынов Адама из Африки в Европу через Гималаи-Памир. На пути в Европу,25 000 лет назад , в Сибири, гаплогруппа R мутировала в R1. Около 18 000 лет назад R1 пришла на Русскую равнину... А около 12 000 лет назад пришла на Балканы. Так что пане Виталий, если вам кто-то говорит об гаплогруппе R имеется ввиду время от 35 000-25 000 лет назад. Если говорят об гаплогруппе R1 - это время от 25 000 до 8 000 лет назад. Люди с гаплогруппой R и R1 сегодня не встречаются бо давно вымерли, остались их потомки мутаннты R1a1 и т.д. Пане Виталий, вы ошибочно отвергаете доводы генетиков в определении нашего неродства с кацапами...