Сили оборони за минулу добу знищили танк, 5 гармат та 57 окупантів на лівому березі Дніпра
Українські захисники за минулу добу ліквідували 57 окупантів на лівобережжі Дніпра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.
"Сили оборони надалі наносять вогневе ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу отримали підтвердження, що у ворога на лівому березі поменшало на:
- 57 окупантів;
- 1 танк;
- 5 гармат;
- 2 міномети;
- 12 одиниць автомобільної техніки.
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