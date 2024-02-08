У Молдові біля кордону затримали 5 громадян України призовного віку: Вони тікали від мобілізації

Прикордонники Молдови повідомили про затримання п’ятьох українських чоловіків біля кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у комюніке Прикордонної служби Молдови.

Порушників затримав патруль прикордонників в районі села Волінтір 8 лютого невдовзі після того, як вони перетнули кордон.

Затримані - громадяни України 32-38 років. Вони пояснили, що заплатили посередникам за допомогу з втечею від 3 тисяч до 7 тисяч доларів. Чоловіки пояснили свій вчинок небажанням мобілізації та подали заявки на отримання притулку у Молдові.

Прикордонники продовжують з’ясовувати обставини та встановлювати осіб, які організували нелегальний перетин кордону.

Подальшу долю затриманих громадян України наразі не повідомляють.

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