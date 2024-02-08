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У Молдові біля кордону затримали 5 громадян України призовного віку: Вони тікали від мобілізації

молдова,кордон

Прикордонники Молдови повідомили про затримання п’ятьох українських чоловіків біля кордону.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у комюніке Прикордонної служби Молдови.

Порушників затримав патруль прикордонників в районі села Волінтір 8 лютого невдовзі після того, як вони перетнули кордон.

Затримані - громадяни України 32-38 років. Вони пояснили, що заплатили посередникам за допомогу з втечею від 3 тисяч до 7 тисяч доларів. Чоловіки пояснили свій вчинок небажанням мобілізації та подали заявки на отримання притулку у Молдові.

Прикордонники продовжують з’ясовувати обставини та встановлювати осіб, які організували нелегальний перетин кордону.

Подальшу долю затриманих громадян України наразі не повідомляють.

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Автор: 

Молдова (2070) ухилянти (900)


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Топ коментарі
+16
І гроб нормальний можна замовити. Навіть із кращих сортів деревини. Ще й на поминки гроші залишаться.
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08.02.2024 17:45
+12
Перш за все тікали з зеленого концтабору.
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08.02.2024 17:39
+10
Це якщо буде що туди класти. Не факт, що буде що
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08.02.2024 17:49
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"Чоловіки пояснили свій вчинок небажанням мобілізації та подали заявки на отримання притулку у Молдові" --- притулку на яких підставах? Підставою є небажання мобілізуватися?
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08.02.2024 17:27 Відповісти
Кретине стаття 13 говорить про те,що "Кожний чоловік має право покидати будь-яку країну, включаючи й свою власну, та повертатися в свою країну", але тут не йдеться про те, що це можна робити незаконними методами, заплативши взятку якомусь поводирю котрий тебе якоюсь тропою провів, та ще й потім будучи тупими в цьому признаватися.

Кретине стаття 14 говорить про те що "У випадку переслідування кожний має право шукати притулку та користуватися притулком в інших країнах", по перше самі ухилянти назвали причиною те що вони не хочуть мобілізуватися в армію, ніяких доказів про переслідування і навіть слів про це від них не пролунало. то хто з нас тут кретин?
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08.02.2024 18:56 Відповісти
З вас двох - ти. І не обтяжуй себе відповіддю, колись мав досвід спілкування з тобою, і маю висновок- броня на лобі в тебе у три пальці. Ходи здоровий, хай щастить.
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08.02.2024 19:27 Відповісти
ахахаха прибіг,висрав і втікати,щоб не почути відповіді це позор якийсь просто...
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08.02.2024 19:34 Відповісти
війна по закону вони біженці від війни. якби не було війни то підстав би не було
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07.03.2024 10:13 Відповісти
Що ти несеш? Біженці на кордоні усі проходять митний контроль в любому випадку,а не як ці пробираються повз нього. Усі чоловіки призовного віку по закону про мобілізацію мають прийти у військомат під час воєнного стану і мобілізації,пройти ВЛК і якщо приданті можуть бути призвані у військо,якщо не придатні то можуть собі їхати
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07.03.2024 10:35 Відповісти
шановний я не несу мій брат перейшов границу у реки і здався молдованським прикордонникам. вони сказали що війна і ті біженець. тоді за пару тижнів поставили печать молдавську і вперед в германію
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07.03.2024 11:14 Відповісти
Ваш брат ухилянт?
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07.03.2024 11:51 Відповісти
Не. Він пришов в один военкомат йому сказали ти і нафіг не треба прийшов у другий те саме. Тоді він сказав ну нет так нет і перешол границу у реки
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07.03.2024 17:46 Відповісти
наклеп. Прикордонники зірвали спецоперацію СБУ, заплановану на теріторії ПМР.
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08.02.2024 17:29 Відповісти
идиоты, таких могут депортировать обратно.

Нельзя говорить что тебе кто то помогал.
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08.02.2024 17:29 Відповісти
Ну это ещё нужно доказать, что они не лжесвидетельствуют против себя. Ничего им не будет.
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08.02.2024 18:33 Відповісти
Якщо вони розказали, що перейшли кордон за гроші, то в кращому випадку їх передадуть укр прикордонникам. В гіршому їх чекає кримінальний кодекс Молдови
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08.02.2024 21:21 Відповісти
В лучшем случае?)) А я, читая международное право, прочитал, что их не могут передать в страну в состоянии войны. В худшем случае им дадут статус беженца Украины, а в лучшем отпустят в ЕС
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08.02.2024 22:09 Відповісти
я вгадаю з одного разу зебіли вони чи ні
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08.02.2024 17:32 Відповісти
Тема висить вже 10 хвилин, а ще ні одного адвоката не підтягнулося.
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08.02.2024 17:33 Відповісти
На ці гроші могли б нормально екіпіруватися для служби, лобуряки.
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08.02.2024 17:33 Відповісти
І гроб нормальний можна замовити. Навіть із кращих сортів деревини. Ще й на поминки гроші залишаться.
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08.02.2024 17:45 Відповісти
Це якщо буде що туди класти. Не факт, що буде що
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08.02.2024 17:49 Відповісти
Треба бути оптимістом.
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08.02.2024 17:51 Відповісти
"Ланцету" байдуже, який цінник у "екіпа"
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08.02.2024 17:54 Відповісти
Он як перелякані обісранці у дописах збудилися - аж сечею засмерділо. ))
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08.02.2024 18:08 Відповісти
То зміні штанці свої.
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08.02.2024 19:34 Відповісти
Тільки згадав про обісранця, а він одразу відгукнувся, та ще й дегенерат. ))
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08.02.2024 23:30 Відповісти
Тікали від зеленої версії мобілізації
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08.02.2024 17:35 Відповісти
Перш за все тікали з зеленого концтабору.
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08.02.2024 17:39 Відповісти
Тікали від свого вибору у 2019-му.
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08.02.2024 21:19 Відповісти
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08.02.2024 17:38 Відповісти
При Порошенко не тікали, але і були 4разові ухилянти
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08.02.2024 17:38 Відповісти
та да... порошенко з медведчуком знали як керувати краъною
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08.02.2024 17:56 Відповісти
Краще ніж Зе с Пу та Бенею
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08.02.2024 18:10 Відповісти
Краще ніж Зе з Татарорвими, Портнііковими, Демченковими та ін. ви і самі добре знаєте
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08.02.2024 18:12 Відповісти
... Які потім вилізли в президенти.
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08.02.2024 18:11 Відповісти
Порушників затримав патруль прикордонників в районі села Волінтір.

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08.02.2024 17:43 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8C,+%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0/@46.4326989,29.5670834,13z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x40c846caa2250bf3:0xdbe5188465cf20b7!8m2!3d46.4294071!4d29.6039947!16s%2Fm%2F0806sk4?entry=ttu
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08.02.2024 18:03 Відповісти
Затримали !? - вони, переходять, перепливають, і самі шукають поліцію або погранців.
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08.02.2024 17:45 Відповісти
інстинкт самозбереження ¯\_(ツ)_/¯
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08.02.2024 17:57 Відповісти
Опять военные ухилянты, задержали гражданских ухилянтов.
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08.02.2024 17:58 Відповісти
Это у них на лбу написано?
Може гуляли,дышали свежим воздухом
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08.02.2024 18:06 Відповісти
Это какой то позор...Срочно создать Силы Ловли Уклонистов .
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08.02.2024 18:10 Відповісти
кацапський підр, тобі вже сотню раз писали: ненавидиш Україну - спали свій біометричний паспорт і виклади сюди відос ми за тебе порадуємося.
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08.02.2024 21:18 Відповісти
Ахаха, це якраз той випадок коли імбіцил маючи $7000 так і залишається імбіцилом😁
Хто знає, як подаватися на біженця зрозуміє, про що я пишу
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08.02.2024 21:13 Відповісти
Скоро всі втечуть звідси,кого тоді ловити будете?Якщо не хочуть , то не треба іх ловити .пользи від них ніякої тільки шкода
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09.02.2024 11:50 Відповісти
 
 