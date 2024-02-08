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Новини Допомога Україні
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У Європарламенті вважають, що 50 млрд євро від ЄС буде недостатньо для покриття потреб України

сша,прапор,єс

Допомога Україні від Євросоюзу в розмірі 50 млрд євро є недостатньою та не покриє потреби країни до 2027 року.

Про це заявив голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

Ван Овертвельдт повідомив, що консервативна оцінка невійськових потреб України становить 3 мільярди євро на місяць. Це означає щорічну потребу в 36 млрд євро. 50 мільярдів євро, передбачених у допомозі Україні від ЄС, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік.

Таким чином, щороку Україні в середньому буде доступно 12,5 млрд євро. Угода між ЄС і Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен з них подбає про половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро від  ЄС і США.

Таким чином, Фонд для України щороку буде меншим на 5,5 мільярдів євро, ніж зобов’язання ЄС. За весь період 2024-27 років дефіцит європейської допомоги становитиме 22 мільярди євро (4 х 5,5).

Також читайте: За останні 2 роки ЄС надав понад €88 млрд підтримки Україні, - Боррель

Нагадаємо, 1 лютого 2024 року лідери країн ЄС під час саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Автор: 

допомога (8343) Євросоюз (13401)


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Топ коментарі
+1
з такою кількістю чиновників і з такими зарплатами суддів міністрів то думаю і 3 мільярди євро на місяць скоро буде мало
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08.02.2024 17:35
+1
Можна ще Орбана на органи продати. А Бубин член виставити на музичний аукціон.
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08.02.2024 17:39
+1
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА.
Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій.
Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.02.2024 17:40
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з такою кількістю чиновників і з такими зарплатами суддів міністрів то думаю і 3 мільярди євро на місяць скоро буде мало
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08.02.2024 17:35 Відповісти
Хто саботує ЗСУ , економіку, хто мародерить і тягне нас в прірву? Хто в Києві чекав рос війська з шашликами? У нас шлях до великої Бучі Думай- те і робіть щось бопізно буд
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08.02.2024 18:12 Відповісти
Тому дадуть 20, в борг, частинами і через рік.
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08.02.2024 17:37 Відповісти
Можна ще Орбана на органи продати. А Бубин член виставити на музичний аукціон.
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08.02.2024 17:39 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2024/2/8/582777/ Мобилизованные россияне будут служить до 65 лет?
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08.02.2024 17:39 Відповісти
Бугагагагггаааа, як вони доживутьььььь....плятьььь про шо мова
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08.02.2024 17:57 Відповісти
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА.
Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій.
Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
08.02.2024 17:40 Відповісти
Та вистачить легенько .Раду розігнать,там тільки на зарплату депутатів 60 лямів щомісячно,а премії,а автопарк,а житло..
Астрономічна сума.У другу світову члени королівських родин воювали,а в нас як гігантська п'явка.
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08.02.2024 17:41 Відповісти
Та потрэбы разные бывают
Сколько человек уже с голоду умерло?
Нахаляву мне всё потрэбно.
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08.02.2024 17:52 Відповісти
До одного місця гроші - дайте снаряди і літаки. Грошима не воюють - тим паче їх розкрадуть
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08.02.2024 17:56 Відповісти
Утратили нюх евро-капиталисты.... Утратили....
5 млрд $ - ликвидация предателей в руководстве Украины (можно поручить сторонним ЧВК - они справятся и быстрее и надежнее), тем более все имена и фамилии проблем известны;
45 млрд $ -вполне хватит для разгрома основных войск рф в Украине (я так думаю), также можно привлечь сторонние ЧВК (тоже думаю что за такое бабло многие согласятся).
Все. Все проблемы решены. Европейская Украина победила.
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08.02.2024 18:03 Відповісти
У ЗЕбанутої срані від такого повідомлення слюна з рила начала текти, як у собаки Павлова. Це-ж скільки їм можна красти... Не тільки внукам, а і правнукам хватить.
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08.02.2024 18:06 Відповісти
Та чому хвилюватися? Грошей на Євробачення, стадіони, басейни та саджанці квітні достатньо. Все буде Ок? Замість автомата можна використовувати бруківку. І з дрона замість гранати можна скидувати бруківку. Все Ок
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08.02.2024 18:46 Відповісти
 
 