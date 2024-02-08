У Європарламенті вважають, що 50 млрд євро від ЄС буде недостатньо для покриття потреб України
Допомога Україні від Євросоюзу в розмірі 50 млрд євро є недостатньою та не покриє потреби країни до 2027 року.
Про це заявив голова бюджетного комітету Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.
Ван Овертвельдт повідомив, що консервативна оцінка невійськових потреб України становить 3 мільярди євро на місяць. Це означає щорічну потребу в 36 млрд євро. 50 мільярдів євро, передбачених у допомозі Україні від ЄС, охоплюють 4 роки, з 2024 по 2027 рік.
Таким чином, щороку Україні в середньому буде доступно 12,5 млрд євро. Угода між ЄС і Сполученими Штатами полягала в тому, що кожен з них подбає про половину потреб України, тобто по 18 мільярдів євро від ЄС і США.
Таким чином, Фонд для України щороку буде меншим на 5,5 мільярдів євро, ніж зобов’язання ЄС. За весь період 2024-27 років дефіцит європейської допомоги становитиме 22 мільярди євро (4 х 5,5).
Нагадаємо, 1 лютого 2024 року лідери країн ЄС під час саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.
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Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій.
Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Астрономічна сума.У другу світову члени королівських родин воювали,а в нас як гігантська п'явка.
Сколько человек уже с голоду умерло?
Нахаляву мне всё потрэбно.
5 млрд $ - ликвидация предателей в руководстве Украины (можно поручить сторонним ЧВК - они справятся и быстрее и надежнее), тем более все имена и фамилии проблем известны;
45 млрд $ -вполне хватит для разгрома основных войск рф в Украине (я так думаю), также можно привлечь сторонние ЧВК (тоже думаю что за такое бабло многие согласятся).
Все. Все проблемы решены. Европейская Украина победила.