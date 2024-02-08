Комітет ООН: РФ має назвати точну кількість вивезених з України дітей та їхнє місцезнаходження

Комітет ООН з прав дитини у четвер закликав Росію припинити примусове переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України, що порушує міжнародне право, та повернути їх до своїх родин.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У доповіді щодо Росії комітет ООН заявив, що Москва повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути.

Комітет ООН також заявив, що Росія повинна гарантувати, що жодна дитина не буде позбавлена українського громадянства, а також, що їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки повинні бути збережені.

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Комітет заявив, що "глибоко стурбований" твердженнями про відповідальність дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей і закликав російську владу "розслідувати звинувачення у скоєнні нею воєнних злочинів". У заяві водночас не згадуються звинувачення на адресу Путіна.

Комітет ООН також засудив "широкомасштабну і систематичну державну пропаганду в школах (РФ – ред.) про війну в Україні", в тому числі через видання нового підручника з історії та нового навчального посібника для викладання позиції російського уряду щодо конфлікту.

Експерти ООН закликали Росію "запобігти будь-яким спробам переписати шкільну програму і підручники, щоб відобразити політичний і військовий порядок денний" російського уряду, в тому числі і щодо війни в Україні.

Комітет також висловив занепокоєння з приводу сексуального та іншого насильства, скоєного російськими солдатами щодо дітей в Україні.

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Комітет ООН із 18 незалежних експертів упродовж двох днів у січні обговорював незаконне затримання та депортацію українських дітей Росією, покарання, які застосовуються до них, заходи для збереження культурної та мовної самобутності дітей.