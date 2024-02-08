Комітет ООН: РФ має назвати точну кількість вивезених з України дітей та їхнє місцезнаходження
Комітет ООН з прав дитини у четвер закликав Росію припинити примусове переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України, що порушує міжнародне право, та повернути їх до своїх родин.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
У доповіді щодо Росії комітет ООН заявив, що Москва повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути.
Комітет ООН також заявив, що Росія повинна гарантувати, що жодна дитина не буде позбавлена українського громадянства, а також, що їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки повинні бути збережені.
Комітет заявив, що "глибоко стурбований" твердженнями про відповідальність дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей і закликав російську владу "розслідувати звинувачення у скоєнні нею воєнних злочинів". У заяві водночас не згадуються звинувачення на адресу Путіна.
Комітет ООН також засудив "широкомасштабну і систематичну державну пропаганду в школах (РФ – ред.) про війну в Україні", в тому числі через видання нового підручника з історії та нового навчального посібника для викладання позиції російського уряду щодо конфлікту.
Експерти ООН закликали Росію "запобігти будь-яким спробам переписати шкільну програму і підручники, щоб відобразити політичний і військовий порядок денний" російського уряду, в тому числі і щодо війни в Україні.
Комітет також висловив занепокоєння з приводу сексуального та іншого насильства, скоєного російськими солдатами щодо дітей в Україні.
Комітет ООН із 18 незалежних експертів упродовж двох днів у січні обговорював незаконне затримання та депортацію українських дітей Росією, покарання, які застосовуються до них, заходи для збереження культурної та мовної самобутності дітей.
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що видав ордер на арешт владіміра путіна - за вбивство та депортацію українських дітей
маняк педофил владимир путин наказан
Буду думать о нем всю ночь.
Спасибо - друже.
рішення прийняли? прийняли!
рішення виконали? виконали. закликали припинити.
добре. всім премію.