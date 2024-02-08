УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10638 відвідувачів онлайн
Новини Війна
729 14

Комітет ООН: РФ має назвати точну кількість вивезених з України дітей та їхнє місцезнаходження

ООН

Комітет ООН з прав дитини у четвер закликав Росію припинити примусове переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України, що порушує міжнародне право, та повернути їх до своїх родин.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У доповіді щодо Росії комітет ООН заявив, що Москва повинна надати інформацію про точну кількість дітей, вивезених з України, та їхнє місцезнаходження, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути.

Комітет ООН також заявив, що Росія повинна гарантувати, що жодна дитина не буде позбавлена українського громадянства, а також, що їхня ідентичність, ім'я та родинні зв'язки повинні бути збережені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти продовжують депортувати українських дітей у РФ через позбавлення окупаційними "судами" батьківських прав, - правозахисник Лисянський

Комітет заявив, що "глибоко стурбований" твердженнями про відповідальність дитячого омбудсмена Росії Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей і закликав російську владу "розслідувати звинувачення у скоєнні нею воєнних злочинів". У заяві водночас не згадуються звинувачення на адресу Путіна.

Комітет ООН також засудив "широкомасштабну і систематичну державну пропаганду в школах (РФ – ред.) про війну в Україні", в тому числі через видання нового підручника з історії та нового навчального посібника для викладання позиції російського уряду щодо конфлікту.

Експерти ООН закликали Росію "запобігти будь-яким спробам переписати шкільну програму і підручники, щоб відобразити політичний і військовий порядок денний" російського уряду, в тому числі і щодо війни в Україні.

Комітет також висловив занепокоєння з приводу сексуального та іншого насильства, скоєного російськими солдатами щодо дітей в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі російські загарбники планують створити перший на ТОТ "Центр юнармійської підготовки", - Запорізька ОВА

Комітет ООН із 18 незалежних експертів упродовж двох днів у січні обговорював незаконне затримання та депортацію українських дітей Росією, покарання, які застосовуються до них, заходи для збереження культурної та мовної самобутності дітей.

Автор: 

депортація (723) діти (5065) ООН (3347)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Это надо быть до такой степени наивными или...
показати весь коментар
08.02.2024 18:01
+1
Ага, має... ООН рашка має в усіх позах.
показати весь коментар
08.02.2024 18:03
+1
засідання провели? провели!
рішення прийняли? прийняли!
рішення виконали? виконали. закликали припинити.

добре. всім премію.
показати весь коментар
08.02.2024 18:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это надо быть до такой степени наивными или...
показати весь коментар
08.02.2024 18:01 Відповісти
в ООН мусять реагувати на вирок Гаазького трибуналу,
що видав ордер на арешт владіміра путіна - за вбивство та депортацію українських дітей
показати весь коментар
08.02.2024 19:26 Відповісти
Молниеносная реакция - не прошло и года
показати весь коментар
08.02.2024 19:55 Відповісти
главное что она появилась
маняк педофил владимир путин наказан
показати весь коментар
08.02.2024 20:29 Відповісти
Даже слышу как скрепит сук, на котором он весит.
показати весь коментар
08.02.2024 20:36 Відповісти
Чудно! Этот звук мне уже нравиться.
Буду думать о нем всю ночь.
Спасибо - друже.
показати весь коментар
08.02.2024 20:51 Відповісти
Ага, має... ООН рашка має в усіх позах.
показати весь коментар
08.02.2024 18:03 Відповісти
засідання провели? провели!
рішення прийняли? прийняли!
рішення виконали? виконали. закликали припинити.

добре. всім премію.
показати весь коментар
08.02.2024 18:07 Відповісти
Залужний йде у відставку. Зелена шобла додавила
показати весь коментар
08.02.2024 18:09 Відповісти
Залужный освобожден от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Кого Зеленский назначит его преемником? Авантюриста Буданова или мясника Сырского? Большим авторитетом пользуется командир "Азова" Денис Прокопенко с позывным "Редис". Но я не уверен, что он дорос до такой роли.
показати весь коментар
08.02.2024 18:15 Відповісти
Стало быть мясник Сырский. Залужный жалел людей, Сырскому всё-равно. Не завидую я бойцам на передке-будут их гнать в мясные штурмы для восстановления границ 1991 года. И это без американской помощи, одними лопатами.
показати весь коментар
08.02.2024 20:19 Відповісти
 
 