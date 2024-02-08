Зустрівся із Залужним. Настав час для оновлення. Запропонував йому бути в моїй команді, - Зеленський

Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним для обговорення оновлення в керівництві ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський подякував Залужному за два роки захисту України та обговорив з ним, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

Крім того, обговорили, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.

"Час для такого оновлення - саме зараз", - написав глава держави. І додав, що запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.

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