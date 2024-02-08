Зустрівся із Залужним. Настав час для оновлення. Запропонував йому бути в моїй команді, - Зеленський
Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним для обговорення оновлення в керівництві ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
Зеленський подякував Залужному за два роки захисту України та обговорив з ним, якого оновлення потребують Збройні Сили України.
Крім того, обговорили, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.
"Час для такого оновлення - саме зараз", - написав глава держави. І додав, що запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.
Топ коментарі
+123 Дмитрий Абрамов #493747
показати весь коментар08.02.2024 18:14
+65 Іван Рудий
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+47 Василь Васько #582549
показати весь коментар08.02.2024 18:19
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Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно
У росіян свято...
"приступає нова управлінська команда"
"під проводом найбільш досвідченого українського командувача"
Говорив нам у 80-ті роки старый ветеран другої світової війни , "все це пі*деш".
Ніколи в мене ще не бомбило від Зелі, як зараз...
Але я думаю, що ми дуже скоро побачимо результат цього ЗЄперевороту.
Хотілося б надіятись на краще, але що ми можемо чекати від нерозумної неосвіченої та щей з вадами психіки людини
Но приходится принимать то, что произошло. Но уверенности в хороший исход, поубавилось.
потом было обновление Минска , откуда убрали всех профессионалов и обновили на спирохамию и подолямлию. - великих дипломатов
Теперь пришла пора обновления армии Сменить профессора стартегии с мировым именем, на три жды обосранца без имени, зато с проваленными Дебалцевым, Бахмутом, Соледаром... Если Сырский - обновление , тогда зеленский не клоун
"Пане генерале! Ласкаво просимо на наш "Титанік"!".
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)