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Зустрівся із Залужним. Настав час для оновлення. Запропонував йому бути в моїй команді, - Зеленський

Володимир Зеленський та Валерій Залужний

Володимир Зеленський зустрівся з Валерієм Залужним для обговорення оновлення в керівництві ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський подякував Залужному за два роки захисту України та обговорив з ним, якого оновлення потребують Збройні Сили України.

Крім того, обговорили, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України.

"Час для такого оновлення - саме зараз", - написав глава держави. І додав, що запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді.

Читайте також: Я розмірковую про звільнення Залужного, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+123
Може пора Зеленському подякувати за його роботу?
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08.02.2024 18:14
+65
Оновив би свій курятник.
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08.02.2024 18:14
+47
Як оновити президента? Цього хоче уся країна!
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08.02.2024 18:19
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08.02.2024 20:05 Відповісти
Брати Капранови

Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно
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08.02.2024 20:10 Відповісти
Воно психічно хворе і покидьок , ненавиджу цього зрадника і злодюгу 😠
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08.02.2024 20:10 Відповісти
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09.02.2024 01:27 Відповісти
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09.02.2024 01:30 Відповісти
Часто спрашиваю людей с войны, как им старшие офицеры. Очень недовольны. Я бы не идеализировал Залужного. Столько всякого. Понятно что у Зеленского нет времени, 20 мая скоро. Тик-так. Нужна хоть формальная поддержка армии. В общем ситуация на 2 бала из 5. Это всё сильно раздражает партнёров. Нет единства и огромная коррупция, кумовство....
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08.02.2024 20:07 Відповісти
как там в ФСБ?... все нормально?
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08.02.2024 20:10 Відповісти
***** достаточно? Я пару раз смотрел интервью Залужного, ещё раз идеализировать его не собираюсь. Слишком много ******* на фронте. К сожалению нас меньше, и всё должно работать как часы. А не яйца по 17 гривен и.т.д.
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08.02.2024 21:43 Відповісти
А яке відношення має Залужний до того ,що яйця були по 17 грн.? Ти лох.чи придурюєшся.
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08.02.2024 22:29 Відповісти
А яке відношення має залужний до пройопу літнього наступу й закону 8271 ? Ти лох, чи придурюєшся?
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09.02.2024 07:05 Відповісти
Зе-бидло підписало собі смертний вирок.
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08.02.2024 20:11 Відповісти
Це кінець України. Перебирайтесь поближче до західного кордону.

У росіян свято...
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08.02.2024 20:12 Відповісти
Такі да. Всю здати у них не вийде, але схід і підень, чим марить *****, будуть зливати і вже увімкнули прискорювач, щоб до 20 травня все обтяпати.
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08.02.2024 20:45 Відповісти
"Буду вдячний"
"приступає нова управлінська команда"
"під проводом найбільш досвідченого українського командувача"

Говорив нам у 80-ті роки старый ветеран другої світової війни , "все це пі*деш".
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08.02.2024 20:16 Відповісти
Зеля , іди за кацапським крейсером!
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08.02.2024 20:25 Відповісти
Сподіваюсь генерал йому плюнув на пусту макітру.
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08.02.2024 20:35 Відповісти
Безхребетний генерал. Яке там плюнути, він не відстоював своїх підлеглих, не здатен і за себе постояти.
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08.02.2024 20:49 Відповісти
Тобі з дивана видніше.
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08.02.2024 22:42 Відповісти
Я ж ближче ніж ти.
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08.02.2024 23:29 Відповісти
гнида тупая!!!!
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08.02.2024 20:58 Відповісти
Брехливий під@р, він БУВ у твоїй команді, і робив все для свого Верховного, а ти його КИНУВ.
Ніколи в мене ще не бомбило від Зелі, як зараз...
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08.02.2024 20:59 Відповісти
В 2022-му Україну не змогли здати, не очикували на такий під'єм патріотизму, хоча це лялька, наш нинішній президент, й була призначена для здачі України. Але... На 2024-25-й роки не дуже оптимістичні очикування. Чим далі, тим менше я вірю в нашу перемогу.
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08.02.2024 21:15 Відповісти
Пора ЗЄ вже йти з посади президента. І хай не дякує, я це переживу
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08.02.2024 21:22 Відповісти
Той саме випадок, коли хвіст пропонує собаці "бути у його команді"...
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08.02.2024 22:06 Відповісти
Зеленський який радісний. А то ходив як чорна хмара. Батько нації
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08.02.2024 22:14 Відповісти
... нації. Грається життями українців, бо йому так хочеться, ботак воно вважає.Недонаполеон.

Але я думаю, що ми дуже скоро побачимо результат цього ЗЄперевороту.

Хотілося б надіятись на краще, але що ми можемо чекати від нерозумної неосвіченої та щей з вадами психіки людини
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09.02.2024 00:54 Відповісти
Ну шо?! Выгнали?! А помнишь когда-то, как ты меня гонял? (Жил был пёс).....
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08.02.2024 22:26 Відповісти
Думаю, если бы Залужный имел амбиции и арестовал бы Зе, объявив войну, Народ бы принял Нового Вождя. Да это вынужденная Хунта была бы гораздо надежнее, чем это болото.

Но приходится принимать то, что произошло. Но уверенности в хороший исход, поубавилось.
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08.02.2024 22:34 Відповісти
Не факт, что такую власть признали бы на Западе, а нам это важно.
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09.02.2024 14:40 Відповісти
Баран запропонував левові бути в його команді.
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08.02.2024 22:40 Відповісти
Все, в сраче смысла нет. Перекурите и в новые темы.
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08.02.2024 22:44 Відповісти
Оновлення треба почати з 5-6 зрадників, які єрмакують в ОП
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09.02.2024 00:51 Відповісти
Ну да..Сначала пришло время норвых лиц - яныковский уродов портнова. ермака, татарова и прочих ох**нно "новых"

потом было обновление Минска , откуда убрали всех профессионалов и обновили на спирохамию и подолямлию. - великих дипломатов

Теперь пришла пора обновления армии Сменить профессора стартегии с мировым именем, на три жды обосранца без имени, зато с проваленными Дебалцевым, Бахмутом, Соледаром... Если Сырский - обновление , тогда зеленский не клоун
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09.02.2024 01:38 Відповісти
Залужний занадто порядна людина, щоб вимазатись у лайні ОП....
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09.02.2024 02:22 Відповісти
Вместо того, чтобы уволить всех коррупционеров, кто воровал у армии, уволили того, кто работал по-настоящему… зе шобло
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09.02.2024 05:06 Відповісти
Предлагаю Зеленскому предложить Ермаку должность ларечника столицы
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09.02.2024 05:07 Відповісти
Суть цього самолюбованія виглядає якось так:
"Пане генерале! Ласкаво просимо на наш "Титанік"!".
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09.02.2024 05:27 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
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09.02.2024 07:28 Відповісти
буратінка, у твоїй команді одне лайно бовтається.
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09.02.2024 08:45 Відповісти
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