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Новини Війна
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Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про зустріч із президентом Володимиром Зеленським, на якій було ухвалено рішення про "необхідність зміни підходів та стратегії".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", - повідомив Залужний.

Головком також висловив вдячність команді та воїнам ЗСУ.

"Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх. Українці обовʼязково переможуть", - йдеться у дописі.

Також читайте: Зустрівся із Залужним. Настав час для оновлення. Запропонував йому бути в моїй команді, - Зеленський

Заява Залужного

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+72
Залужний та ЗСУ сидять в горлі продажним малоросам зеленим уйобкам на чолі з *********.
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08.02.2024 18:28
+45
"В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога…» - сильний ворог відкрито напав, а підлий ворог грав у теніс, пив вино з мівіною та чекав 2 -3 тижні поки сильний ворог окупує всю країну.
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08.02.2024 18:31
+38
Подяка В.Ф. Залужному. Ганьба тупорилому ішаку. У відставку безтолкового клоуна!
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08.02.2024 18:35
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ЄРМАКОВЩИНА РУЛИТЬ! Вже час оголосити під вікнами ОПи "САРИНЬ НА КІЧКУ!"
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08.02.2024 19:17 Відповісти
В кремлі відкорковують шампанське...
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08.02.2024 19:20 Відповісти
Зеленський зробив другу найбільшу помилку в своєму житті...що ж- він вибрав свою долю...Карма йому воздасть...
А Генералу Залужному- респект та подяка..!
За розум,розсудливість,мужність,честь..!!!
Слава Україні..!!!!
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08.02.2024 19:22 Відповісти
правильно вы сказали , что шут Зеленьский совершил вторую ошибку.Блин неделю назад я написал в телеграм канал украина 365 что президент украины Зеленский если уволит генерала Залужного то он будет ***** как путлер сегодня 08.02 .24 он доказал что он *****, уважаемые меняйте своего презика Зелю и его помошника ермака,пока не поздно
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08.02.2024 19:41 Відповісти
Кремлевская крыса, кацап по происхождению - хермак (секретарка самого главного) - еще в 21-м году обещала в минске Украину на тарелочке с голубой каемочкой товарищу кОзаку (это холуй ху..ла на минских "переговорах"). Отсюда разминированный Чонгар, невзорванные мосты, за считанные часы окупированный Херсон и т.д. Но тут что-то пошло не так. Генерал Залужный дал люлей кацапам под Киевом, а Генералы Марченко, Сырский и другие помножили их на ноль под Николаевом, под Запорожьем, ну вы сами знаете. И теперь эта секретарка самого главного, обосра...шись, не имея никакого статуса с т.з. законодательства и Конституции и не имея никаких законных полномочий подмяла под себя всю полноту власти и пытается сделать все, чтобы таки выполнить обещания. Руками своего холуя хетманцева творит полный бардак в экономике, хетманцев же, имея статус всего лишь депутатишки, подмял под себя всю экономику, и в ручном режиме благополучно ее убивает. И дело ведь не в выборах и не в рейтингах, как твердят многие "эксперты", все гораздо проще. Наши Генералы не дали и не дают сдать Украину, а кремлевская крыса хермак не может им простить свой обосрамс. Работает теперь тупо саботажем. Сначала кто-то "очень умный" по совету той же секретарки нахамил Британскому премьеру и демонстративно отозвал посла из Британии, поверьте, на языке дипломатии это, как минимум, недружественный жест на грани разрыва отношений, как то так. Потом эта же секретарка едет вместо президента или, как минимум, министра иностранных дел, на встречу с сенаторами США. Для них, для сенаторов, это прямое оскорбление. И вот прямой результат - ни поддержки, ни оружия, ни денег, а, главное, "виноваты" Генералы. Делайте выводы господа, в мае месяце после окончания полномочий, "очень умных" - на малую родину, секретарку и ее кодло в клетку, а лучше на "историческую родину", Генерала в верховные, может как-то и разрулим.
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08.02.2024 19:24 Відповісти
росія сьогодні святкує...
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08.02.2024 19:27 Відповісти
Та, послухати Солопайова чи *********, вона кожен день святкує... Особливо, коли у нас істерика.
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09.02.2024 02:11 Відповісти
Якій він тобі, блювота зелена, Валєра?!
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08.02.2024 19:50 Відповісти
Звернення до генералів та офіцерів ЗСУ / Генерал Григорій Омельченко

https://www.youtube.com/watch?v=-XYDsCcTmKI
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08.02.2024 19:40 Відповісти
Нас зливають. Може вже пора чи не на часі?
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08.02.2024 19:47 Відповісти
А чому 73? 62 з копійками так, а де ви ще десять відсотків взяли?
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08.02.2024 20:56 Відповісти
Зеленський, як і обіцяв, на травень - шашлики!
Час проведення параду мабуть, уточнить єрмак з татаровим та Оманськими інвесторами … Готуймося до КРУТІВ, у 21 столітті!
Тримаймося! Слава Захисникам України! Підтримуймо Захисників України
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08.02.2024 19:52 Відповісти
О! Так п'ять хвилин назад Зеленський і Залужний разом у Крутах віддали шану полеглим за свободу України. Разом! Ну, згадайте, панове... А то чомусь ви розходились: "Зрада! Зрада!" Вас Залужний просив верещати?!?!? Шо вам не зрозуміло з промови Залужного?!
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09.02.2024 02:16 Відповісти
Генерал, який врятував Україну в саму найстрашнішу та найважчу годину.

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08.02.2024 19:59 Відповісти
P.S.- Валерій Федорович, не зникайте з "небосхилу" подій... Є відчуття, що Вам дуже скоро прийдеться виправляти все це лайно, яке буде мати назву "зміна тактики 2024"
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09.02.2024 00:02 Відповісти
Цілком згоден! Залужний - генерал, який врятував Україну. Так припиніть істерику! Слухайте Залужного і не приписуйте Залужному свої хворобливі фантазії! Не потребує він ваших диванних порад.
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09.02.2024 02:19 Відповісти
Зелі потрібний слухняний главком, який допоможе підписати мир, а не відвоювати країну. Пі.а, зелені свого добились, жах
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08.02.2024 20:11 Відповісти
зелене курво готуе капитуляцію....
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08.02.2024 20:23 Відповісти
Ну і що це жиденя зробило?Воно прибите.Думав може йому хоч з Залужним клепки вистачить.Паршивець з 95.Тепер вже є всі передумови,щоб Україна впала.Не знаю яке чудо може врятувати....
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08.02.2024 23:33 Відповісти
Это продажный клоун не Залужного уволил, это он забил гвоздь в крышку своего гроба.
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08.02.2024 20:30 Відповісти
В этой стране нет украинцев.... никого, кроме Залужного...Остальные или "шесть менеджеров" или сцыкуны и 3.14-доболы
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08.02.2024 20:45 Відповісти
а ты из которых будешь, если не секрет?
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08.02.2024 22:04 Відповісти
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08.02.2024 21:17 Відповісти
Тепер у Залужного одна дорога - йти в президенти України
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08.02.2024 21:20 Відповісти
Кем принято решение? Чебурашкой зелёным, который торопится в своём говне и главкома замазать
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08.02.2024 22:13 Відповісти
Копняка під зад та й йди під три чорти. Через днів 20 про нього просто забудуть і вся та слава покриється пилом та мороком. Залишаться лише спогади, мундир у шафі та горілка.
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08.02.2024 22:29 Відповісти
ЗАЛУЖНИЙ В.Ф. - в президенти!
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09.02.2024 00:21 Відповісти
стратегія "просто пиристать стрилять" і "увідєть мір в глозах путєна"
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09.02.2024 01:11 Відповісти
Вместо того, чтобы уволить всех коррупционеров, кто воровал у армии, уволили того, кто работал по-настоящему… зе шобло...
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09.02.2024 05:05 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
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09.02.2024 07:26 Відповісти
При Зе може бути що завгодно.
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09.02.2024 08:06 Відповісти
Правильно зробив, що тимчасово відійшов від цього зеленого гнійника.
Коли зелень лопне - багато з тих, хто намагався їм служити, обгидяться
Все одно Зеленський не давав Залужному працювати.
Зеленский мав план - саботувати, шкодити і гидити, а все звалювати на ЗСУ і Залужного.
Це ще не кінець історії.
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09.02.2024 08:49 Відповісти
Зустрівся солдат з блазнем балаганним, чотирижди уклоністом від армії, поговорили про армію, блазень нічого не зрозумів, але тому що солдат перед ним не прогнувся, він вирішив його позбутись. Тим більше що цей солдат заважає здати Україну, згідно Оманським договорнякам...
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09.02.2024 11:08 Відповісти
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