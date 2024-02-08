Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України, - Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про ухвалення рішення щодо зміни керівництва ЗСУ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму фейсбуці.
Умєров подякував Валерію Залужному за всі досягнення та перемоги.
"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань - керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність", - написав міністр.
Він зазначив, що попри все, війна не залишається однаковою. Глава міноборони додав, що бойові дії 2022, 2023 та 2024 - це три різні реальності, тому у 2024 потрібні нові підходи, нові стратегії.
В цьому контексті було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.
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"Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що його молодша донька Христина служить в Армії оборони Ізраїлю та опублікував її фото у військовій формі."
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Зрадники
завдання кремля виконане(
Будьте ви всі zeлені гниди прокляті до сьомого коліна!
Це ж і Генштаб, командуючи напрямками, ітд.
Начальник Генштабу теж йде у відставку?
Тим часом:
https://t.me/zelyazradnik/25461 ЗЕ зрада 🕵️
Батько Сирського - співробітник розвідки РФ у відставці, живе на московії. А це перша дружина, від якої він має https://t.me/zelyazradnik/8818 сина Антона , що теж проживає в Австралії, обидва повні ватники:
https://uk.tgstat.com/channel/@zelyazradnik
Сирський офіційно призначений головнокомандувачем ЗСУ.
І які нові підходи, якщо спецпризначинцям поліції з Дніпра за 10 років так ніхто і не пояснив, що на Майдані у лютому 2014-го протестувальників і правоохоронців приїхала розстрілювати група снайперів із Росії?