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Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України, - Умєров

Рустем Умєров та Валерій Залужний

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про ухвалення рішення щодо зміни керівництва ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму фейсбуці.

Умєров подякував Валерію Залужному за всі досягнення та перемоги.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань - керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність", - написав міністр.

Він зазначив, що попри все, війна не залишається однаковою. Глава міноборони додав, що бойові дії 2022, 2023 та 2024 - це три різні реальності, тому у 2024 потрібні нові підходи, нові стратегії.

В цьому контексті було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.

Читайте також: Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем, прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, - Залужний

Автор: 

ЗСУ (7544) Залужний Валерій (724) Умєров Рустем (606)


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Топ коментарі
+41
Теперь вместо армии у нас личные потешные войска Зеленского. Все остальное бесполезный пафос.
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08.02.2024 18:43
+35
сирський буде їсти з руки єрмака,як і буданов
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08.02.2024 18:43
+29
А чурка умеров не боится висеть на каштане в кампании своих зеленожопых обезьян ?
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08.02.2024 18:43
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І хто ж буде здійснювати нову стратегію ( поразки, перемоги)? Сирський, котрого в армії називають м''ясником.
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08.02.2024 18:46 Відповісти
По сирському кажуть ні то ні сьо. Залужний був топ, - суджу по 72-й...
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08.02.2024 18:50 Відповісти
млядь,ще один війсковий стратег появився,цей татарин яку війскову академію закінчив ? чи пиріжками торгував ?
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08.02.2024 19:02 Відповісти
Сирский новая метла что было ожидаемо и давно
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08.02.2024 18:43 Відповісти
Генерал- 200...
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08.02.2024 18:47 Відповісти
Да слышал про такое погоняло он мнит себя также что бабы есче нарожают ну все познается в сравнении как ни крути ...но мы не Россия
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08.02.2024 18:51 Відповісти
Він сам росіянєц.
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09.02.2024 03:35 Відповісти
А чурка умеров не боится висеть на каштане в кампании своих зеленожопых обезьян ?
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08.02.2024 18:43 Відповісти
Да никто не будет висеть ни на каком каштане воины диванные.Как сказали когда то Зорян и Шкиряк посмердите трохи и заспокоїтесь или это сказал один человек Зорян Шкиряк. Кстати интересно где он сейчас
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Ты о всех не суди по себе, зеленожопый дрочер! На портрет дерьмака дроишь? Или татарова?
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08.02.2024 18:56 Відповісти
янукович теж так думав, Вова, але не вгадав
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08.02.2024 18:59 Відповісти
В Ісраелі, можливо.
"Ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що його молодша донька Христина служить в Армії оборони Ізраїлю та опублікував її фото у військовій формі."
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08.02.2024 19:07 Відповісти
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08.02.2024 19:16 Відповісти
Сім'я давно в США. Якщо що він теж там буде спецрейсом.
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08.02.2024 20:24 Відповісти
сирський буде їсти з руки єрмака,як і буданов
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08.02.2024 18:43 Відповісти
Теперь вместо армии у нас личные потешные войска Зеленского. Все остальное бесполезный пафос.
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08.02.2024 18:43 Відповісти
Дивіться... тільки спробуйте обісратися..
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08.02.2024 18:43 Відповісти
А оце що?
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08.02.2024 18:47 Відповісти
А це рокіровки, які нам не зрозуміти..
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08.02.2024 18:48 Відповісти
І шо, сметьом?
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08.02.2024 18:47 Відповісти
Майданити Ми вміємо як ніхто..
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08.02.2024 18:49 Відповісти
Але цього разу грошей вже ніхто не дасть. Хіба на голому ентузіазмі...Правда, під час війни цим може скористатися кремль.
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08.02.2024 18:51 Відповісти
Так вже ж...
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08.02.2024 18:50 Відповісти
блювота зелена
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08.02.2024 18:44 Відповісти
Твари Зе...ненавижу вас..Горите в Аду....твари....
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08.02.2024 18:44 Відповісти
Станом на 01.02.2024 р. на державних оборонних підприємствах України відсутнє виробництво боєзапасу основних артилерійсько-мінометних систем калібру 152мм 122мм 82мм 120мм.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.02.2024 18:44 Відповісти
що за нах ?
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08.02.2024 18:44 Відповісти
Дуже вчасно. Просто ідеальний момент...
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08.02.2024 18:44 Відповісти
А Баканов - новий начальник Генштабу?
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08.02.2024 18:44 Відповісти
Сирський, тепер вже офіційно..он рябить усе
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08.02.2024 18:50 Відповісти
а можливо вашу банду дурників та зрадників потрібно змінити?
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08.02.2024 18:45 Відповісти
Зелені підари!
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08.02.2024 18:45 Відповісти
стратег без військової освіти !
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08.02.2024 18:45 Відповісти
Щоб ви всі скопитились.
Зрадники
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08.02.2024 18:46 Відповісти
Залужный типа остаётся в команде Зели... Кем именно?
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08.02.2024 18:46 Відповісти
Бодігардом напевно. Він же великий дядько, зелену шмарклю всього прикриє.
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Давай стефанчука замість Залужного, хоч "паржом"...
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08.02.2024 18:46 Відповісти
Сырского уже назначили. Стефанчук максимум в команду по аудиту питания в армии...
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08.02.2024 18:48 Відповісти
Сирський буде. Кажуть довбойоб з довбойобів, зате виконавчий.
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08.02.2024 18:50 Відповісти
Мініжуков і кацап. Розмовляє українською, як Азіров, сраколиз зеленої *******. Україні труба, тепер вже офіційно.
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Ну, тепер переможемо. Вперде!
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08.02.2024 18:46 Відповісти
Ну от і реZультат,
завдання кремля виконане(
Будьте ви всі zeлені гниди прокляті до сьомого коліна!
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08.02.2024 18:46 Відповісти
Не гори.
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Керівництво ЗСУ це ж не тільки головнокомандувач?
Це ж і Генштаб, командуючи напрямками, ітд.
Начальник Генштабу теж йде у відставку?
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08.02.2024 18:47 Відповісти
Всю команду Залужного уберут скорей всего. Им нужны полностью лояльные люди в ЗСУ, когда зе станет не легитимным... Боятся военных.
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Сирського призначив, указ вже є на сайті ОП

Тим часом:

https://t.me/zelyazradnik/25461 ЗЕ зрада 🕵️
Батько Сирського - співробітник розвідки РФ у відставці, живе на московії. А це перша дружина, від якої він має https://t.me/zelyazradnik/8818 сина Антона , що теж проживає в Австралії, обидва повні ватники:
https://uk.tgstat.com/channel/@zelyazradnik
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08.02.2024 18:47 Відповісти
Без паспорта РФ у родичів зараз нікого не призначають. Пора б вже запам'ятати...
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Десь в середині березня буде заглядати в очко х.... В Стамбулі. За своє вже не страшно. Сирський прикриє. Кремлівські курсанти будуть знову рулити ЗСУ як до листопада 21 року.
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09.02.2024 03:42 Відповісти
Падлюки кляті. Шоб вам провалитися.
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08.02.2024 18:48 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3824641-zelenskij-priznaciv-sirskogo-golovnokomanduvacem-zsu.html.....
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08.02.2024 18:51 Відповісти
Сезон м'ясних штурмів розпочато
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08.02.2024 18:48 Відповісти
Растущая популярность Залужного не давала покоя найвеличнейшему, ведь это угроза его рейтингу и власти, которую походу он решил не отдавать никому
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08.02.2024 18:49 Відповісти
Тут дело не в зеденке, это х-ло нажал на дерьмака - пора действовать решительнее.
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08.02.2024 19:04 Відповісти
фсб плескає в долоні квартальним гнідам.
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08.02.2024 18:50 Відповісти
Очікувано.
Сирський офіційно призначений головнокомандувачем ЗСУ.
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08.02.2024 18:50 Відповісти
Neuzeli Bezugluju teper postavit glavnokomandujucej?
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08.02.2024 18:52 Відповісти
В дурдомі день відкритих дверей.
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08.02.2024 18:52 Відповісти
Залужный мне кажется и сам уже не горел желанием постоянно смотреть на эти морды в ставке.
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08.02.2024 18:55 Відповісти
Що ж. Верховний головнокомандувач захотів, очевидно, сам порулити. А от чи мають цей рульож фінансувати американські платники податків, це ми дуже скоро побачимо.
І які нові підходи, якщо спецпризначинцям поліції з Дніпра за 10 років так ніхто і не пояснив, що на Майдані у лютому 2014-го протестувальників і правоохоронців приїхала розстрілювати група снайперів із Росії?
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08.02.2024 18:55 Відповісти
Щось не бачу радісних дописів від 73відсоткових, чому не ржуть?
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08.02.2024 18:56 Відповісти
Хто такий умеров, щоб повідомляти таке?
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08.02.2024 18:56 Відповісти
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про ухвалення рішення (фсб 3,14дерації,він це мабуть упустив???), щодо зміни керівництва ЗСУ.
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08.02.2024 18:57 Відповісти
Нема слів. Тобі падло більше нема кого звільняти? Татаров, Дєрмак і інш. Займайся не хочу. Залужного тобі не простять. ****.
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08.02.2024 18:58 Відповісти
нові стратегії.. але головномомандувача назначили Сирського? чим Сирський кращий, прогресивніший від Залужного окрим що він на 8 років старший?
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08.02.2024 19:01 Відповісти
ну як чим...без вагань виконував усі забаганки зеленого зрадника....перед початком відводив бригади від основних напрямків пускав кацапів..(це Залужний не відводив від Харькова)..потім чудово рулив в Северодонецьку, Лисичанську, Бахмуті...зараз ще трохи порулить в Авдіевці та під Купянском...а там вже і під Дніпром доведется...
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08.02.2024 19:06 Відповісти
Сирьсий це старий заскорузлий сов'єтський смердючий солдафон.Яке оновлення стратегії? Чи це таке хворобливе марево в голові у наркомана зеленського? Все буде стабільно,як на цвинтарі Даєш дерьмака в премьери.Гулять так гулять.
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08.02.2024 19:03 Відповісти
Важливе питання. Хто в ОПі, чи в Кабміні, чи в Міноборони розуміється у стратегіі чи підходах бойових дій? Хто такий розумний експерт, який здатний такі речі оцінити? Освіта для ******** керманичів України, я бачу, не потрібна. Це, скоріше, недолік та архаізм. Яка там Конституція та Закони.
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08.02.2024 19:03 Відповісти
Це якийсь татарин буде вирішувати, що потрібно нашій країні?
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08.02.2024 19:04 Відповісти
ТАСС Сырский назначен главнокомандующим ВСУ.
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08.02.2024 19:12 Відповісти
І цей виродок, "умЄров", виявився банальним брехлом.
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08.02.2024 19:13 Відповісти
прогиб засчитан....
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08.02.2024 19:16 Відповісти
Хто такий умеров, що говорить про нові стратегії, він взагалі стратег в якій сфері, в нього є військова освіта, Країна де талановиті і розумні мовчать, а говорять умерови і комік,а ще безугла.
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08.02.2024 19:25 Відповісти
Кремлевская крыса, кацап по происхождению - хермак (секретарка самого главного) - еще в 21-м году обещала в минске Украину на тарелочке с голубой каемочкой товарищу кОзаку (это холуй ху..ла на минских "переговорах"). Отсюда разминированный Чонгар, невзорванные мосты, за считанные часы окупированный Херсон и т.д. Но тут что-то пошло не так. Генерал Залужный дал люлей кацапам под Киевом, а Генералы Марченко, Сырский и другие помножили их на ноль под Николаевом, под Запорожьем, ну вы сами знаете. И теперь эта секретарка самого главного, обосра...шись, не имея никакого статуса с т.з. законодательства и Конституции и не имея никаких законных полномочий подмяла под себя всю полноту власти и пытается сделать все, чтобы таки выполнить обещания. Руками своего холуя хетманцева творит полный бардак в экономике, хетманцев же, имея статус всего лишь депутатишки, подмял под себя всю экономику, и в ручном режиме благополучно ее убивает. И дело ведь не в выборах и не в рейтингах, как твердят многие "эксперты", все гораздо проще. Наши Генералы не дали и не дают сдать Украину, а кремлевская крыса хермак не может им простить свой обосрамс. Работает теперь тупо саботажем. Сначала кто-то "очень умный" по совету той же секретарки нахамил Британскому премьеру и демонстративно отозвал посла из Британии, поверьте, на языке дипломатии это, как минимум, недружественный жест на грани разрыва отношений, как то так. Потом эта же секретарка едет вместо президента или, как минимум, министра иностранных дел, на встречу с сенаторами США. Для них, для сенаторов, это прямое оскорбление. И вот прямой результат - ни поддержки, ни оружия, ни денег, а, главное, "виноваты" Генералы. Делайте выводы господа, в мае месяце после окончания полномочий, "очень умных" - на малую родину, секретарку и ее кодло в клетку, а лучше на "историческую родину", Генерала в верховные, может как-то и разрулим.
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08.02.2024 19:26 Відповісти
Умєров швидко розібрався... Мать службу ніс...
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08.02.2024 19:32 Відповісти
Умеров що ти доброго зробив для України ,що добре служив ахметову чи може що так розбагатів яке ти маєш відношення до ЗСУ ?
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08.02.2024 19:36 Відповісти
Ну, *****, сратег ***.... Умеров Вест-Пойнт шатал трубу?
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08.02.2024 20:25 Відповісти
А чому ж Умерова не звільнили? Англійську знає?
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08.02.2024 20:38 Відповісти
Пізд@ц, це типу повоювали і капітулюємо, я так розумію? ПЦ. 🤬
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08.02.2024 20:57 Відповісти
Монголотатарська навала на Русь!Хто небуть РЯТУЙТЕ!!!
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08.02.2024 22:24 Відповісти
Умєров, а ти що б там не казали, справжній поц. Навіть Резник розумів що під час війни такі забаганки гаранта задовольняти не можно…. Шо ж ти свого генерала не захистив? Який же ж ти патріот???
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09.02.2024 00:39 Відповісти
 
 