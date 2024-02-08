Сьогодні було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України, - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про ухвалення рішення щодо зміни керівництва ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму фейсбуці.

Умєров подякував Валерію Залужному за всі досягнення та перемоги.

"Генералу Валерію Залужному випало одне з найскладніших завдань - керувати Збройними Силами України під час Великої Війни з росією. Збройні Сили України разом з усім Народом нашої країни продемонстрували всьому світові, що Україна – буде боротись за своє та за своїх, незважаючи на те, з яким ворогом має справу. Наші воїни відбили навалу агресора, захистили нашу державність, і продовжують щодня захищати нашу незалежність", - написав міністр.

Він зазначив, що попри все, війна не залишається однаковою. Глава міноборони додав, що бойові дії 2022, 2023 та 2024 - це три різні реальності, тому у 2024 потрібні нові підходи, нові стратегії.

В цьому контексті було ухвалено рішення про необхідність зміни керівництва Збройних Сил України.

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