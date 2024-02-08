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Новини Санкції проти Росії
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Тайвань заборонив експорт 77 видів високотехнологічних верстатів до РФ та Білорусі

Верстат

Тайвань додав 77 позицій до списку високопродуктивних верстатів, експорт яких заборонено до Росії та Білорусі. Заборона запроваджується, щоб не допустити використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій у війні проти України.

Про це повідомило тайванське Міністерство економіки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Додане до нового списку експортного контролю обладнання включає високотехнологічні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.

Рішення набуде чинності за місяць, 8 березня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тайвань збільшив у 15 разів штрафи за "сірий" експорт товарів до Росії

Уряд Тайваню почав запроваджувати контроль над експортом високоточних верстатів до Росії та Білорусі минулого року і продовжує розширювати їх перелік паралельно з санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Японії.

За даними тайванського уряду, вартість експорту до Росії доданих до заборонного списку 77 товарів минулого року склала $45 мільйонів, що близько 1% від загального експорту Тайваню до РФ.

Міністерство також звернулося до тайванських виробників, які експортують продукцію до Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, передбачити в угодах із партнерами з цих країн їх зобов’язання не передавати тайванську продукцію до Росії та Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія імпортувала високотехнологічне обладнання з Тайваню, - WP

Уряд Тайваню остерігається, що в разі підтвердження інформації про використання Росією виготовлених на острові верстатів для виробництва зброї його ключові партнери з Німеччини та Японії можуть відмовитись постачати компоненти на Тайвань, що завдасть значних втрат верстатобудівній промисловості острова.

Імпорт до Росії з Тайваню

Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.

Після оприлюднення інформації, Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України, та збільшив штрафи за перші порушення правил експорту до РФ більш ніж у 15 разів – до 1 мільйона нових тайванських доларів (32 055 доларів США).

Автор: 

росія (65146) санкції (11824) Тайвань (180)


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Топ коментарі
+8
ишаки, 2 года ждали пока их на чистую воду не вывели. зато теперь через какой нибудь вьетнам будут поставлять, и так все делают-канада, сша, европа.
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08.02.2024 18:57
+4

високотехнологічних тайванських технологій


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08.02.2024 18:57
+2
а в Турцию можна? А в Казахстан?
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08.02.2024 19:07
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ишаки, 2 года ждали пока их на чистую воду не вывели. зато теперь через какой нибудь вьетнам будут поставлять, и так все делают-канада, сша, европа.
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08.02.2024 18:57 Відповісти
Казахстан, Грузія і т д
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08.02.2024 20:55 Відповісти

високотехнологічних тайванських технологій


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08.02.2024 18:57 Відповісти
Та да. Забороняють після як запакують до зав'язки, ще й ногами втрамбовують.
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08.02.2024 19:20 Відповісти
а в Турцию можна? А в Казахстан?
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08.02.2024 19:07 Відповісти
Що це за високотехнологічний верстат на фото? Тут мова скоріше про такі і їм подібні..

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08.02.2024 19:07 Відповісти
обычный токарный станок, даже не топ..
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Ну в раші таких чи їм подібних не роблять, а потреба у них є.
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08.02.2024 20:10 Відповісти
Адрес: Россия, г. Москва, ул. Складочная, д. 3

Тел.: 8 /495/ 993-34-14

https://%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/ https://мазак.рф/
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08.02.2024 20:21 Відповісти
Не відкриває навіть під ВПН. Офіційно досі працюють?
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08.02.2024 20:29 Відповісти
у меня открывается, да как я понимаю работают.
наверно ваш браузер кириллицу не кушает.

их несколько, как я понял.
https://mazak-russia.ru/

этот в Питере, есть еще - сами поищите.
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08.02.2024 23:20 Відповісти
Ну не то чтоб совсем обычный, этот кажется с двумя шпинделями и автоматизированной переустановкой детали. У меня на заводе есть 2 станка Doosan подобного типа.

Но когда они заняты, детали с них делают несколько советских станков с ЧПУ "Электроника НЦ 31".
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08.02.2024 20:15 Відповісти
А уже лет 5 стоит какой то Тайваньский универсально фрезерный с цифровой индикацией. Так никто и не смог применить с пользой. Работать по программе - не может. Соответственно станки с ЧПУ не заменяет. Может работать по заданным координатам - но такие работы обычно делают на координатно расточных станках. Простой фрезерный станок - тоже не заменяет, очень маломощный. Зато за каким то хреном стоит вычислитель, чтоб считать координаты на кривых и радиусах. Ну даже если они не стоят на чертеже, лично у меня есть компьютер чтоб пересчитывать на SolidWorks..

Странное изделие.
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08.02.2024 20:36 Відповісти
Заборонили після того як продали партію високотехнологічних станків прямо з виставки в Китаї за налічку.
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08.02.2024 19:13 Відповісти
хто продав, уряд продав?
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08.02.2024 19:58 Відповісти
Спочатку дали росіянам скупитися на 5 років вперед.
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08.02.2024 19:13 Відповісти
А наші генії можно сказати самі собі заборонили. Щоб підприємству завести такий верстат, який відносять до продукції подвійного призначення, нужно в Україні сплатити за всі папірці майже вартість ще одну і втратити 45 днів.
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08.02.2024 19:17 Відповісти
Самое интересное в последнем предложении статьи. Штраф 32к баксов - это пародия в контексте станков, которые могут стоить на порядок и даже два порядка дороже этого штрафа
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08.02.2024 19:23 Відповісти
Так треба тоді і До Казахстану, Киргизстану, Узбекистану Таджикістану та Азербайджану та Грузії
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08.02.2024 19:27 Відповісти
А Україні ніхто НЕ забороняв... але вона й НЕ БАЖАЛА таке купувати, так?!
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08.02.2024 19:32 Відповісти
так вони за два роки вже закупилися, а шо не встигли, закуплять через грузію, казахстан та кирґизію
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08.02.2024 20:03 Відповісти
Тайці мають короля - і вони не на острові і у них є Пхукет і слони і також вони ніяк не межують з КНР ( надіюсь ви мене зрозуміли - ну шо Іран і Ірак це дві різні країни ).
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08.02.2024 22:06 Відповісти
Вчасно. Оплески.
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08.02.2024 22:06 Відповісти
Хитрые и свободолюбивые тайландцы очень хотят в родную гавань.
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08.02.2024 22:24 Відповісти
Пізно...2 роки майже нічого не робив тайвнь відносно рашистів.....заробляли гроші.. Станки окупанту продадуть можливо інші країни...Щоб не було поразки рашистів, санкції були "Фількіною грамотою"...
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09.02.2024 06:56 Відповісти
 
 