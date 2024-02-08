Тайвань заборонив експорт 77 видів високотехнологічних верстатів до РФ та Білорусі
Тайвань додав 77 позицій до списку високопродуктивних верстатів, експорт яких заборонено до Росії та Білорусі. Заборона запроваджується, щоб не допустити використання російськими військовими високотехнологічних тайванських технологій у війні проти України.
Про це повідомило тайванське Міністерство економіки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Додане до нового списку експортного контролю обладнання включає високотехнологічні верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ), обробні центри, токарні, фрезерні та шліфувальні верстати.
Рішення набуде чинності за місяць, 8 березня.
Уряд Тайваню почав запроваджувати контроль над експортом високоточних верстатів до Росії та Білорусі минулого року і продовжує розширювати їх перелік паралельно з санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів і Японії.
За даними тайванського уряду, вартість експорту до Росії доданих до заборонного списку 77 товарів минулого року склала $45 мільйонів, що близько 1% від загального експорту Тайваню до РФ.
Міністерство також звернулося до тайванських виробників, які експортують продукцію до Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, передбачити в угодах із партнерами з цих країн їх зобов’язання не передавати тайванську продукцію до Росії та Білорусі.
Уряд Тайваню остерігається, що в разі підтвердження інформації про використання Росією виготовлених на острові верстатів для виробництва зброї його ключові партнери з Німеччини та Японії можуть відмовитись постачати компоненти на Тайвань, що завдасть значних втрат верстатобудівній промисловості острова.
Імпорт до Росії з Тайваню
Як повідомлялося, за даними видання The Washington Post, від січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК (числове програмне керування) на суму понад $20 мільйонів, виготовлене на Тайвані. Такі машини з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, зокрема у виробництві зброї.
Після оприлюднення інформації, Тайвань посилив контроль за експортом товарів, щоб запобігти їх використанню Росією у війні проти України, та збільшив штрафи за перші порушення правил експорту до РФ більш ніж у 15 разів – до 1 мільйона нових тайванських доларів (32 055 доларів США).
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високотехнологічних тайванських технологій
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их несколько, как я понял.
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этот в Питере, есть еще - сами поищите.
Но когда они заняты, детали с них делают несколько советских станков с ЧПУ "Электроника НЦ 31".
Странное изделие.