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Новини Агресія Росії проти України
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В Авдіївці бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі, а й у межах міської забудови, - ОСУВ "Таврія"

авдіївка

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що в Авдіївці Донецької області бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Усі журналісти запитують, і я можу підтвердити, що так: бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови. Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром", - сказав Лиховій.

Також читайте: Жодної вцілілої будівлі в Авдіївці немає, у місті залишається 941 особа, - Барабаш

Він додав, що ворог спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки. Задумом окупантів є перерізати головну логістичну артерію й забезпечити "оперативне оточення міста". Цьому активно протидіють українські захисники.

Лиховій зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Крім цього, в операційному районі ОСУВ "Таврія" ворог зосереджує основні зусилля на Новопавлівському, Авдіївському та на Оріхівському напрямках.

Читайте: Авдіївка залишається основним напрямом для російської армії на полі бою, - британська розвідка

Автор: 

Таврія (205) бойові дії (3799) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+17
ще й який - кинути туди ще тисяч сто на м*ясо
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08.02.2024 19:44
+14
новоспечений головнокомандувач сирський вже має план по авдіівці?
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08.02.2024 19:39
+12
Та невже, а коли Юра бив на сполох всі оф пики кричали що то ***** і нагнітання...
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08.02.2024 19:48
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Що Ти мелеш?
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08.02.2024 19:56 Відповісти
Це безмозгла
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08.02.2024 20:43 Відповісти
Залужного готують до ув'язнення. Повісять на нього якнайменш Авдїївку.
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08.02.2024 19:57 Відповісти
Та ти шо? Сам придумав? А чого сам Залужний нічого не скаже, так боїться ЗЕ? Чи може вже треба припинити скиглити?
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08.02.2024 20:04 Відповісти
От шо ви мені тикаєте? У Вас шо, мами в дитинстві не було?
Побачите. До 31.03 Залужний та Порошенко будуть заарештовани. Але "скиглити" тоді буде вже запізно.
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08.02.2024 20:10 Відповісти
Тебе теж мабуть, будете втрьох в Глевасі, в палаті намбе 6…
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08.02.2024 20:13 Відповісти
Коли я кілька днів тому писав, що Залужного 100% знімуть, все вже вирішено і підписано ще кілька місяців взад, та поставлять Сирського а не голденбоя Буданова, такі, я ви, теж "іспражнялісь в ослоумії", кажучі вашою мовою. Та заради Сатани, розважайтесь, поки можете.
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08.02.2024 20:22 Відповісти
новоспечений головнокомандувач сирський вже має план по авдіівці?
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08.02.2024 19:39 Відповісти
ще й який - кинути туди ще тисяч сто на м*ясо
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08.02.2024 19:44 Відповісти
А что ещё остаёться делать если снарядов уже не дают
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08.02.2024 20:00 Відповісти
Все пропало, рятуйте!!!
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08.02.2024 20:05 Відповісти
план евакуації вже давно готовий
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08.02.2024 19:45 Відповісти
ага, училище МВОКУ, яке він закінчив при совку, не дає шансів на мислення під картух та тільки закидувати тілами як під час 2 світовій... баби нарожають ще
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08.02.2024 19:48 Відповісти
Такий же як і в Бахмуті, мабуть.
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08.02.2024 19:48 Відповісти
имеет- мобилизировать и в руины
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08.02.2024 20:51 Відповісти
тобто, новий головнокомандувач, вже завтра, зрання, звільнить авдіївку, на вимогу зе!критина?
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08.02.2024 19:41 Відповісти
Там хоч Крамаху тепер би зберегти
Маю надію, що лінію оборони підготували
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08.02.2024 19:45 Відповісти
Сподіваюсь, що ви в курсі, що зараз відбувається в Часовому Ярі. З Краматорська краще виїхати, поки не пізно.
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08.02.2024 19:55 Відповісти
А що відбувається у Часовому Ярі?
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08.02.2024 20:39 Відповісти
Недобре там відбувається. Офійійних заяв від ЗСУ не було, тому без подробиць, вибачте. Але, якщо Ви десь там поблизу, краще від'їхати хоча б на 40-50км.
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Ідіть в дупу, віщуни
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08.02.2024 20:46 Відповісти
Та ви трохи "запіздали", ми всі в дупі. З 2019.
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08.02.2024 20:51 Відповісти
Ще й Горлівку,заодно,щоб день не тратити.
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08.02.2024 20:47 Відповісти
повторюється iсторiя Бахмуту..
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08.02.2024 19:44 Відповісти
Ні . З Бахмути нас виштовхали. Скоріш Дебальцеве.
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08.02.2024 19:50 Відповісти
В "Бахмути" теж було майже оточення кілька місяців, хоча фланги вдалося тоді втримати
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08.02.2024 19:56 Відповісти
Вас не смущает что мощнейшие укрепы вроде "промки", "террикона", "царской охоты". Русские берут (пусть долбятся о них неделями, но вдалбливают в землю, и проходят), а окончательно замкнуть кольцо по районам с уж точно не более сильной обороной - не могут? (в Бахмуте - было примерно так же)

Да русским просто наиболее удобно наносить ВСУ урон ударами по полу перерезанным коммуникациям. К тому же войска в полу окружении теряют эффективность и несут большие потери
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08.02.2024 21:56 Відповісти
Та да,одна та сама мосьвоку.
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08.02.2024 20:49 Відповісти
Повторюєтся історія 1919 року (
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08.02.2024 20:00 Відповісти
Ставимося з розумінням - ге ж?
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08.02.2024 19:45 Відповісти
егеж
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08.02.2024 19:46 Відповісти
Та невже, а коли Юра бив на сполох всі оф пики кричали що то ***** і нагнітання...
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08.02.2024 19:48 Відповісти
Бить на сполох усі вміють. А от робити щось - нема нікого...
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08.02.2024 20:04 Відповісти
угу угу якби не такі як Юра то жерли б ми виключно всеперемагаючу локшишу **************** зепідра.
п.с. усі ******* інших на фронт гнати з пропердженого дивана..
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08.02.2024 20:28 Відповісти
Если Авдеевка попадет в окружение, вот это будет настоящая жопа.
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08.02.2024 19:51 Відповісти
Ні ,за тиждень-даа на нові рубежі.
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08.02.2024 19:57 Відповісти
кругла дура безугла вже взяла карти й поїхала туди направлєнія наступлєнія показувать ?
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08.02.2024 19:52 Відповісти
Мені цікаво після заміни головнокомадуючого на фронті в тому числі і біля Авдіївки снаряди появляться?
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08.02.2024 19:53 Відповісти
звісно, то ж їх поганий Валера у гаражі ховав.
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08.02.2024 20:30 Відповісти
на тому напрямку сирський вже переміг
тепер залишилось перемогти загалом...
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08.02.2024 19:53 Відповісти
Може асфальтоукладчики в атаку пустить?
Та не,тогда не будет хороших дорог.
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08.02.2024 19:56 Відповісти
они турецкие
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08.02.2024 19:57 Відповісти
Авдіївський котел?
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08.02.2024 19:57 Відповісти
І це на фоні того, що змінили Главкома, ну тепер точно заживемо, одні "победи" підуть по всіх фронтах, чи можливо від цього рішення на фронті стане більше зброї і ***********?
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08.02.2024 20:03 Відповісти
Чергова Фортеця Авдіївка від ОПи та Сирського. Зелений ган-дон, ви ухуїли!
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08.02.2024 20:12 Відповісти
Пздц. А как говорили что Авдеевк город-крепость и никогда враг не сможет захватить. Да и говорили что ЗСУ зимой наступать будет а не рашисты которые выдохлись. Но самое хреновое что если рашисты захватят Авдеевку они пойдут дальше еще быстрее.
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08.02.2024 20:13 Відповісти
В Авдіївці назріває другий Маріуполь. Треба або виходити, або радикально підсилювати.
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08.02.2024 20:28 Відповісти
Як так сталося, що такий великий розвідник Буданов не повідомив про тунель ворога з окупованої території в місто Авдіївку, чи був на каві в Криму? Відоси заважають працювати чи то понти?
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08.02.2024 21:14 Відповісти
 
 