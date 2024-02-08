В Авдіївці бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі, а й у межах міської забудови, - ОСУВ "Таврія"

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що в Авдіївці Донецької області бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Усі журналісти запитують, і я можу підтвердити, що так: бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови. Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром", - сказав Лиховій.

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Він додав, що ворог спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки. Задумом окупантів є перерізати головну логістичну артерію й забезпечити "оперативне оточення міста". Цьому активно протидіють українські захисники.

Лиховій зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.

Крім цього, в операційному районі ОСУВ "Таврія" ворог зосереджує основні зусилля на Новопавлівському, Авдіївському та на Оріхівському напрямках.

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