В Авдіївці бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі, а й у межах міської забудови, - ОСУВ "Таврія"
В Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Таврія" повідомили, що в Авдіївці Донецької області бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Усі журналісти запитують, і я можу підтвердити, що так: бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови. Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром", - сказав Лиховій.
Він додав, що ворог спрямовує основний штурмовий натиск на півночі Авдіївки. Задумом окупантів є перерізати головну логістичну артерію й забезпечити "оперативне оточення міста". Цьому активно протидіють українські захисники.
Лиховій зазначив, що ситуація в Авдіївці складна, але контрольована.
Крім цього, в операційному районі ОСУВ "Таврія" ворог зосереджує основні зусилля на Новопавлівському, Авдіївському та на Оріхівському напрямках.
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Побачите. До 31.03 Залужний та Порошенко будуть заарештовани. Але "скиглити" тоді буде вже запізно.
Маю надію, що лінію оборони підготували
Да русским просто наиболее удобно наносить ВСУ урон ударами по полу перерезанным коммуникациям. К тому же войска в полу окружении теряют эффективность и несут большие потери
п.с. усі ******* інших на фронт гнати з пропердженого дивана..
тепер залишилось перемогти загалом...
Та не,тогда не будет хороших дорог.