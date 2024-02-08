ЄС про російську версію "миру": Не що інше, як прикриття для справжніх намірів РФ - знищити українську державність, культуру та ідентичність

У ЄС спотворену версію "миру" Росії назвали лише прикриттям для її справжніх намірів, що полягають у знищенні України та підкоренні українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу щодо продовження агресії РФ проти України, виголошеній делегацією ЄС в ОБСЄ під час засідання Постійної ради цієї організації у четвер у Відні.

"Що стосується спотвореної версії "миру" Росії, то вона є нічим іншим, як прикриттям для її справжніх намірів – знищити українську державність, самобутню культуру та ідентичність, а також підкорити її народ", - йдеться в заяві.

У ЄС наголосили, що "саме Україна, а не Росія, продемонструвала справжню зацікавленість у всеосяжному, справедливому і стійкому мирі, який би повністю відповідав міжнародному праву, включно зі Статутом ООН, принципами та зобов'язаннями ОБСЄ, закріпленими в Гельсінському Заключному акті та Паризькій хартії".

"Саме Україна здійснює своє законне право на самооборону в повній відповідності до статті 51 Статуту ООН. Оскільки, згідно з міжнародним правом, саме Україна є жертвою російської агресії. Жодна російська дезінформація не може змінити цю реальність", - заявили в Євросоюзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавров на Радбезі ООН про переговори з Україною: Всі ці формули - шлях у нікуди

Водночас у ЄС привітали Україну зі "значними успіхами у її законній боротьбі за свободу і наші спільні цінності перед обличчям агресивної війни з боку Росії".

"Україна звільнила 50% території, яку Росія незаконно окупувала на початку повномасштабної агресивної війни. Вона суттєво послабила наступальний військовий потенціал Росії, який та використовувала для ведення агресивної війни. Україна також змогла відтіснити російський Чорноморський флот на схід, відкривши таким чином західну частину Чорного моря для експорту зерна та інших товарів на світові ринки, що є життєво важливим для країн світу, які найбільше цього потребують", - йдеться в заяві.

У ЄС нагадали про своє зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". Останнім прикладом цього є рішення Європейської ради від 1 лютого про створення 50-мільярдного фонду для України.

Також читайте: Формула миру - це заборона вести переговори з Росією, - Путін