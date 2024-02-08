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Новини Війна
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Міноборони: Забезпечення медпотреб за рахунок волонтерів є неприпустимим. Держава може забезпечити необхідним, потрібно повідомляти про потреби

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова

Практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою, адже держава може забезпечити необхідним, проте для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. За даними Міноборони, фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

Про це заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова заявила на робочій нараді з начальниками медичних служб видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту МО України, яку проводив командувач Медичних сил генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, передає Цензор.НЕТ.

Наталія Калмикова наголосила, що поки що фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

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"На десятому році війни практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою. Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Керівний склад видів та родів військ має чітко розуміти, що і де потрібно кожній військовій частині, і оперативно надавати цю інформацію", – наголосила заступниця Міністра оборони.

Учасники наради домовилися вдосконалювати взаємодію усієї медичної вертикалі Збройних Сил з Міністерством оборони України – задля покращення забезпечення військ усім необхідним.

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Автор: 

ЗСУ (7544) Калмикова Наталія (30)


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Топ коментарі
+19
А всі інші потреби повинні забезпечувати волонтери?
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08.02.2024 20:50
+15
нуну а чому не забезпечуєте ?
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08.02.2024 20:51
+12
МО хоче розіслати чергову партію ох..нних китайських турнікетів
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08.02.2024 20:52
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А всі інші потреби повинні забезпечувати волонтери?
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08.02.2024 20:50 Відповісти
у держави все коштує на 200% дорожче
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Видео шо, дурня валяете?!

Не можете навести лад у своему відомстві?

Так хто ж вам доктор?!

ПС. Як гроші деребаніти , так ви перші.
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08.02.2024 21:05 Відповісти
нуну а чому не забезпечуєте ?
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08.02.2024 20:51 Відповісти
Це тільки сьогодні помітили?
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08.02.2024 20:52 Відповісти
Ого, як їх поперло!
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08.02.2024 20:52 Відповісти
МО хоче розіслати чергову партію ох..нних китайських турнікетів
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08.02.2024 20:52 Відповісти
Придбаних за ох..нні гроші.
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08.02.2024 21:02 Відповісти
Тогда и деньги волонтёрам напрямую,а не через Зе.
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08.02.2024 20:53 Відповісти
Між "може" та "забезпечили" - провалля розміром безкінечного хайпа від ЗЕвлади.
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Це провалля забезпечує статки зелених покидьків
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08.02.2024 21:01 Відповісти
Ох і совки тупі там сидять, це капець, тільки зараз зрозуміли, а де ви раніше були?
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Ой, а шо такоЄ? Під сирського вирішили шухер навести? Що раніше заважало? Ненависть до Залужного?
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08.02.2024 20:55 Відповісти
Забезпечення всім необхідним від держави - це дадуть бинт, скажуть "ні балєй", по документам спишуть коштів ніби лікували рік в Ізраїлі.
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08.02.2024 20:55 Відповісти
Чомусь згадався анекдот часів "развітово саціалізма":
Іноземець (І): чому у вас у продажу нема ікри?
Партфункціонер (ПФ): так попиту нема!
(І): ???
(ПФ): можете хоч цілий день біля прилавку простояти - ніхто ікру не запитає!
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08.02.2024 20:57 Відповісти
Ото ж...
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08.02.2024 22:57 Відповісти
мабуть десь подорожник викинули. по 17 грн за листок.
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08.02.2024 20:58 Відповісти
Іноді складається враження, що якщо б гроші йшли не в МО, а волонтерам, і в них був би дозвіл купувати будь-яку зброю на міждержавному рівні, то ефективність їх діяльності була б набагато вища від МО. Можливо тоді б волонтери не купували стапі бтр-и в Британії, та не збирали гроші на міномети.
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08.02.2024 20:58 Відповісти
Якщо ті хто мають знати про потреби не знають про них-то навіщо ви там взагалі знаходитесь...
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08.02.2024 20:58 Відповісти
це всього державна зрада
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08.02.2024 20:58 Відповісти
Державники усе пі₴дять
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08.02.2024 20:58 Відповісти
Це Умеров, доказує про ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Данилову і Резнікову з бакановим, а Шмигаль тільки очима кліпає, з віциками недолугими!
Але ж усьо, за Регламентом КМУ, було і завалено…
Тому і товчуть воду в ступі, оті призначенці зелі-ухилянта, але на фронті, так і без змін… Дивно, що не було отого єрмака, без нього не можна….
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08.02.2024 21:00 Відповісти
І це ще коноплі до кінця не легалізували..
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08.02.2024 21:00 Відповісти
До притули *****, до притули.
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08.02.2024 21:02 Відповісти
Каментарь недоречний у нас наймудріший зе і в вся йаго *******,поки жи...
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08.02.2024 21:04 Відповісти
*****.....
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08.02.2024 21:06 Відповісти
Шо то Міноборони ******* двухсторонне запалення лікували одними найдешевшими майже простроченими крапельницями навіть без антибіотиківі одна таблетка на добу в інші лікарні теж все за свої гроші навіть після кантузії крапельниці потрібно купляти
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08.02.2024 21:07 Відповісти
Правда. Онук знайомих отримав контузію і вони купували ліки
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08.02.2024 23:02 Відповісти
Зникнення зброї та *********** перед зняттям Залужного нагадує зникнення хліба перед зняттям Хрущова.
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Держава має? Так держава і має і розкрадає! А те що купить то як яйка по 17!
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08.02.2024 21:15 Відповісти
Да пока от государства дождешься... Так и умрут все те кто нуждается в мед.помощи.
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08.02.2024 21:23 Відповісти
Фактично таким висловлюванням заступниця насрала собі за пазуху, визнавши нездатність МО забезпечити всі потреб.
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08.02.2024 21:26 Відповісти
Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Джерело:

а, вам просто нихто не сказал шо нужно, ну щяс то всьо по другому станет, правда ж?
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08.02.2024 23:07 Відповісти
Суки неблагодарные,два года крали,а теперь пошли вон волонтеры.Гниды .
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08.02.2024 23:19 Відповісти
Оце і є зелена некомпетентність. Міністр за міністром все дебільнішій і дебільнішій. Волонтер може сам подзвонити і спитати що потрібно. А оця фіфа за один день сама може обдзвонити кожну бригаду і сама своїми ручками записати і свій блокнот те що потрібно медикам. Ні. Її бачиш треба проінформувати, потім на кожну пігулку писати заявку . Потім штампики ставити, потім підписи. Потім вони ***********. А в ітозі по заявці на складі ніфіга не буде. Як вже кумарять оті совкові телепні. Не вона має питати що кому треба, а їй мають казати. Гнати цього умєрова разом з цією другою маляршою. Ха ха ха.
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08.02.2024 23:31 Відповісти
А чому керівний склад видів та родів військ не чітко розуміє, що і де потрібно кожній військовій частині???
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09.02.2024 02:04 Відповісти
Та вони б давно все забезпечили. Просто в Міноборони не знали, що вони мають це робити і в якій кількості. Війна йде з 2014 року, повномасштабне вторгнення 2 роки, а в них просто нема й натяку на хоча б приблизну кількість необхідного забезпечення. Що таке збір інформації про потреби, статистика використання засобів та препаратів? Але тепер нарешті побачили проблему і як візьмуться... Які молодці...
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09.02.2024 02:30 Відповісти
 
 