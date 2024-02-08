Міноборони: Забезпечення медпотреб за рахунок волонтерів є неприпустимим. Держава може забезпечити необхідним, потрібно повідомляти про потреби

Практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою, адже держава може забезпечити необхідним, проте для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. За даними Міноборони, фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

Про це заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова заявила на робочій нараді з начальниками медичних служб видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту МО України, яку проводив командувач Медичних сил генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, передає Цензор.НЕТ.

Наталія Калмикова наголосила, що поки що фактичні потреби у медичному обладнанні часто не відповідають заявленим.

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"На десятому році війни практика забезпечення медичних потреб військових частин переважно за рахунок волонтерів є неприпустимою. Держава може забезпечити необхідним, але для цього потрібно переглянути підхід до формування потреб. Керівний склад видів та родів військ має чітко розуміти, що і де потрібно кожній військовій частині, і оперативно надавати цю інформацію", – наголосила заступниця Міністра оборони.

Учасники наради домовилися вдосконалювати взаємодію усієї медичної вертикалі Збройних Сил з Міністерством оборони України – задля покращення забезпечення військ усім необхідним.

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