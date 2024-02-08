Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Президент підписав укази про зміну керівництва ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Указ №59/2024 про звільнення В.Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та указ №60/2024 ​про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України, з'явились на зазначеному сайті.

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