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Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Президент України Володимир Зеленський

Президент підписав укази про зміну керівництва ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

 Указ №59/2024 про звільнення В.Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України та указ №60/2024 ​про призначення О.Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України, з'явились на зазначеному сайті.

Також читайте: Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Залужний Валерій (724) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+77
****** гундоса тварина, будь ти проклятий!
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08.02.2024 21:07
+44
Зеленський підписав вирок Україні, бо він своїм указом морально вбив українців і її Збройні Сили. В такий важкий час так не робиться, краще було провести ротацію Офісу Президента.
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08.02.2024 21:11
+41
Чмо безтолкове. Геть мудака.
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08.02.2024 21:09
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****** гундоса тварина, будь ти проклятий!
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08.02.2024 21:07 Відповісти
Мітингували, бастували,
співали, танцювали -- НЕ допомогло!
Настав час - 3,14ЗДИТИ !!!
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08.02.2024 21:21 Відповісти
коли, нарешті, Військо стане самостійною Силою- гарантом Української Державності ?

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08.02.2024 21:30 Відповісти
Саме для того, щоб воно було керованим, його і очолив слухняний генерал.
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08.02.2024 21:34 Відповісти
Залежний звільнив Залужного .
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08.02.2024 21:40 Відповісти
Уточнюйте, будь ласка - наркоЗалежний!
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08.02.2024 21:45 Відповісти
мстивий, закомплексований, нахабний малоросійський неук і ухилянт звільнив бойового генерала.
Ганьба!
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08.02.2024 23:06 Відповісти
...ЗЄлєнню на Майдані
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08.02.2024 21:10 Відповісти
Тепер буде менше корупції в ЗСУ?)
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08.02.2024 21:14 Відповісти
Тепер буде більше кацапських щурів в ЗСУ!
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08.02.2024 21:47 Відповісти
Вот теперь заживем
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08.02.2024 21:08 Відповісти
мєлкий ..івнюк!

згадають тобі ВСЕ !!!!
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Багато сьогодні Вови.. подивимось скільки це користі принесе Державі...
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08.02.2024 21:09 Відповісти
Отрицательную користь.
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08.02.2024 21:10 Відповісти
у Вас описка; не користі, а шкоди
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08.02.2024 21:11 Відповісти
Не треба Державі поганого бажати.. побажай Вові, якщо є бажання..
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08.02.2024 21:13 Відповісти
Чмо безтолкове. Геть мудака.
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08.02.2024 21:09 Відповісти
Майдан !!!!!!!!!!!!!!!

Святий Майдан !!!!
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08.02.2024 21:12 Відповісти
В 19.45 забег до закрытия магазина по поводу этой куйни, стоят пацаны, курят с пивом, не сдержался, говорю, хлопчики, а жопа пришла(про Залужного) , намёк был понят после 30 с нета, от такэ...
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08.02.2024 22:05 Відповісти
Зникнення зброї та *********** перед зняттям Залужного нагадує зникнення хліба перед зняттям Хрущова.
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08.02.2024 21:10 Відповісти
Безглуздий вчинок ..постріл Зе собі в ногу...час доведе то ...
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08.02.2024 21:11 Відповісти
Ліпше б він поцілив собі у порожню макітру
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08.02.2024 21:26 Відповісти
Пора *******, нах...
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08.02.2024 21:11 Відповісти
Зеленський підписав вирок Україні, бо він своїм указом морально вбив українців і її Збройні Сили. В такий важкий час так не робиться, краще було провести ротацію Офісу Президента.
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08.02.2024 21:11 Відповісти
И президента тоже .Тем более что и время подошло .И что самое главное не дать этому 4 разовому уклонисту сбежать ,а сразу с тёплого ,нагретого маеста на фронт родину защищать вместе с ермаком
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09.02.2024 06:04 Відповісти
Підарасіна!
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08.02.2024 21:11 Відповісти
Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?


Шоу-мена ---1,8 %


Генерала --- 98,2 %

1 092 голоса·Конечные результаты
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08.02.2024 21:12 Відповісти
🛑Відставка Залужного відбулася | Віталій Портников
https://www.youtube.com/watch?v=f8syguB2VQQ
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08.02.2024 21:14 Відповісти
нерепрезантивне опитування.
Та й навіть всеосяжне нічого не дасть.
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08.02.2024 21:14 Відповісти
а може, завтра, сирський, звільнить авдіївку, без жодного пострілу?
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08.02.2024 21:12 Відповісти
Може, якщо є договорняк з кацапами.
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08.02.2024 21:15 Відповісти
Теоретично - це можливо. Як зустріти Zє без батальйону охорони, наприклад. Недарма на складах інспектори знайшли багато зброї, яка не поставляється в ЗСУ (зберігають для придушення протестів?). Але це був би такий явний договорняк, що я даже не знаю, на кого б це було розраховано. Навіть сусідський кіт не повірить.
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08.02.2024 21:18 Відповісти
коти в україні, священна тварина.
українські коти дуже розумні. іноді розумніші за деяких людей, з якими живуть.
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08.02.2024 21:44 Відповісти
Мій кіт швидше б насрав у взуття щєлі чим за нього проголосував, а свідки сватів тупо взяли і самі в 19 році обісрали собі постіль .
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08.02.2024 22:13 Відповісти
Звільнить. Від ЗС України. Згадайте Соледар - там хто командував??
А далі таким чином будуть "звільнені" Куп'янськ, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ і т.д.
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08.02.2024 21:53 Відповісти
Ой, не помре він своєю смертю...
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08.02.2024 21:13 Відповісти
Можливо своєю і не помре, але скільки життів вже забрав своїми діями/ шашлыками....потвора жидозелена
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08.02.2024 21:31 Відповісти
+ 100 !!!
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08.02.2024 21:33 Відповісти
Якщо після цього не вийде Майдан, то Україні капець. Звичайно пуйло і наші зеждуни тихенько потирають руки від задоволення. А вже як довольне зекодло уявити не важко.
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08.02.2024 21:13 Відповісти
Уоуа, Єрмак йде ва-ффанкулобанк, а відповідати доведеться тобі. Невже в твоєму мозоку не залишилось жодної ізвіліни, яка не вражена коксом, мета та алкоголем?
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08.02.2024 21:14 Відповісти
ти ба, як гнусава курва поспішає ... грьобаний гешефтмахер, ве рівно або сидітимеш за держзраду, або гойдатимешся на ліхтарику під твоїм охвісом ...
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08.02.2024 21:14 Відповісти
З 1 березня скасують виплати ВПО , які на ці крихти знімали житло.
Ми вимушені повернутися на окуповані території, де як раз отримаємо аусвайси і заставлять піти на вибори пу - ви віриТЕ у соупадєнія?
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08.02.2024 21:15 Відповісти
татарова смырнова єрмака та інших гнид законспірованих ними агентами фсб коли викинеш і коли випустиш з катівні малюка офіцера-героя Романа Червінського
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08.02.2024 21:15 Відповісти
Новый главком теперь жопу рвать будет, чтоб показать правильность назначения. Ожидаем мясных штурмов.
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08.02.2024 21:16 Відповісти
От тільки "жопи" будуть не його... Тепер зрозуміло, звідки янєлох (на своєму шоу пісьограя 19 грудня) взяв цифру у 500тищ мобілізованих! Це для Сирського було (з його репутацією)
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08.02.2024 21:21 Відповісти
Це той хто за Оманською домовленістю здав південь України відвів війська,розмінував територіїї і порти ,але сам звільнив того хто пішов проти та відстояв Українську Державу у найтривожніший час існування держави
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08.02.2024 21:17 Відповісти
Зе, готуйся-ти наступний!
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08.02.2024 21:18 Відповісти
"...Ну вот и всё - ты замужем теперь..."(с)
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08.02.2024 21:19 Відповісти
Якщо проаналізувати вимоги янетряпки до наступного Головкома, то навіть без збільшуваного скла видно, що він перекладає свою повну некомпетентність та необізнаність, а також всі свої "проє@алі" до 24.02.24, на військових. Критична ситуація на східному фронті...
Крайнім виявиться... Нє, не Залужний, бо він звільнений, а саме Сирський і янєлох (останній все знов перекладе на військових і винним лишиться лише Сирський). Воно думає, що це підвищить його рейтинги, але відтепер всі негаразди ЗСУ НАПРЯМУ будуть асоціюватися з боневтіком.
І увесь цей треш відбувається тоді, коли в США вирішується питання військового забезпечення України, а на носі - черговий "Рамштайн".

Питання "на яку країну працює Банкова" стає риторичним вже не тільки для міфічних "порохоботів"...
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08.02.2024 21:19 Відповісти
Популярність Залужного заважає Зе спокійно керувати країною після закінчення строку президентства. Нікого не повино бути популярніше аніж Найвеличніший.
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08.02.2024 21:19 Відповісти
Тепер вся відповідальність на фронті ,з мобілізацією лягає на горе президента вже відпетляти не вийде ,а то виходит всі винні окрім нього до війни не готувались ,згорнули ракетну програму ,розмінували Чонгар і кримський перешийок призначивши ворогів в СБУ як і в ОП ,тому ворог без проблем за пять днів захопив Південь ,за все прийдется відповідати.
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08.02.2024 21:22 Відповісти
Беги, Ленка, беги!!!...
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08.02.2024 21:22 Відповісти
Кацапи опладують стоячи нашому клоуну....
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08.02.2024 21:24 Відповісти
Оптимізму геть мало, але будемо бачити. Дивують коментарі типу "фронт посиплеться, Краматорськ всьо і тд". Що пропонуєте? Розпустити армію, бо купа коментарів Сирський-м`ясник? Крім нього у Генштабі є ще купа генералів які теж планують операції, не все головком вирішує особисто. Я не вдоволений цим призначенням, це м`яко кажучи. На мою думку є більш достойні кандидатури. Але не треба поспішати з висновками, подивимось. Зараз скажу крамольну річ і мене тут проклянуть, ну то таке). Всі кажуть що Сирський то пішак земудаків. Схоже на те, але розмови про якусь незалежність Залужного, якусь його супер особистість по відношенню до главзеба просто смішні. Згадайте славнозвісний наказ, згадайте його селфіки з резніковим коли той обісрався з яйцями по 17 і ще купа всього. Я вже мовчу про розмінування Чонгару, відведення підрозділів від Харкова напередодні вторгнення і тд. гадаєте то все робилось без його відома. Так що поки не панікуємо.
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08.02.2024 21:24 Відповісти
Панікувати з переліченого вами, дійсно не варто. Панікувати, ну або хоча б хвилюватись, варто від того, що Президент Зеленський, ясно і остаточно продемонстрував, що в своїх діях він більше переймається питаннями власного піару, рейтингу, і т.п., а ні ж проблематикою керівництва армії та ситуацією на фронті.
Цілком зрозуміло, що це відставка спричинена його хвилюванням за свій рейтинг. І залишається питання - А на що ще готовий піти Зеленський, щоб і далі залишатись у владі і грабувати країну? В т.ч., на які незаконні дії, включно з підтасуванням результатів виборів і силовим захопленням влади? Якщо навіть необґрунтована і безпідставна зміна керівництва армії під час війни його не зупиняє?
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08.02.2024 23:35 Відповісти
хто там більш достойні кандидатури?
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08.02.2024 23:43 Відповісти
далi не не побачимо, ссцуку, пару тижнiв мовчання, *******, якi у нас танкi бистрi.. i злив х/к/пох... Не надiйся, покидьок, для чаушеску-ти мальок, нах...
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08.02.2024 21:25 Відповісти
зеленський та єрмак - відкриті вороги України.
І доля їхня буде відповідна.
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08.02.2024 21:28 Відповісти
Сподiваюсь, що зе та його кодло буде вiдповiдати...
Але,скорiш всього, вони втечуть закордон...
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09.02.2024 12:09 Відповісти
Схоже доля Милошевича все ж таки чекає на Зелю
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08.02.2024 21:29 Відповісти
Не згоден... тільки Чаушеску або Альєнде.
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08.02.2024 21:37 Відповісти
У Чаушеску теж Левка була...
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08.02.2024 21:37 Відповісти
Там взагалі багато спільного... Обидва дуже подобались люмпенам...
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08.02.2024 21:45 Відповісти
ВИБОРИ !!!!!!!!!!!!!!!
або Майдан із зашморгом....

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08.02.2024 21:32 Відповісти
Гнида зеленая
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08.02.2024 21:33 Відповісти
Кстати, родители Сырского живут в РФ... Мать поддерживает путина.
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08.02.2024 21:49 Відповісти
Оманські домовленості виконуються. Дуже можливо - й прямі вказівки з рф.

Можливісь перемоги при ворозі у владі - сумнівна…
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08.02.2024 21:50 Відповісти
Не ляк в душі моїй, не злість -
Гидливість безберега,
Бо Лицедій та Уклоніст
З посади зняв Стратега.
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08.02.2024 21:57 Відповісти
ЯВАШВИРОК.Єдине,в чому не збрехала зелена ЗЕлупа
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08.02.2024 22:14 Відповісти
73% - з яких половина зїбалася закордон, ви розумієте що ви накоїли?
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08.02.2024 22:14 Відповісти
Диктатори та узурпатори влади роблять все що їм дозволяє народ. Ну ви ж завтра не вийдете на Майдан щоб Зе пішов? Ні, не вийдете, бо вам загибель бійців на фронті від втручання політиків байдужа поки вам не доводиться воювати. То хто більший покидьок, Зе чи ти, читач?
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08.02.2024 22:17 Відповісти
Зе - лише особа, яку Народ призначив на посаду Президента України.

Коли зе порушив Конституцію створенням неконституційного "офісу єрмака", що захопив всі гілки влади - зе став державним злочинцем.

Коли зе ігнорував покази розвідок України та дружніх країн про напад рф, закликав на шашлики, виділяти гроші на дороги - а не на армію - це була державна зрада.

Коли зе руйнує керівництво зброєними силами України - це його праця на боці агресора.
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08.02.2024 22:30 Відповісти
Не здивуюся, що попередньо сирський дав згоду розстіляти Майдан проти *******.
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08.02.2024 22:33 Відповісти
мстивий, закомплексований, нахабний малоросійський неук і ухилянт звільнив бойового генерала.
Ганьба!
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08.02.2024 23:03 Відповісти
Ну що ж, з цієї секунди Зеленський несе повну відповідальність за кожний провал на фронті, за кожен зданий будинок, за кожного пораненого та вбитого.
Правда, ані пораненим, а ні вбитим, від цього легше не стане.
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08.02.2024 23:21 Відповісти
Я не зрозумію Залужного якщо він відмовиться балотуватися у наступні президенти….
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09.02.2024 00:29 Відповісти
Славко Кара

@SlavkoKara

·

https://twitter.com/SlavkoKara/status/1755696347322200428 29 мин

Ну що, пукнули у соцмережі? А тепер, кріпаки, лягайте спати, бо завтра рано на панщину.
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08.02.2024 23:23 Відповісти
Завдання влади угробити побільше людей на фронті буде виконане
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08.02.2024 23:54 Відповісти
Мразота!!!!!!!!

Маленька, сопліва, гундоса, брехлива, заздрісна, боягузлива, мстива мразота!!!!!

Щоб ти здох разом зі своїми улюбленцями - єрмаком та сирським!!!!
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09.02.2024 00:12 Відповісти
Мабуть вовік не розуміє що відтепер навіть маленька невдача на фронті буде з усіх боків нагадувати зєльцу про зміну Залужного. Вже уявляю собі якими словами за зміну главкома будуть називати пацана вову і його зелену команду українці…. Слава ЗСУ!
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09.02.2024 00:27 Відповісти
Зелене гівно не була б зеленим гівном, якби так не зробило. Тепер наступний його крок повішати на Залужного здачу півдня та Маріуполя
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09.02.2024 01:56 Відповісти
Зелена мікрогніда.....*******.....
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09.02.2024 05:12 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
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09.02.2024 07:04 Відповісти
Клоун никогда не станет Президентом, ибо всегда был посмешищем и останется клоуном.

А вот Генерал сможет быть Президентом, ибо имеет честь и мужество !
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09.02.2024 08:41 Відповісти
Родился на россии.
Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.
Сдал Дебальцево, Бакхмут.
Но, командовал обороной Киева и наступлением в Харьковской области.
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09.02.2024 08:45 Відповісти
НайОгиднiший все таки добился своего.
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09.02.2024 09:25 Відповісти
 
 