Готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ, - Бутусов

Після звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України також готуються укази щодо звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Верховний головнокомандувач В.Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ В.Залужного

За даними джерел, Зеленський запропонував Залужному посади або особистого помічника, або заступника секретаря РНБО, або посла у Великій Британії. Але Залужний залишати армію добровільно та переводитись на якусь цивільну посаду під час війни відмовився. Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель".

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Також готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ", - розповів журналіст.

Він також розповів, що рішення щодо наступника Залужного ухвалювали "тільки дві людини - Зеленський та голова ОП Єрмак".

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За його даними, вони обирали між начальником ГУР МО К.Будановим та командувачем сухопутних військ О.Сирським: "Але обидва вони прагнуть отримати усю повноту відповідальності за всі складові ЗСУ (якої у Залужного ніколи не було)".

Відставка Залужного

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.