Готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ, - Бутусов
Після звільнення Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних Сил України також готуються укази щодо звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Верховний головнокомандувач В.Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ В.Залужного
За даними джерел, Зеленський запропонував Залужному посади або особистого помічника, або заступника секретаря РНБО, або посла у Великій Британії. Але Залужний залишати армію добровільно та переводитись на якусь цивільну посаду під час війни відмовився. Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель".
Також готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ", - розповів журналіст.
Він також розповів, що рішення щодо наступника Залужного ухвалювали "тільки дві людини - Зеленський та голова ОП Єрмак".
За його даними, вони обирали між начальником ГУР МО К.Будановим та командувачем сухопутних військ О.Сирським: "Але обидва вони прагнуть отримати усю повноту відповідальності за всі складові ЗСУ (якої у Залужного ніколи не було)".
Відставка Залужного
Нагадаємо, 8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
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@Vinainochka
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https://twitter.com/Vinainochka/status/1755651399990247723 3 ч
Сирський - це така сама «нова стратегія», як Татаров - «новые лица»
Це явно не вирішення військових проблем, це вирішення проблем політичних.
А в яких політичних проблемах могла заважати команда Залужного в Генштабі та ЗСУ?
Така проблема тільки одна - підпис під капітуляцією, тобто тим, чим Зеленський і Арахамія вже займалися рівно 2 роки тому.
криворогату банду в кедах відбулавили - маємо наслідки...
Впевнений - ми його щє побачимо,
а потім кожен рік у вільній Україні будемо святкувати
"День зеленого розчявленого клопа".
Сторінка допомоги сайту обіцяє, що петиція з'явиться на сайті вродовж 2 робочих днів, якщо відповідає вимогам, якщо ж - ні, то буде відправлений лист на ймейл адресу.
Результат: моєї петиції немає на сайті, листа на пошті немає.
Прикладаю скріншот з сайту, де є +1- створена петиція, і в розділі - жодних петицій немає.
Також на сайті мною поки що не знайдено інформації, де можна прочитати щодо "встановлених вимог до петицій" на сайті https://petition.president.gov.ua/ https://petition.president.gov.ua/..
Скажіть, будь -ласка, хто-нибудь петиції чистять?
Щоб ми все забули. І вагнерівців, і розведення військ, і шашлики, і як Зе вранці 24.02.22 з сірим обличчям казав "залишайтесь всі вдома, ето СВО"... Забули бомбардування, Бучу, зданий південь, котел Бахмут, провалений зеленими контрнаступ, тонни краденої гуманітарки, мільярди грошей, вкрадених командою прещидента прямо під час гарячої фази війни...
Для цього і є оці дурнуваті стендапери, гумористичні шоу, серіали - розмазати все, розпорошити, щоб забули, хто здав Україну.
І зараз вони намагатимуться перебити відставку Головкома "позитивними" інфоприводами, але їм вже нічого не допоможе - ні гроші від союзників, ні повернення полонених.
Всупереч бажанню зе-мародерів якраз звільнення Залужного стане тим каталізатором, тією точкою неповернення, коли їм згадають все.
Судячи з реакції віськових і волонтерів, Сирський має дуже негативну репутацію серед військових і волонтерів. Так само як рейтинг блазня пробив сьогодні дно на всіх каналах.
На одній чаші терезів маленький пустоголовий кривляка і нікчема Зеленський.
На другій чаші терезів вся країна.
Якщо країна дозволить Зеленському грати на Україні, як на тому роялі - які тоді питання до Зеленського?
Купка продажних недоумків вчора через коліно зламали країну.
Чи Україна таки фейл-стейт?
Схоже усі станемо учасниками всенародного пшику із захисту Залужного.