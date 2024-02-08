Білий дім про відставку Залужного: "Ми працюватимемо з будь-ким, хто очолюватиме українське військо"

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на брифінг Кірбі 8 лютого

Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Зеленський – Верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".

"У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами", – додав Кірбі.

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Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном "на високому рівні".

Раніше Американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

Упродовж кількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Відставка Залужного

8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.