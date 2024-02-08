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Новини
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Білий дім про відставку Залужного: "Ми працюватимемо з будь-ким, хто очолюватиме українське військо"

джон,кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на брифінг Кірбі 8 лютого

Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Зеленський – Верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".

"У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами", – додав Кірбі.

Також читайте: Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення на його місце Сирського

Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном "на високому рівні".

Раніше Американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

Упродовж кількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Відставка Залужного

8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Вашингтон (81) Кірбі Джон (526) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+14
у вас був вибір - між Європою та гівном. Вибрали гівно, а воно ще й мстивим виявилось . Хоть паржом ?
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08.02.2024 22:28
+9
Бачили сраку в пєвічкі Альони Альони? ото вона буде зеленському
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08.02.2024 22:31
+6
З очільником кацапом який ще й керується д'єрмаком багато не напрацюєш!
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08.02.2024 22:40
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Німці сказали,що зе приймає частково хаотично рішення відносно усього, що стосується України, часто не корисні,але дали високу оцінку Генералу Залужному, а також Генералу Сирському. Досить голосити за упокій, бо Україна це не один Генерал,а ЗСУ це не Сирський, а усі разом.
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08.02.2024 22:46 Відповісти
"Частково"?! Та він типовий Chaotic Evil Hobgoblin Bard.
А що німці могли дипломатично сказати? Це, формально, наші внутрішні справи.
Ось коли вся команда Залужного піде у відставку, тоді зрозумієте.
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08.02.2024 22:53 Відповісти
Да посмотрим сейчас. Когда они начнут ныть, то не надо втирать о плохой России. Сами не отстояли Залужного.
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08.02.2024 23:23 Відповісти
Да сирського поставили не військові операції проводити, а щоб зсу не бовталися під ногами при здачі України
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08.02.2024 23:26 Відповісти
Підтримую. А то заголосили тут "диванні стратеги", аж із усіх гаджетів сльози рікою течуть, крокодилячі... Так вони, типу, за Залужного "зпереживались". Він їх не просив і не просить, а вони так голосять по ньому, так голосять наче відспівують... "Тепер точно на фронт не підемо без Залужного! Точно не підемо..." Неначе при Залужному, всі два роки, ну так йшли так йшли, от тільки трішечки не дійшли!
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09.02.2024 02:32 Відповісти
Верим надеемся и вечно ждём.
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08.02.2024 22:26 Відповісти
Цей верховний зникне церез пару днiв,нах...
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08.02.2024 22:28 Відповісти
Підкиньте зброі - замість "праці"
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08.02.2024 22:28 Відповісти
Ви вже дорослі хлопи - треба свою давню мати .
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08.02.2024 22:43 Відповісти
Шось зробим -- але навіть якшо ми станем мілітарною краіною ми в рази слабші економічно рашки
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08.02.2024 22:54 Відповісти
у вас був вибір - між Європою та гівном. Вибрали гівно, а воно ще й мстивим виявилось . Хоть паржом ?
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08.02.2024 22:28 Відповісти
Сенат у четвер проголосував за просування пакету іноземної допомоги на суму 95,3 мільярда доларів, який передбачає допомогу Ізраїлю та Україні.
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08.02.2024 22:29 Відповісти
І шо з того? Попереду голосування в палаті представників, а там більшість у трампістів.
Коротше - забудьте думати!
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08.02.2024 22:49 Відповісти
Не мытьем, так катаньем
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08.02.2024 22:52 Відповісти
Європейська Правда бреше як завжди. Це було тиждень тому !
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08.02.2024 22:29 Відповісти
Бачили сраку в пєвічкі Альони Альони? ото вона буде зеленському
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08.02.2024 22:31 Відповісти
З очільником кацапом який ще й керується д'єрмаком багато не напрацюєш!
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08.02.2024 22:40 Відповісти
12345...і далі. Ну у вас "чисто українське" прізвище! Ламброзо ви, недороблене...
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09.02.2024 02:37 Відповісти
K0✙EGAR

@_rage4oK

·

https://twitter.com/_rage4oK/status/1755677757965472189 1 ч

Судя по тому, как провожают батька Залужного

https://twitter.com/CinC_AFU @CinC_AFU
и встречают Сырского,

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
сотворил очередные шашлыки.. В принципе, хуже уже не будет, так что, Господи, жги(нас) до конца.
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08.02.2024 22:47 Відповісти
Чомусь інтуїція підсказує що нинішня влада в США з самого початку була не проти звільнення Залужного. І рейтинг йому збережуть, і Сирський з радістю як він вміє кине м'ясо з лопатами до окопів, адже про суттєву військову допомогу вже мова не йде.
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08.02.2024 22:50 Відповісти
Я так розумію, вам довелось послужити під командуванням і Залужного, і Сирського? На якому фронті довелось?
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09.02.2024 02:40 Відповісти
Отец Солдата

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755687240603172997 38 мин

Знаєте,що станеться у найближчі дні,максимум,тижні -різко впаде зв'язок ,побудований на Старлінках .А з ним і керування військами.Це відбудеться ,під час наступу ворога &Сирський і Ко будуть невинні,винен буде Іоон Маск,який,в свою чергу,заявить,що москалі зламали коди доступу і
Заглушили Старлінки на певних ділянках (а може,і на всій ЛБЗ) Пишу це ,не для залчкуапння,а задля запобігти цьому,шляхом максимального розголосу.Цей процес ,в режимі тестування,вже йде,на певних ділянках фронту.Звертаюю увагу Посольства США на це Щоби потім не казали,що не знали.
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08.02.2024 22:57 Відповісти
Можна спитати Сирський тут до чого, і ще вам на замітку раша типу під санкціями щодо технологій і якщо Маск почав продавати їх в раші значить адміністрація Байдена дала дозвіл... і інвестори Маска значить повертаються до співпраці з рашею...

а це серйозні дядьки які делегують своїх представників до ФРС і мають сильний вплив на політику
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09.02.2024 00:41 Відповісти
А ще танк наш підіб'ють і дрон завалять, кляті москалі... При Залужному такого ж не було, а при Сирському буде! О, Сивіла Кумська, ти нам напророчила так напророчила...
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09.02.2024 02:43 Відповісти
звільнення Залужного- чергова поразка України від її зрадників,котрі проплачені ворогом України і вбивцею українського народу- куйлом .Це є перемога і куйла...
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08.02.2024 23:04 Відповісти
Отец Солдата

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755678408996987297 1 ч

Все набагато гірше:він їм подав модернізовані старлінки,тому вони тягнуть весь трафік з супутників на себе -и унаших проблеми зі швидкістю,по всій ЛБЗ!Синхрон із Сирським.Співпадііння-не думаю.Наслідки цього, всі розуміють?
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08.02.2024 23:05 Відповісти
Ivo

@IvoL90818725

·

https://twitter.com/IvoL90818725/status/1755630311373709749 4 ч

Маск перешел на сторону России . Свы­ше 10 ин­тер­нет-ма­гази­нов РФ на­чали про­давать або­нент­ское прием­ное обо­рудо­вание аме­рикан­ской спут­ни­ковой се­ти Starlink . Торговцы не скрывают , что комплекты Starlink адресованы оркам и раскупаются ими в больших количествах .
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08.02.2024 23:11 Відповісти
А народ України - ні.

Бо вони ризикують найціннішим життям.

З іншого боку ,якщо тиловий охлос нічого не бажає діяти.

І не готовий вийти на мітинг бодай у Києві

Я , як і будь-хто притомний - відмовляємось фінансувати цей Fail State #StopZeDictator
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08.02.2024 23:13 Відповісти
Вони будуть говорити з сирським? А вони чули як він говорить? Це мікола яновіч азіров в молодості. Як вони думають перекласти слово бімба. Ха ха ха.
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08.02.2024 23:16 Відповісти
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08.02.2024 23:16 Відповісти
До поки воно буде то військо
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08.02.2024 23:24 Відповісти
віддайте ядерну зброю і йдіть *****.
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09.02.2024 07:24 Відповісти
 
 