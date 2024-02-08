Білий дім про відставку Залужного: "Ми працюватимемо з будь-ким, хто очолюватиме українське військо"
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на брифінг Кірбі 8 лютого
Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Зеленський – Верховний головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".
"У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами", – додав Кірбі.
Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном "на високому рівні".
Раніше Американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.
Упродовж кількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.
Відставка Залужного
8 лютого Зеленський призначив генерал-полковника Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Перед цим відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
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А що німці могли дипломатично сказати? Це, формально, наші внутрішні справи.
Ось коли вся команда Залужного піде у відставку, тоді зрозумієте.
Коротше - забудьте думати!
@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1755677757965472189 1 ч
Судя по тому, как провожают батька Залужного
https://twitter.com/CinC_AFU @CinC_AFU
и встречают Сырского,
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
сотворил очередные шашлыки.. В принципе, хуже уже не будет, так что, Господи, жги(нас) до конца.
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755687240603172997 38 мин
Знаєте,що станеться у найближчі дні,максимум,тижні -різко впаде зв'язок ,побудований на Старлінках .А з ним і керування військами.Це відбудеться ,під час наступу ворога &Сирський і Ко будуть невинні,винен буде Іоон Маск,який,в свою чергу,заявить,що москалі зламали коди доступу і
Заглушили Старлінки на певних ділянках (а може,і на всій ЛБЗ) Пишу це ,не для залчкуапння,а задля запобігти цьому,шляхом максимального розголосу.Цей процес ,в режимі тестування,вже йде,на певних ділянках фронту.Звертаюю увагу Посольства США на це Щоби потім не казали,що не знали.
а це серйозні дядьки які делегують своїх представників до ФРС і мають сильний вплив на політику
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1755678408996987297 1 ч
Все набагато гірше:він їм подав модернізовані старлінки,тому вони тягнуть весь трафік з супутників на себе -и унаших проблеми зі швидкістю,по всій ЛБЗ!Синхрон із Сирським.Співпадііння-не думаю.Наслідки цього, всі розуміють?
@IvoL90818725
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https://twitter.com/IvoL90818725/status/1755630311373709749 4 ч
Маск перешел на сторону России . Свыше 10 интернет-магазинов РФ начали продавать абонентское приемное оборудование американской спутниковой сети Starlink . Торговцы не скрывают , что комплекты Starlink адресованы оркам и раскупаются ими в больших количествах .
Бо вони ризикують найціннішим життям.
З іншого боку ,якщо тиловий охлос нічого не бажає діяти.
І не готовий вийти на мітинг бодай у Києві
Я , як і будь-хто притомний - відмовляємось фінансувати цей Fail State #StopZeDictator